Lufthansa, las AirTags y los pasajeros que sabían demasiado

Pocas cosas hay más incómodas que la aerolínea pierda tu equipaje, algo que, aparentemente, ocurre muy a menudo debido a un amplio número de causas que van desde los errores en el etiquetado hasta los problemas en las transferencias entre aeropuertos, en general imputables tanto a las propias aerolíneas como a los servicios de gestión de equipajes de los aeropuertos.

Lo que sí es evidente, en un mundo hiperconectado, es que cada vez que la aerolínea te pierde el equipaje, ya no te limitas simplemente a acudir al mostrador correspondiente e implorar pacientemente que te lo encuentren. Ahora, además, te vas a tu red social favorita y lo cuentas. Pero para hacer el asunto aún más interesante, resulta que hace ahora un año y medio, Apple puso en el mercado sus AirTags, un dispositivo del tamaño de una moneda, con un precio de 29 euros y una duración de batería muy prolongada, que permite introducirlo en cualquier sitio, por ejemplo, una maleta, y saber en un momento en dónde se encuentra simplemente activando la función correspondiente en tu iPhone.

A partir de ese momento, las reclamaciones de maletas se han vuelto mucho más entretenidas, porque tú pasas a saber perfectamente y de manera muy fiable dónde está tu equipaje, pero la aerolínea, por lo general, se empeña en seguir sus procedimientos administrativos correspondientes y no te la entrega si sus propios sistemas no son capaces de localizarla. Lógicamente, esto desencadena toda una oleada de mensajes en redes sociales que airean completamente las vergüenzas de las aerolíneas (en algunos casos han llevado incluso a la detección de personal que se llevaba maletas a su casa), y ponen a menudo de manifiesto el contrasentido que supone saber dónde está algo pero no poder ir a buscarlo ni pedir que sea convenientemente rescatado, porque simplemente, los procedimientos de las aerolíneas no suelen prever tal posibilidad.

Ante semejante circunstancia, una aerolínea, Lufthansa, ha decidido, aparentemente, prohibir el uso de AirTags en el equipaje facturado. Una decisión a todas luces completamente absurda y sin sentido, que trata de ampararse en la normativa que prohibe que los dispositivos electrónicos portátiles estén encendidos cuando viajan como equipaje facturado, y que en el caso de un AirTag, supone una extensión completamente irracional de la idea de un dispositivo, porque va completamente en contra de lo que es su funcionalidad primigenia y porque, en cualquier caso, el hecho de que esté encendido no genera absolutamente ningún problema a nadie – salvo a la imagen de la aerolínea. Obviamente, es completamente imposible que la emisión de señal de un AirTag provoque interferencia alguna en los sistemas de una aeronave, y ese motivo no justifica en absoluto la prohibición, porque las AirTags no están prohibidas en el equipaje de mano (yo siempre llevo una desde que salieron, y dada mi escasa cabeza, ya me ha sido bastante útil en ocasiones) o en un bolsillo.

Simplemente, Lufthansa no es capaz de desarrollar ninguna operativa capaz de utilizar la información fiable que les proporciona un pasajero sobre la localización de su maleta, y por tanto, decide que «los pasajeros saben demasiado» y ataca directamente la fuente de ese conocimiento adicional, el pequeño dispositivo que han introducido en su maleta. Algo, en primer lugar, muy difícil de controlar, porque salvo que apliques medios de detección electrónica, va a ser operativamente muy complicado averiguar si una maleta contiene o no un AirTag. Y en segundo lugar, legalmente muy discutible, porque no se trata de ningún dispositivo peligroso, nocivo, molesto ni sujeto a restricciones racionalmente justificadas. Simplemente, incapacidad para adaptar sus procedimientos a un nuevo escenario en el que cualquiera puede, fácilmente, saber dónde está cualquier cosa a la que le haya puesto un AirTag. Y eso, por lo que se ve, resulta bastante molesto si en tu negocio, habitualmente, pierdes muchas cosas. Entre otras… reputación.