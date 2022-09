Tu ropa, tu talla…

La tendencia a la personalización es cada vez más clara en el mundo de la moda: Walmart, por ejemplo, acaba de presentar la posibilidad de permitirte utilizar tus propias fotos para ver, mediante un algoritmo que calcula el ajuste, como queda la prenda sobre tu propia imagen. El planteamiento supone una mejora de su «probador virtual«, que hasta el momento proponía simplemente ver las prendas sobre una serie de cincuenta modelos con diferentes características que el cliente podía elegir.

Pero más allá de la recreación virtual del momento de la prueba, hay un paso todavía más interesante: una compañía, unspun, ofrece la posibilidad, descargando su app, de definir un estilo de jeans determinado en términos de color, costuras, ajuste, etc., y terminar llevando a cabo un escaneo completo de nuestro cuerpo previo a encargar la prenda, de manera que su ajuste sea perfecto. Como me comentó su CEO, con el que crucé un par de mensajes, «a pair of jeans that you don’t need a belt to wear», unos vaqueros con los que no necesitarás cinturón».

Así que la compañía se ha aliado como socio tecnológico con una diseñadora, Hillary Taymour, y ha desarrollado una forma sencilla de llevar a cabo todo el proceso de compra, y de hacerlo así lo más inclusivo posible, dado que la prenda se hace con tus medidas exactas, no con una talla determinada.

¿Qué hay que hacer? Simplemente descargarse la app, seleccionar Scan, ponerse únicamente ropa ajustada que permita interpretar correctamente la forma de tu cuerpo, limpiar la cámara frontal del smartphone para evitar problemas, subir el volumen para escuchar las instrucciones que te van dando, y llevar a cabo todo el proceso en una habitación bien iluminada. Un proceso rápido, sencillo y bien diseñado.

Una prenda hecha a medida, que tardará en llegar a tu casa en torno a un mes, pero que te quedará supuestamente como si te la hubiese cortado en Londres uno de los famosos sastres de Savile Row tras sus tres famosas tomas de medidas. Con un precio algo más caro que unos jeans normales, en torno a $200, pero que seguramente pocos sastres convencionales aceptarían. Y además, con una política seria de sostenibilidad, zero waste y fabricación circular.

La compañía ofrece además la posibilidad de acudir a su tienda de San Francisco a tomarse las medidas, o de hacerlo mediante una cita en Google Meet durante el horario comercial en San Francisco o Hong Kong. Pero la idea del auto-escaneado resulta muy interesante, porque avanza frente a lo que anteriormente habían propuesto compañías como Amazon con la adquisición de Body Labs para la selección de una talla, pero con un paso más: la fabricación completamente individualizada y a medida.

¿Cuánto tardaremos en ver este tipo de procesos aplicados ya no a un pantalón vaquero, sino a muchos otros elementos de nuestro vestuario, incluida posiblemente la ropa cara que nos compramos para acudir a un evento importante? ¿Estamos ante una tendencia clara para el futuro de la moda, o simplemente ante una curiosidad? ¿Qué impacto tendrá sobre los sastres tradicionales? ¿Sobre las marcas de fast fashion? ¿Y sobre nuestra comodidad?