Trump no quiere sólo ganar elecciones: quiere hackear la democracia

Trump no se comporta como un político convencional con tentaciones autoritarias. Se comporta como alguien que ha entendido perfectamente cómo funciona el poder en el siglo XXI: no hace falta cerrar periódicos si puedes desacreditarlos algorítmicamente, no hace falta prohibir votar si puedes rediseñar la burocracia para que millones de personas no puedan llegar a la urna, y no hace falta suspender formalmente la democracia si consigues convertirla en una interfaz hostil, opaca y punitiva. Lo que estamos viendo en Estados Unidos no es simplemente una deriva ideológica. Es algo mucho más serio: un intento de hackear la democracia.
La palabra importa. Hackear no significa necesariamente manipular una máquina de votación con una línea de código. Significa explotar vulnerabilidades de un sistema para forzarlo a comportarse de manera distinta a la prevista. Y eso es exactamente lo que está intentando hacer Trump con el sistema democrático estadounidense: identificar sus puntos débiles, desde la fragmentación administrativa hasta la complejidad regulatoria, y convertirlos en vectores de control político. La democracia, al fin y al cabo, también es tecnología. Es un conjunto de protocolos, poderes y contrapoderes, reglas, bases de datos, procedimientos de autenticación, cadenas de custodia, estándares de interoperabilidad y mecanismos de confianza. Y cuando alguien decide reescribir ese stack en beneficio propio, no está reformando nada: está atacando la capa de infraestructura del sistema.
Por eso el debate sobre la orden ejecutiva de marzo de 2025 y sobre la SAVE Act es tan importante: presentadas bajo el lenguaje aparentemente higiénico de la «integridad electoral», ambas iniciativas comparten una lógica muy clara: desplazar la carga de la prueba hacia el ciudadano, multiplicar la fricción del registro y ampliar la capacidad del poder federal para cruzar datos, revisar padrones y amenazar con sanciones o retirada de fondos. La propia orden ejecutiva exige prueba documental de ciudadanía para el formulario federal de registro y contempla revisiones coordinadas entre Homeland Security y otras agencias, todo para dificultar el voto a determinados ciudadanos. La SAVE Act, por su parte, exige prueba documental de ciudadanía para registrarse y abre la puerta a purgas continuas y a un entorno legal que castiga a funcionarios electorales por aceptar registros que luego puedan ser cuestionados. Todo ello en nombre de un problema cuya incidencia real, según múltiples análisis, es completamente marginal e insignificante.
Lo peligroso de este tipo de maniobra es que se vende como modernización. El autoritarismo contemporáneo nunca se anuncia como autoritarismo. Se presenta como auditoría, verificación, trazabilidad, seguridad, compliance o integridad del dato. Su estética no es la del uniforme, sino la del formulario. Su violencia no siempre adopta la forma de una porra: muchas veces adopta la forma de una persona que no consigue registrarse porque no tiene un documento a mano, de un funcionario muerto de miedo por una desmesurada amenaza penal, o de una administración local obligada a rehacer procesos enteros en pleno año electoral. La represión, en la era digital, se vuelve procedimental. Y precisamente por eso resulta más difícil de detectar para quien sigue buscando el autoritarismo con categorías del siglo XX.
Ese patrón, además, no es nuevo. Viktor Orbán lleva más de una década perfeccionándolo en Hungría: no destruyó la democracia de un día para otro, sino que la fue reconfigurando desde dentro, alterando leyes electorales, colonizando instituciones, controlando el ecosistema mediático y utilizando el aparato del Estado, incluidas sus capas más técnicas y burocráticas, para consolidar su poder, hasta el punto de que organismos como el Parlamento Europeo han llegado a calificar el país como una «autocracia electoral». Diversos análisis han documentado cómo ese proceso ha implicado una captura sistemática del sistema institucional y mediático. Lo que Trump parece estar intentando hacer en Estados Unidos recuerda inquietantemente a ese modelo: no es un golpe abrupto, sino una mutación progresiva del sistema hasta hacerlo prácticamente irreversible. Y sin embargo, incluso en ese contexto, Hungría empieza a mostrar signos de fatiga: las movilizaciones masivas contra Orbán, cada vez más amplias y sostenidas en los últimos meses, apuntan a una creciente contestación social. La lección es doble: el autoritarismo contemporáneo se construye con paciencia, pero también puede ser contestado si la sociedad entiende a tiempo la naturaleza del ataque. Aún queda esperanza.
