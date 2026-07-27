El cable era el cuello de botella

Hay imágenes que resumen una época. Durante décadas, una de ellas ha sido la parte trasera de un armario de centro de datos: una maraña de cables de colores, cuidadosamente etiquetados en el mejor de los casos, cruzándose entre servidores, conmutadores, fuentes de alimentación y sistemas de almacenamiento. Para el visitante ocasional puede resultar incluso pintoresca. Para quien tiene que instalar, mantener o reparar esos equipos, es la representación física de una pesadilla: miles de conexiones, recorridos difíciles de seguir y demasiadas oportunidades para que algo salga mal.

La nueva plataforma Vera Rubin de Nvidia introduce una idea aparentemente modesta, pero con implicaciones enormes: una bandeja de computación prácticamente sin cables. El diseño anterior podía necesitar entre cincuenta y sesenta cables internos; el nuevo conserva únicamente dos conexiones externas visibles, una de alimentación y otra de red. El resto se sustituye por un conector central, o midplane, que integra la comunicación entre componentes. El cambio reduce un montaje de dos o tres horas a unos cinco minutos y eleva radicalmente la probabilidad de que el sistema funcione correctamente a la primera.

Lo interesante, claro, no es que el equipo quede más bonito. Lo interesante es que Nvidia ha entendido que, cuando la computación se desplaza desde la escala del servidor a la escala del rack, el cable deja de ser un accesorio y se convierte en una limitación arquitectónica. Cada conexión añade pasos de montaje, mano de obra, espacio, peso, resistencia eléctrica, calor y un posible punto de fallo. Multiplicado por miles de armarios y decenas de miles de aceleradores, aquello que parecía un detalle termina condicionando la economía completa del centro de datos.

Nvidia afirma que el diseño modular sin cables de Vera Rubin permite acelerar hasta dieciocho veces el montaje y el mantenimiento frente a Blackwell. Esa cifra debe leerse como una afirmación del fabricante, pero la lógica que la sostiene es difícil de discutir: lo que no hay que enchufar tampoco puede enchufarse mal, aflojarse, dañarse, confundirse o bloquear el acceso a otro componente. En un sector en el que el Uptime Institute estima que el error humano interviene de alguna forma en alrededor de dos tercios de las interrupciones, simplificar físicamente el sistema no es una cuestión de comodidad, sino de fiabilidad.

Los cables también interfieren con la refrigeración. En los centros de datos refrigerados por aire, cualquier obstáculo altera los flujos, genera zonas calientes y obliga a mover más aire para extraer la misma cantidad de calor. Datacenter Dynamics lleva años señalando que la gestión del cableado influye en la eficiencia de la refrigeración y, por tanto, en el PUE, la métrica que compara la energía total consumida por una instalación con la utilizada realmente por sus equipos informáticos. No todos los cables provocan por sí solos un desastre térmico, pero una infraestructura congestionada dificulta conseguir flujos predecibles precisamente cuando la densidad energética está creciendo de manera extraordinaria.

Aquí aparece la auténtica clave de la arquitectura Vera Rubin: la eliminación de cables es posible porque Nvidia ha eliminado también los ventiladores de la bandeja y ha pasado a refrigeración líquida. Liberado el espacio que antes necesitaban el aire y sus conductos, la compañía pudo introducir el conector central. Una innovación habilita la siguiente. El resultado muestra por qué el futuro de la computación no puede diseñarse optimizando piezas por separado: procesadores, interconexión, alimentación, refrigeración, fabricación y mantenimiento tienen que concebirse como un único sistema.

Ese mismo principio está llevando la luz cada vez más cerca de los chips. El Open Compute Project explica que las interconexiones ópticas de corto alcance buscan ofrecer comunicaciones de mayor velocidad y menor consumo entre computación, memoria y almacenamiento. Nvidia, por su parte, incorpora óptica coempaquetada en sus sistemas Spectrum-X y sostiene que puede obtener cinco veces más eficiencia energética y mucha mayor disponibilidad que con métodos tradicionales. El cobre seguirá siendo útil en conexiones cortas y económicas, pero, a medida que aumentan la velocidad y la distancia, necesita más energía para mantener la integridad de la señal. La fotónica no elimina los cables: transforma su naturaleza, reduce electrónica intermedia y acerca la conversión óptica al lugar donde se generan los datos.

Conviene, por tanto, no confundir una bandeja «sin cables» con un centro de datos inalámbrico. Los grandes complejos de inteligencia artificial seguirán conteniendo enormes cantidades de fibra, alimentación y tuberías de refrigeración, pero la dirección es inequívoca: menos conexiones discretas, más integración, módulos intercambiables, barras de distribución, backplanes, óptica integrada y arquitecturas diseñadas para ensamblarse y repararse casi como bloques.

Durante años hemos evaluado los avances informáticos contando transistores, operaciones por segundo o parámetros de modelos. Quizá deberíamos empezar también a contar conectores. La inteligencia artificial exige infraestructuras cada vez más grandes, pero hacerlas más grandes sin hacerlas inmanejables requiere reducir su complejidad física. El cable, humilde, ubicuo y aparentemente inevitable, puede haberse convertido en uno de los principales enemigos de la escalabilidad.

La mejor tecnología no siempre es la que añade algo. A veces es la que consigue que algo que parecía imprescindible, como los cables, dejen de estar ahí dando la lata y se puedan hacer las cosas más sencillas.