No dejes de mirar al cielo…

Si el hecho de no haber oído nada desde hace tiempo de aquellos planes de Amazon en 2013 de repartir mercancía a través de drones ha hecho que lo pases al terreno de los proyectos fallidos o de ciencia-ficción, piénsalo de nuevo. Resulta que la compañía no solo sigue avanzando a muy buen paso en ese sentido, sino que además, no está sola en ese tipo de proyectos.

Que la página de Amazon Prime Air mantenga el mismo vídeo acerca de las primeras experiencias con muy pocos clientes llevadas a cabo en 2016 no debería llevarnos a engaño: la compañía sigue registrando patentes referidas al tema, como la que utiliza un globo para posibilitar un vuelo más silencioso de los drones al acercarse a su destino (no, nada que ver con ese vídeo falso de un zepelín del que salen drones creado por un japonés para el April Fools, aunque esa idea también corresponde a una patente que Amazon registró hace tiempo), y sobre todo, ha entrado en una fuerte dinámica de incorporación de plantilla al proyecto, lo que indudablemente indica que el proyecto no solo sigue vivo, sino que goza de buena salud.

Pero Amazon, además, no está sola en la idea de la logística aérea: además de múltiples experiencias interesantes en países africanos, ahora tenemos drones de UPS moviendo muestras de sangre en los cielos de Carolina del Norte, y un proyecto de Google, Wing, desarrollado en relativo secreto dentro de Google X, que ya ha anunciado un piloto de operaciones en Finlandia esta primavera y que acaba de lanzarlo también, tras obtener la pertinente aprobación regulatoria, en Canberra, Australia. El prototipo de dron que está utilizando Wing es el que veis en la foto superior, hacen descender los paquetes con una cuerda, y empezarán a repartir envíos de tan solo algunas tiendas locales a unos pocos hogares de la zona, aunque esperan escalar sus operaciones en un plazo breve y, de hecho, ofrecen ya a los residentes un formulario para expresar su interés en el proyecto.

Si en algún momento pensaste que toda la atención en torno a los drones como herramienta logística del futuro era simplemente una forma de llamar la atención, o eres de los escépticos que incluyeron esos proyectos directamente dentro del capítulo de cosas imposibles, vete pensando en reconsiderar el tema, con todo lo que ello conlleva en términos de posibilidades y oportunidades.

This post is also available in English in my Medium page, “Is it a bird, is it a plane…?“