En los Estados Unidos, la sociedad civil también se está viendo obligada a aprender el nuevo idioma del poder. Las protestas de No Kings no son solo una explosión espontánea de indignación: son también un ejemplo de movilización distribuida, coordinada y persistente. Más de 3,000 manifestaciones en ciudades y pueblos de todo el país, con convocatorias que se replican globalmente y que buscan canalizar un malestar transversal frente a un presidente al que muchos perciben como un aspirante a monarca absoluto. No se trata de una única protesta, sino de una serie continua de movilizaciones, la tercera en menos de un año, organizadas por redes como Indivisible, MoveOn o 50501, con materiales compartidos, mapas interactivos y formación online en seguridad y desescalada. Exactamente lo que cabría esperar de una respuesta en red frente a un intento de centralización del poder.
Ese detalle es crucial. Porque si el autoritarismo contemporáneo se construye sobre infraestructuras digitales de control, la resistencia democrática también necesita sus propias infraestructuras. Ya no basta con salir a la calle: hay que coordinarse, documentar, proteger comunicaciones, distribuir información, formar activistas y sostener el movimiento en el tiempo. La democracia, en ese sentido, también se ha convertido en un problema de arquitectura tecnológica.
Pero conviene no caer en el tecno-optimismo ingenuo. La misma tecnología que permite coordinar miles de protestas permite también vigilarlas, mapearlas, infiltrar sus canales, identificar a sus participantes y convertir cualquier gesto en dato. El poder autoritario siempre ha necesitado denunciantes: lo novedoso es que ahora puede integrarlos en plataformas, aplicaciones y flujos digitales que convierten la delación en una experiencia de usuario. El dedo acusador se convierte en botón. Y así, poco a poco, la ciudadanía deja de relacionarse con el Estado como sujeto de derechos para hacerlo como nodo dentro de una red de vigilancia.
Por eso la defensa de la democracia estadounidense no puede limitarse a repetir lugares comunes sobre «instituciones fuertes». Las instituciones no se defienden solas cuando alguien consigue colonizar sus capas más técnicas. Hay que defender los estándares, los procedimientos, la gobernanza de los datos, la transparencia algorítmica, la privacidad, la descentralización organizativa y la facilidad efectiva del ejercicio del voto. Hay que entender que hoy un ataque contra la democracia puede adoptar la forma de una base de datos mal cruzada, de una exigencia documental aparentemente razonable, de una app oficial, de una purga automatizada o de una narrativa viral diseñada para convertir la exclusión en un supuesto sentido común.
No, el problema no es solamente que Trump quiera ganar a toda costa las próximas elecciones para evitar recortes en su cuota de poder. El problema es que quiere rediseñar el sistema para que perder deje de ser una posibilidad real. Y cuando un líder empieza a actuar así, la pregunta deja de ser si estamos ante un populista más o menos agresivo. La pregunta correcta es, más bien, cuánto tiempo puede sobrevivir una democracia cuando un aspirante a tirano ya no necesita tanques, porque le basta con controlar formularios, registros, plataformas y miedo.
Y la respuesta, por desgracia, nunca ha sido tranquilizadora.
