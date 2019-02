¿Son Bertie, Heliograf o Cyborg los nuevos periodistas?

Un artículo en The New York Times, “The rise of the robot reporter“, habla de las nuevas herramientas de machine learning que medios como Forbes, Reuters, Bloomberg, Associated Press, Washington Post, The Guardian y otros están utilizando cada vez más en las redacciones para tareas de diversos tipos, y nos proporciona algunos detalles muy interesantes sobre los procesos de sustitución de trabajadores humanos por robots.

En efecto, como detalla el artículo, son varias las compañías, comenzando por las de información financiera, que han incorporado herramientas a sus redacciones que permiten, por ejemplo, analizar el informe trimestral de una compañía y elaborar desde evoluciones de parámetros, hasta comparativas o incluso detectar anomalías, del mismo modo que sabemos desde hace tiempo que un algoritmo puede escribir, a partir de determinados datos de un partido, una crónica completa del mismo. Los usos del machine learning en una redacción pueden ser muy amplios, y a medida que se desarrollan algoritmos en función de alguna idea, se incrementan más y más. He visto a periodistas utilizar herramientas analíticas potentes de, por ejemplo, análisis de grafos, para elaborar y documentar sus artículos, para agregar información de múltiples fuentes, para señalar información problemática que pueda provenir de fuentes sospechosas, o para infinidad de cosas más. Que Bloomberg y Reuters compitan para proporcionar más ágil y rápidamente la información financiera con las propias compañías de hedge funds, que antes eran sus clientes y ahora tienen acceso a los mismos medios y fuentes que ellas entra dentro de una evolución razonable.

Los problemas surgen cuando empezamos a hablar de sustitución: en efecto, un robot que recibe los datos fríos de un partido de fútbol y es capaz, en función de una serie de parámetros elegidos con criterio, de componer una crónica de ese partido que informa adecuadamente de lo que pasó en el mismo a un lector interesado está, en efecto, quitándole el trabajo a un redactor que antes lo hacía de su puño y letra. Pero vayamos un paso más allá: un algoritmo capaz de analizar las cuentas trimestrales de una compañía no se cansa, no se salta una sección porque le parezca poco interesante y no se le escapa un detalle que podría, por ejemplo, indicar una anomalía. Que además escriba una noticia sobre esa presentación de resultados implica ya no solo que le quite el puesto al redactor que lo hacía, sino que además, muy posiblemente, lo haga mejor que él.

¿Deberíamos, por tanto, sacar el hacha del derrotismo e imaginarnos redacciones sin seres humanos, medios escritos íntegramente por robots, escuelas de periodismo que cierran y legiones de periodistas enviados al paro? Mucho me temo que no, y que el análisis es que, efectivamente, se quedarán sin trabajo aquellos que no sean capaces de evolucionar desde la simple redacción de la crónica de un partido o de una noticia sobre los resultados de una empresa, hacia tareas de más alto valor añadido que consideran a esos algoritmos simplemente como una herramienta más a su alcance capaz de expandir sus posibilidades, no como una mera sustitución.

La disponibilidad de herramientas cada vez más potentes no debería ser una llamada a destruirlas porque compiten con nosotros, sino más bien a adquirir la preparación necesaria como para aprovecharlas hasta el límite – o incluso empujar esos límites para hacerlas mejores – y aprender a hacer cosas mejores, incluyendo cosas que ni se nos podía ocurrir que se podían hacer. Sinceramente, no veo medios de comunicación completamente automatizados, y dentro de que muchos periodistas se queden sin trabajo, veo un nuevo papel del periodista con un enfoque diferente, más sofisticado y más potente. ¿Reto? Sin duda, y recaerá sobre los profesionales actuales, por un lado, posiblemente con el apoyo en esa cualificación de las compañías en las que trabajan, y también en las instituciones educativas, que deberán incorporar todas esas herramientas para poner en el mercado al profesional capaz de cubrir esas nuevas necesidades.

Por supuesto, si ni las compañías ayudan a sus profesionales a formarse, si prefieren usar esas herramientas para hacer periodismo low-cost en lugar de para crear un producto mejor, y además las universidades no forman a los nuevos graduados en esas nuevas herramientas y se empeñan en seguir enseñándoles a medir en cíceros, la cosa solo podrá salir mal. Pero la responsabilidad no será de la tecnología, cuyo avance no se puede detener y es completamente absurdo intentarlo, sino de las personas.

La única respuesta sostenible a la disrupción tecnológica es intentar liderarla.

This article was also published in English on Forbes, “Meet Bertie, Heliograf and Cyborg, the new journalists on the block“