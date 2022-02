¿Apagar Facebook en Europa? No, no va a pasar…

Álex Frutos, de La Vanguardia, me envió algunas preguntas hace algunos días sobre la presunta amenaza de Facebook de abandonar la Union Europea si se aprobaba la legislación que impide la exportación y tratamiento de datos de sus ciudadanos en los Estados Unidos, y ayer aparecí citado en su artículo titulado «¿Qué sería de los usuarios y sus archivos si Facebook e Instagram abandonaran Europa?» (pdf).

Mi tesis, confirmada posteriormente por las declaraciones de la propia compañía, es que todo parte de una acotación en el informe entregado a la SEC con los resultados del trimestre anterior, pero que se trata simplemente de una precaución en forma de aviso, y bajo ningún concepto de un «anuncio de intenciones«. Esto explica las prisas de la compañía para publicar una nota en la que afirman que «Meta is absolutely not threatening to leave Europe«: de hecho, y considerando el impacto que el abandono de un mercado tan importante tendría sobre los ingresos de la empresa, es prácticamente imposible que se lo planteen.

Europa no es cualquier cosa. Su combinación de tamaño y nivel adquisitivo hace que ninguna compañía en su sano juicio pueda plantearse abandonar el continente, por mucho que sus normas le puedan originar complicaciones. En el caso de la normativa de exportación de datos entre Europa y los Estados Unidos, que fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2020 por juzgar que no protegía adecuadamente la privacidad de los ciudadanos europeos, debemos tener en cuenta que Facebook sigue enviando nuestros datos a los Estados Unidos escudándose en que ello no viola ninguna ley, y que por tanto, podría encontrarse en cualquier momento con que no puede seguir haciéndolo, algo de lo que, en buena lógica, debía prevenir a sus accionistas.

¿Qué ocurrirá si, en efecto, se impide a Meta continuar exportando datos a los Estados Unidos, o incluso se la multa por haber seguido haciéndolo desde 2020 en ausencia de un tratado o Privacy Shield como tal que lo regulase? Simplemente, que la compañía tendría que procesar esos datos en servidores en la Unión Europea. Incómodo, pero sin duda, no implanteable. Por tanto, un escenario en el que servicios como Facebook o Instagram dejan de estar disponibles en Europa es cualquier cosa menos probable, y hablar de ello sirve simplemente para poder comprobar cómo, ante esa amenaza, los legisladores de Francia o Alemania, o en general, prácticamente todo el continente, dicen simplemente «perfecto, estaremos muy bien sin ellos».

A continuación, las preguntas y respuestas que intercambié con Álex: