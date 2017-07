¿Cómo deben definirse el acoso o el abuso en un contexto social?

Según Twitter, apoyándose en datos generados internamente, sus esfuerzos para combatir el acoso y el abuso en su red están finalmente dando sus frutos.

Las declaraciones de la compañía contrastan con las de un buen número de usuarios que afirman, con capturas y ejemplos de tweets que incurren en este tipo de conductas, que la compañía salda de forma sistemática un número significativamente elevado de reclamaciones con afirmaciones de que “no viola las reglas de la compañía”.

El asunto en discusión es tan sencillo como la definición de acoso o abuso en un contexto social. Según Twitter, algo es acoso no cuando el afectado lo denuncia, sino cuando alguien, dentro de Twitter, lo examina, lo juzga, y emite su veredicto. Según Twitter, ellos son los jueces inapelables de lo que constituye acoso o abuso en su red, y la opinión de los denunciantes de tales conductas no cuenta en absoluto. Visto así, ese tipo de contestaciones, que hace algunos años tuve la ocasión de recibir yo mismo, son un recurso sencillo y barato para la compañía, que puede decidir qué comportamientos son constitutivos de acoso y abuso y cuáles no, y reportar las cifras que le vengan en gana sobre la reducción de esos comportamientos en su red.

El problema de erigirse en juez inapelable sobre lo que es acoso o abuso es que, en realidad, eso no es lícito en absoluto. En un contexto social, la única persona que puede juzgar si un comportamiento constituye acoso o abuso es el afectado. Si un afectado afirma estar siendo objeto de acoso o abuso, ese acoso o ese abuso automáticamente deben pasar a existir. El acoso o el abuso son problemas esencialmente subjetivos: alguien puede acosar a otra persona simplemente insistiendo en un tema determinado, aunque lo haga con unos modales perfectos. Los límites de ese acoso o abuso, en ese sentido, podrían llegar a marcarse en función de las características de la víctima: los personajes públicos, por su visibilidad, podrían estar en cierto sentido obligados a aceptar determinados niveles de acoso o abuso, o en particular aquellos que fuesen relevantes con respecto a las razones por las que poseen esa visibilidad. Así, preguntar insistentemente a un político por un caso de corrupción difícilmente podría ser conceptualizado como acoso, pero hacer lo mismo con un ciudadano anónimo con respecto a una factura supuestamente impagada sí podría serlo. La clave, desde mi punto de vista, está en la dimensión social.

Otro elemento evidente estaría, muy posiblemente, en la fuerza empleada: no es lo mismo que alguien insulte a otra persona desde una cuenta con pocos seguidores, posiblemente anónima y carente de credibilidad alguna, que el que ese insulto sea dirigido desde una cuenta con una trascendencia elevada, con un gran número de seguidores o con una visibilidad relevante. La dimensión social añade a cuestiones como el acoso o el abuso una serie de variables que es preciso tener en cuenta a la hora de emitir una opinión sobre su naturaleza.

Pero el principal problema, desde mi punto de vista, estriba en la naturaleza de la cuestión: un comportamiento no es constitutivo de acoso o abuso “porque lo diga Twitter”, sino porque lo diga el afectado. ¿Podría esta política de tolerancia cero ser utilizada por algunas personas para suprimir determinadas actitudes que, en términos estrictamente judiciales, podrían ser considerados lícitos? Posiblemente, pero es que precisamente en eso está la cuestión: la conversación en un contexto social no puede judicializarse, no puede convertirse en un estrado sin juez ni leyes establecidas, y mucho menos puede ser Twitter, parte interesada, quien pretenda erigirse en juez. En un lado está el contexto social, con sus propias reglas marcadas, fundamentalmente, por las normas de la buena educación y otros consensos sociales generalmente aceptados , y en otro lado completamente separado están los tribunales que juzgan delitos como la injuria, el acoso o la difamación. Son niveles diferentes, y Twitter nunca debería, desde mi punto de vista, entrar en el juego de considerarse juez. Lo que Twitter tendría que hacer, de nuevo desde mi punto de vista estrictamente personal, es tomar todas las reclamaciones de acoso o abuso y procesarlas debidamente con arreglo a una serie de protocolos, que pueden incluir desde el borrado del tweet y la advertencia al infractor, hasta la eliminación de la cuenta y la adopción de medidas de exclusión. La única manera de mantener una red social libre de elementos nocivos como el acoso o el abuso es con una política de tolerancia cero.

Mientras esa política de tolerancia cero, mientras el objeto de acoso o abuso no sea quien determine si un comportamiento lo es o no lo es, los datos que Twitter ofrezca sobre los resultados de sus acciones en ese sentido carecerán de toda credibilidad. Pero una vez más: hablamos de un asunto sensible, en el que mi sensibilidad además se acrecienta por haberlo sufrido personalmente, y en el que, obviamente, puede haber opiniones en otros sentidos.