This article is openly available in English on Medium, «Trump’s silent coup: no tanks, just a system hack»
Ver la paja en el ojo ajeno, y no en la viga del propio
Por supuesto el primer comentario iba a ser «Pedro Sanchez dictador» aunque en España no hemos tenido ningún intento de cambiar ninguna ley electoral
Ni siquiera lo dijo y ya saltaste poniendole nombre.
No des ideas hombre, que si esa ley se cambia y luego ganan Vox+PP, no la revertirán.
Lo ínico que cambiaría es el sistema d’Hondt por circunscripciones. Por eso PACMA nunca gana un escaño
El sistema d´Hondt que fue especialmente elegido -en absoluto por casualidad- por beneficiar claramente a los partidos usualmente más votados es, en comparación con el sistema estadounidense (Colegio Electoral), el edén de la democracia representativa.
Y ambos sistemas, salvando las enormes distancias en representatividad entre uno y otro, coinciden -de nuevo nada casualmente- en beneficiar a las zonas menos pobladas y tradicionalmente más conservadoras.
En el Sistema d´Hondt, es muy difícil que el que tenga más votos no se el que tenga más escaños, en EEUU en el Sistema de Colegio Electoral ha habido varios casos de Presidentes que han perdido en número de votos.
La última vez 2016:
Hillary Clinton 65.853.514
Donald Trump 62.984.828
Una diferencia de 2,9 Millones de votos
El Sistema Mayoritario Simple me parece el menos Representativo.
En las elecciones del Reino Unido de 2015 el SNP (Independistas Escocés) logró 56 de los 59 Escaños en liza en Escocia con el 50% de los votos.
https://share.google/aimode/tG016zd797sUJPnsi
Conociendo a Gorki, hay que ser muy memo para no saber por donde van los tiros de su comentario… perdonad, pero alguien lo tenia que decir…
¿Cuantos años hace que mo presenta presupuestos ?
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están regulados en el artículo 134 de la Constitución Española, definiéndose como una ley anual, obligatoria y de iniciativa exclusiva del Gobierno.
Lastima que no te lo hayas leido:
1- Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.
2- Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
3- El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
4- Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
5- Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
6- Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
7- La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Que no nos guste estar sin presupuestos y andar con prorrogas y reales decretos, es una cosa.
Que, en semejantes condiciones, sería bueno avanzar elecciones, otra.
Que se pueda seguir la legislatura así, otra más, y ni está penada, ni obliga a nada.
Se lo ha leído y lo ha dicho perfectamente, quien no parece haberlo leído pese a haberlo pegado eres tú:
«3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.»
Es una obligación constitucional que no se está cumpliendo de manera premeditada solo porque el gobierno no quiere que se vea mediáticamente un varapalo así.
Te recuerdo que era Pedro Sánchez quien exigía que se presentaran o no se podría gobernar.
Pero claro, el listado de mentiras e incumplimientos de Pedro Sánchez es tan enorme que es fácil olvidar todas, te comprendo. A lo mejor es que estás demasiado atento a ver cómo está colonizando todas las instituciones, al más puro estilo Trump (con la única diferencia de que no va gritando como un loco trastornado) sino que lo hace de manera sibilina
La «justicia» española totalmente al servicio de la derecha, persiguiendo a sus rivales políticos e incluso a los familiares de Sanchez y cargandose al fiscal general inventandose cualquier delito que se les ocurre y que en cualquier democracia de verdad a quien llevarían a los tribunales sería a los prevaricadores togados y librando a sus jefes peperos de todos los delitos que pueden y quien está colonizando las instituciones es Sanchez JAJAJAAJAJAJAJA
Es que te tienes que reír con la realidad paralela a la que os habéis mudado.
¿Cómo que realidad paralela a la que se han mudado, si NO han salido NUNCA, JAMAS, del zurullo de DEMOCRACIA ORGÁNICA en la que llevan vivienda hace más de 85 años? Hombre, no me jod***ssssss.
«Viviendo», quería decir. Sorry.
