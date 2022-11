Tiempo de tijeras: recortando ando…

Amazon anuncia una iniciativa de recorte de costes en unidades de negocio no rentables, vinculada con las complicadas expectativas de mercado que se auguran para las compañías tecnológicas.

La iniciativa arroja dudas sobre algunas de las líneas de negocio más supuestamente estratégicas de la compañía pero que, presuntamente, aún no han alcanzado su madurez, tales como muchos de los dispositivos diseñados y fabricados por la compañía para su línea de asistentes domésticos: Amazon Echo, la conocidísima Alexa, es un dispositivo que la compañía claramente vende por debajo de su coste con el fin de obtener una participación de mercado elevada – de hecho, un liderazgo muy claro – en un segmento incipiente, pero que por el momento, no ofrece prácticamente rentabilidad.

El uso del dispositivo para hacer compras en la plataforma es aún minoritario, y otros usos, como la automatización de funcionalidades en el hogar o el hacerle preguntas, no están vinculados con un modelo de negocio determinado. Utilizarlos como altavoz inteligente, otra funcionalidad muy habitual, ofrece algo de rentabilidad si los usuarios se suscriben al servicio de Amazon Music, pero todo indica que otros servicios como Spotify, que también pueden vincularse con el dispositivo, tienen un nivel de popularidad bastante más elevado.

¿Tiene sentido que Amazon recorte costes en un mercado incipiente como este? Estratégicamente, es dudoso, pero no cabe duda que las urgencias en este sentido han llegado a las big tech, y que una compañía como Amazon, caracterizada por un modelo de gestión profundamente científico, tendrá sus razones para ello. Veremos las consecuencias.

Los recortes de personal en muchas compañías presagian un clima frío para la industria, aunque indudablemente, no afecte por igual a todas ellas. Por un lado, una compañía como Twitter, que se había hipertrofiado muy por encima de lo recomendable durante la época de Jack Dorsey como CEO, despide a más de la mitad de su plantilla y se prepara para un cambio drástico en su modelo de negocio que va a suponer recortes muy fuertes en todos los sentidos, incluido el número de usuarios. Por otro, Meta, una compañía que arrastra una fuerte crisis en su modelo de negocio publicitario generada por los cambios de Apple en su plataforma, y que aún no obtiene rentabilidad alguna (y sí la promesa de fuertes inversiones durante años) en su huída hacia adelante en lo que llama «metaverso«, recorta nada menos que el 13% de su plantilla, once mil personas, y precipita las especulaciones sobre una supuesta reedición de la «crisis de las puntocom» de principios de siglo.

¿Hay una crisis sistémica de las big tech? En primer lugar, hay factores macroeconómicos estructurales, una fuerte recesión económica, que da lugar a un escenario conservador y, en general, poco optimista. A esto se une un clima de presión regulatoria más fuerte, de mayor vigilancia de las operaciones de estas compañías, que ven sus adquisiciones y sus operaciones mucho más sometidas a escrutinio. Si añadimos los problemas de algunas de estas compañías, tenemos una situación que muchos quieren homologar a una crisis de toda la industria. Pero no lo olvidemos: si bien puede haber una cierta crisis del modelo publicitario que ha sostenido a estas compañías durante años, hay otras empresas dentro de esta industria, en particular Apple, a la que no solo le va razonablemente bien, sino que se ha destacado en su valoración: ahora mismo, Apple vale en bolsa más que la suma de Alphabet, Amazon y Meta. La compañía ha anunciado una conservadora pausa en la incorporación de nuevos trabajadores para recortar costes dados los malos presagios del clima económico, pero no parece nada preocupante en comparación con las circunstancias por las que están pasando otras compañías.

¿Hay crisis? Sí, pero ni es igual en todos los casos, ni significa lo mismo para todos.