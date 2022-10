Agricultura y adopción tecnológica

Por invitación de Huawei, tuve la oportunidad de estar en el 5G Smart Farming Tour en Nussböckgut, una finca en Austria a unas dos horas de Viena, en la que están desarrollando varios programas de incorporación de tecnología a la explotación agrícola, un tema que me resulta enormemente interesante y sobre el que he escrito en numerosas ocasiones.

Hay muy pocas razones que justifiquen que la adopción tecnológica tenga velocidades desiguales en entornos urbanos y rurales, y más cuando los entornos rurales pueden ofrecer importantes ventajas en su desarrollo. En ese sentido, la visita a un entorno puntero, en la que la actitud proactiva de la familia que la regenta ha obtenido la colaboración del Ministerio de Agricultura austríaco, del Ayuntamiento de Linz y de compañías como Huawei o la austríaca Dronetech ha conseguido incrementos importantes en el rendimiento de la explotación, me aporta la posibilidad de ver en vivo soluciones muy interesantes.

La finca que visitamos, una explotación familiar de cultivo orgánico, está especializada en vino y en espárragos, dos productos de margen elevado que justifican más fácilmente la inversión en tecnología, y se apoyan en 5G para el uso de drones para múltiples tareas, desde la determinación de zonas con estrés hídrico hasta la aplicación de tratamientos de forma localizada. Además de demostraciones prácticas, pudimos hacernos una idea de algunos de los desafíos interesantes, como la cobertura de 5G en altura – la explotación operaba con la cobertura pública de 5G, pero en alturas operacionales elevadas, utilizadas para tomar imágenes infrarrojas de las parcelas, era en ocasiones algo más difícil, sobre todo de cara a misiones más allá de la línea de visión (Beyond Visual Line Of Sight, o BVLOS).

Los drones, desarrollos a partir de modelos de DJI que integran 5G y procesamiento de Huawei, son capaces de analizar las parcelas, generando aproximadamente 70GB de datos por cada diez hectáreas y procesándolos en vuelo durante la misión, y transmitirlos sin pérdida de calidad gracias a las velocidades de entre 5 y 10 veces más rápidas que ofrece 5G frente a 4G. Cuestiones como el análisis de la salud de los cultivos, incluso en el caso del espárrago, que no tiene hojas propiamente dichas, no supusieron demasiados problemas, y las misiones de prospección para determinar el estado de los cultivos ofrecieron un rendimiento muy elevado, de unos 400 Kg más de productividad por hectárea, además de posibilitar, mediante el tratamiento localizado (ver vídeo), una reducción del 50% en el uso de aditivos como el cobre (permitido en el cultivo orgánico) y en el de pesticidas y fertilizantes (en el caso de cultivos convencionales). Obviamente, el uso de drones tiene algunas limitaciones, porque no es capaz, por ejemplo, de detectar determinadas afecciones de la planta a niveles cercanos al suelo (algunos hongos o plagas, etc.) que en caso de ser observadas por primera vez por los drones a nivel foliar, estarían ya probablemente en una fase demasiado avanzada.

El uso de drones tiende a configurarse, por el momento, como un servicio que puede ser ofrecido en aquellas áreas en las que la cobertura de señal lo permite, y que además de determinar posibles problemas en la explotación detectables mediante imagen térmica, también se utiliza, por ejemplo, para la supervisión de paneles solares, entre otras cosas. En zonas de cultivo intensivo de especies que puedan beneficiarse de este tipo de supervisión desde el aire, lo habitual en el futuro será que se establezcan zonas con cobertura 5G propia para evitar depender de posibles colapsos en la red pública y para cubrir algo más en altura, con estaciones de drones que cubren extensiones amplias y que los propietarios de una parcela pueden solicitar en modo servicio para obtener resultados en tiempo real en pocos minutos, reduciendo así el uso de mano de obra. Todo ello contando, además, con una transformación cada vez mayor del perfil de los propios agricultores, cada vez más conscientes de los beneficios, mejoras y ahorros que pueden obtenerse utilizando tecnología.

Una visita francamente interesante, y unas conversaciones y un entorno, el de la aplicación de la tecnología a la agricultura, en el que estoy convencido que veremos muchísimas novedades en el futuro.

