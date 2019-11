Madrid Subterra: energía por debajo de donde pisas…

El pasado martes tuve la ocasión de participar, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, en un evento de presentación de resultados de Madrid Subterra, una iniciativa público-privada para la exploración y explotación de la energía procedente del subsuelo urbano, mediante tecnologías como la geotermia, la aerotermia, la hidrotermia, los intercambiadores de calor o los muros termoactivos (más información en la presentación «para todos los públicos» que utilizó Javier Muñoz, director de los trabajos del curso 2018-2019 en el Aula Universitaria Madrid Subterra sobre el tema).

Un tema interesantísimo que pone de manifiesto hasta qué punto las ciudades son auténticas islas de ineficiencia, y por qué debemos tratar de poner en valor infraestructuras que van desde calles subterráneas, túneles y estaciones de metro, sistemas de alcantarillado, etc. para producir energía. Hoy, mucha de esa energía generada se disipa en gran medida en forma de calor inútil, que además tiende a contribuir al efecto «isla de calor» que sufren las ciudades. En realidad, la civilización humana sobre el planeta está, como comentó el arquitecto bioclimático Emilio Miguel Mitre, otro de los participantes en la presentación, limitada a una capa muy superficial, como «una especie de moho» sobre su superficie, y poner en valor el subsuelo es algo que tiene todo el sentido del mundo. Además, otro de los participantes, José María Martínez-Val, Catedrático de Ingeniería Energética en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UPM, hizo de «ingeniero de guardia» y nos ayudó de manera muy didáctica a mantener los pies en la tierra sobre las posibilidades y las limitaciones de los proyectos de esta naturaleza.

En algunas de las estimaciones presentadas, puede verse cómo es posible, utilizando las infraestructuras de dos de los colaboradores del proyecto, Metro de Madrid y Madrid Calle 30, hacer cosas como atemperar estaciones de metro mediante pozos de agua, o proporcionar calefacción en invierno, refrigeración en verano, agua caliente para edificios residenciales o de otros tipos o incluso cargadores para vehículos eléctricos que se alimentan con la energía de frenado de los trenes en una estación de metro. Termoactivar muros de túneles, por ejemplo, es otra posibilidad que puede incorporarse fácilmente en el momento de su construcción, y que permite extraer de ellos un aprovechamiento energético.

Por el momento, es una iniciativa relativamente exploratoria, que aunque se refiere a un conjunto de tecnologías ya consolidadas y explotadas de manera habitual en otras ciudades en el mundo, contará seguramente pronto con otras infraestructuras, desde RENFE hasta el Canal de Isabel II, entre otras, que se sumen a la idea para poner en valor sus infraestructuras y posibilitar un tratamiento de la energía más eficiente y más circular en unas ciudades que podrán así ir haciéndose cada vez más inteligentes.

This post is also available in English on my Medium page, «Madrid’s subterranean heat-producing blues (with apologies to Bob Dylan)«