Hombre, Matt, no podías faltar. ¿Entonces es cierto o no es cierto que el Gobierno lleva años incumpliendo el mandato constitucional de llevar los presupuestos al Congreso de los Diputados?
¿Es o no es cierto que Sánchez exigía a Rajoy convocar elecciones si no se aprobaban presupuestos?
Es por ir viendo pasito a pasito quién es el que vive realmente en una realidad paralela en la que no se entera de lo que está pasando
Adelante, te espero, chaval
Dedo-en-la-llaga, tú llevarás años viviendo en un «zurullo de democracia orgánica» desde hace más de 85 años. Yo llevo viviendo en una democracia parlamentaria, con sus virtudes y defectos, como todas, desde hace muchas décadas
Por otro lado, no entiendo: ¿me estás diciendo que el PSOE, habiendo gobernado varias décadas, te ha tenido en un «zurullo de democracia orgánica»? Es por ver si te entiendo. También te espero
MATT, tú sí que vives en una realidad paralela, tan solo ves lo que quieres ver. Eso tiene un nombre y es exactamente lo mismo que les pasa a los seguidores de ese impresentable de Trump.
Si yomismo es cierto que Sanchez le exigía a Rajoy que presentara los presupuestos o convocara elecciones. Y es cierto que si lo hacía era porque Rajoy (como otros presidentes autonomicos) tambien los prorrogó así que puedes acusarlo de hipocrita pero no de deteriorar las instituciones porque es algo que siempre ha hecho. Otra cosa es que en Españita las cosas sean delito o una simpatica anecdota dependiendo de si quien las hace es de izquierdas o de derechas: si en Extremadura nombran coordinador de conservatorios al hermano musico de Sanchez es un terrible delito, si en Madrid IDA crea la oficina del español para defender el español en Madrid (que está amenazadísimo) para su actor fichaje estrella en las elecciones no pasa de chistes y memes en las redes sociales. Si el asistente de la mujer de Rajoy se dedica a hacer de personal shopper y a llevarle las bolsas de la compra se comenta entre risas y alabanzas a su servicialidad en los periodicos, si la asistenta de la mujer de Sanchez envía correos en su nombre es otro terrible delito, etc
Coño, yomi, no hace falta investigar tanto: quien vive en una realidad paralela es el que se cree que Sanchez es un dirigente autoritario y lo compara con Trump. Pero tampoco vamos a ser tan duros: es lo que escuchas a diario en casi todos los medios de desinformación del país y en las redes sociales, así que tener una opinión propia en vez de repetir como un loro lo que escuchas a todas horas es duro y no todo el mundo está capacitado para ello.
MATT:
Desglose por gobierno y partidos:
Gobierno de Mariano Rajoy (PP)
– Aprobó presupuestos todos los años, aunque los de 2012, 2017 y 2018 entraron en vigor con retraso o bajo prórroga
– En 2017 y 2018, los PGE no fueron aprobados a tiempo, por lo que se prorrogaron los del año anterior.
Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE / coalición PSOE-Unidas Podemos)
– 2019: No se aprobaron PGE; se prorrogaron los de 2018.
– 2020: Se aprobaron PGE (primeros en varios años).
– 2021 y 2022: Se aprobaron PGE cada año.
– 2023–2026: No se han aprobado nuevos PGE; se sigue prorrogando el de 2022
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Como bien he dicho en mi anterior comentario:
«Que no nos guste estar sin presupuestos y andar con prorrogas y reales decretos, es una cosa.
Que, en semejantes condiciones, sería bueno avanzar elecciones, otra.
Que se pueda seguir la legislatura así, otra más, y ni está penada, ni obliga a nada.»
Lua, sigues sin entender lo que bien escribió Gorki e intentaste corregirle equivocadamente, como siempre. Gorki ha dicho que es obligación constitucional PRESENTAR los presupuestos, no aprobarlos. Rajoy SIEMPRE los presentó.
