La vacía promesa de los combustibles sintéticos

Algunas noticias recientes pretenden hacer ver que existe un futuro posible para los motores de combustión interna, de la mano de los llamados combustibles sintéticos, obtenidos a partir de gas de síntesis, mezclas de monóxido de carbono e hidrógeno en diferentes ratios.

Compañías tradicionales del mundo del automóvil como Lamborghini o Porsche pretenden que este tipo de combustibles podrían ser la clave que les permitiría seguir vendiendo sus vehículos más allá de las fechas límite propuestas por distintos gobiernos, y defienden que se trata de tecnologías limpias que no producen emisiones nocivas. De hecho, se está construyendo una factoría en Chile, Haru Oni, que pretende fabricar 130,000 litros de combustible sintético en 2022 a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado de la atmósfera, y que supuestamente alcanzaría los 550 millones de litros en el 2026.

Amazon, por ejemplo, acaba de anunciar, dentro de su estrategia de descarbonización tocando todas las posibles alternativas, un acuerdo con Infinium, una compañía que fabrica lo que llaman «electrofuels», para cubrir aproximadamente ocho millones de kilómetros de sus furgonetas diesel utilizando estos combustibles.

La propuesta suena, como mínimo, interesante: un combustible supuestamente limpio y obtenido de manera sostenible, que podría reemplazar a la gasolina y al diesel sin modificar los motores de combustión interna, y utilizando las mismas redes de distribución logística existentes sin tener que modificarlas para, como ocurría en el caso del hidrógeno, poder almacenar líquidos a temperaturas muy bajas.

Si todo suena tan bien, ¿cuál es el problema? ¿Por qué pasarse al vehículo eléctrico, si podemos seguir utilizando nuestros automóviles de combustión con simplemente cambiar de combustible? ¿Cómo pudimos no verlo si era tan fácil? Pues el problema, como ocurre con anteriores promesas de una industria acostumbrada a inflar expectativas de manera no realista, es que no es cierto.

En primer lugar, los combustibles sintéticos no son para nada una innovación, y tampoco son limpios. En los mejores casos, podríamos estar hablando de reducciones en las emisiones de un 85%, que no es poco, pero no es tampoco limpio como tal. Pero en segundo lugar, y mucho más importante, es que sus costes de producción lo convierten en una alternativa completamente fuera de mercado, que únicamente podría plantearse para poder mantener en circulación determinados vehículos de los denominados «clásicos», a cambio de un precio prohibitivo para la inmensa mayoría de los usuarios.

La misma eFuel Alliance calcula un coste de producción de entre 1.38 y 2.24 euros por litro en el 2050, y eso después de factorizar numerosas economías de escala en producción. Hablamos de coste de producción, previo a la distribución y a los correspondientes márgenes comerciales e impositivos, lo que lleva a anticipar un coste al usuario final de entre los tres y los cuatro euros por litro, o unos $13 por galón en los Estados Unidos, unos precios directamente ridículos que llevarían a los propietarios de vehículos de combustión a deshacerse de ellos o a intentar seguir alimentándolos con combustibles tradicionales siempre que estuvieran disponibles.

Por otro lado, la idea de combinar dióxido de carbono con hidrógeno para convertirlo en combustible conlleva numerosos procesos intermedios, cada uno de los cuales implica un consumo energético. En la práctica, esto nos lleva al mismo tipo de consideraciones que han descartado el uso del hidrógeno en automoción, a pesar de las expectativas que algunos habían depositado en él: simplemente, al tener el cuenta sus costes de producción y su eficiencia, las cuentas no salen, y siempre es más lógico utilizar una batería. El hidrógeno es 2.3 veces más ineficiente que una batería, y los combustibles sintéticos son menos eficientes aún. Si tan solo un 10% de los vehículos en el Reino Unido pretendiesen utilizar combustibles sintéticos, la energía para obtenerlos sería tres veces mayor que si utilizasen baterías, algo directamente absurdo – e indudablemente, muy caro. Eso lleva a imaginar, como mucho, el uso de combustibles sintéticos para aviación o transporte marítimo. Si, por el contrario, pretendiésemos evitar esto utilizando hidrógeno no verde, podríamos reducir los precios, pero, obviamente, seguiríamos dependiendo de un componente obtenido a partir de hidrocarburos, y por tanto, ni renovable, ni mucho menos limpio.

Si alguien pretende, por tanto, que los combustibles sintéticos sean los salvadores del planeta, puede ir abandonando sus fantasías, porque las cuentas no salen. Simplemente, y por mucho que pretendan sus entusiastas, los combustibles sintéticos no van a ser los que salven al motor de combustión interna, porque no puede ser y además es imposible. Así que, antes de lanzarnos a falsas promesas y a ilusiones continuistas, es recomendable establecer una opinión bien documentada: lo único que se puede hacer con el motor de combustión interna es considerarlo como lo que es, una tecnología obsoleta que el motor eléctrico y las baterías llevaron a su fin. La solución a la emergencia climática no es fabricar combustibles mejores, que únicamente servirán para que algunos entusiastas puedan seguir haciendo circular, a un coste elevadísimo, sus objetos de culto, sino únicamente dejar de quemar cosas. No hay más.