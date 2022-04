Walmart y la paradoja de los camioneros ricos

El gigante de la distribución norteamericana Walmart anuncia un programa de incorporación de conductores de camión para su flota logística que conlleva salarios de hasta $110,000 anuales, con posibilidad de ganar más en función de la antigüedad en la compañía. Además, la compañía llevará a cabo cursos de formación para que quienes quieran dedicarse al transporte de mercancías por carretera superen las certificaciones y exámenes necesarios para ello.

La dificultad para encontrar camioneros en un mercado de trabajo norteamericano en el que faltan más de ochenta mil conductores y en el que muchos de ellos están al borde de la jubilación obliga a las compañías con actividades logísticas a competir por atraerlos ofreciendo salarios cada vez más elevados, significativamente más que la media de esa profesión. Si tu negocio depende en gran medida de la logística, tienes un problema: nadie quiere ser camionero, y conseguir que lo sean te va a obligar a pagar sueldos que no se ganan ni en muchos puestos en industrias como, por ejemplo, la banca, tradicionalmente mucho mejor pagadas.

¿Qué circunstancias llevan a que nadie quiera dedicarse a ser camionero y a que la logística por carretera, que en los Estados Unidos representa más del 75% de todo el movimiento de mercancías, esté al borde del colapso? Fundamentalmente, que hablamos de un trabajo espantoso: largas horas al volante de una máquina enorme, aburrido y pendiente de las circunstancias de la conducción. Un estilo de vida no precisamente ideal para nadie, y que obliga a permanentes tensiones para entregar la carga a tiempo cumpliendo las normativas, que redundan en elevados niveles de cansancio. Un trabajo que, simplemente, no debería ser llevado a cabo por un ser humano, y que precisamente por ello, lleva muchos años en proceso de automatización.

Esa elevada probabilidad de automatización en el medio plazo, que la conocida página «Will robots take my job?« cifra en un 87%, actúa como un evidente desincentivo que se añade al de por sí escaso atractivo del trabajo de camionero. Pero lógicamente, surge la paradoja: dado que la automatización, a pesar de progresar a buen ritmo, no es aún completa y falta aún algún tiempo para que veamos camiones completamente autónomos, algunas compañías que dependen de esa logística por carretera se están viendo obligadas a incentivar con sueldos muy elevados a los camioneros para que lleven a cabo su trabajo.

Este tipo de paradoja la encontraremos en muchos momentos a lo largo de los procesos de automatización: ocupaciones que se engloban dentro de las llamadas 3D («dirty, dangerous and demeaning«, o «sucios, peligrosos o degradantes»), o cuyas perspectivas de futuro sean mayoritariamente percibidas como escasas se verán beneficiadas por la necesidad de incentivar que las personas, a pesar de su en principio escaso atractivo, se decidan a cubrirlas. El salario medio anual de un camionero en los Estados Unidos se estima, en 2022, en torno a los 56,491 dólares anuales, pero Walmart está dispuesta a doblar esa cantidad para asegurarse un suministro adecuado de esos trabajadores y evitar cualquier tipo de tensiones en un elemento, la logística, fundamental en su negocio.

Son las paradojas de los procesos de automatización incompletos. Y seguramente, nos quedan por ver unas cuantas como esas.