Pedro Sánchez lleva AÑOS SIN PRESENTARLOS, incumpliendo el mandato constitucional, como bien decía Gorki, al que acusabas de no leer lo que dice la constitución. Sin embargo, quien lo dijo bien todo desde el comienzo fue él. ¿Ahora lo entiendes? ¿Entiendes que Pedro Sánchez lleva incumpliendo, año tras año, un mandato constitucional de manera deliberada?
No entro siquiera en el hecho de que sigamos con presupuestos no ya de años anteriores, sino de la legislatura anterior, aprobados por un gobierno diferente al suyo, sino del incumplimiento del mandato constitucional
Ves, Matt, que sigues sin enterarte?
Que no, que el problema no es la grave irresponsabilidad de prorrogar unos presupuestos año tras año hasta el punto de que son del gobierno anterior (un gobierno diferente, y no, eso no lo hace todo el mundo), sino de incumplir el mandato constitucional que le obliga a PRESENTARLOS ante el congreso. ¿Lo entiendes ahora o en el mundo paralelo en el que vives no te cuentan esas cosas? En el que yo vivo sí se cuentan esas cosas, a ver quién es el que vive en un mundo ajeno a la realidad, Matt, querido
Cuando me digas que te ha quedado clara la diferencia, pasamos a las chorradas que estás diciendo sobre el hermano de Sánchez y demás, que veo que en tu mundo paralelo tampoco te cuentan de qué va la película. Pero aquí estoy yo una vez más para iluminarte, no te preocupes.
Yomismo, espérame lo que quieras que nunca me encontrarás en esa democracia a la que tú, muy malamente, te refieres…
Dedo-en-la-llaga, sí, ya se entrevé que no te interesa mucho eso de la democracia
¿Cómo que no? En sus 4 años como presidenta de Castilla la Mancha la sra. Cospedal cambió 2 veces la ley electoral para garantizarse la victoria. Pero la irrupción de Podemos le jodió el invento (con la ley inicial o con la primera modificación habría podido pactar con Ciudadanos y mantener la poltrona, el karma es jodido a veces)
Estoy con Gorki. Esto pasa a ambos lados del charco. Escribir este artículo tras la enésima colonizacion de Sánchez a Indra (y las decenas anteriores) y no ver que son reflejos el uno del otro…
Y creer que Bardella, Meloni, Merz o Feijóo no lo intentarán ya es un autoengaño total. Frijóo tal vez un poco menos pero su equipo es bastante más moderno que él.
La gran diferencia es que Trump tiene a las tecnológicas en su casa mientras que aquí no hay nada desde que cerramos Tuenti
Pues no, ni Sanchez ni Merz (por poco que me guste) estan transformando su pais en una dictadura como está haciendo Trump.
Aunque no dudo de que ese «todos son iguales» que solo beneficia a los aspirantes a dictadores suscita bastantes aplausos y likes en barras de bar y redes sociales (mayoritariamente de los que apoyan a esos aspirantes a dictador) y ahorra esfuerzos mentales.
Sánchez sí. Deja de autoengañarte y fíjate un poco, no hace falta fijarse demasiado. Son extraordinariamente parecidos, les quitas el maquillaje (derecha, izquierda) y verás al personaje completamente desnudo.
Que no, Francisco, que no. Que por mucho que repitáis esa imbecilidad no cuela en nadie que tenga capacidad de raciocinio.
Antes de hackear la burocracia necesita impedir que el poder fáctico actúe.
Acaba de eliminar al Jefe del Estado Mayor para poner a alguien más alineado con la ideología presidencial. https://www.cbsnews.com/news/hegseth-ousts-army-chief-of-staff-gen-randy-george/
Ha mutado un cuerpo fronterizo -ICE- en una fuerza de corps personal que actúa en todo el territorio sin atenerse a los más mínimos principios legales, incluso deteniendo a ciudadanos norteamericanos o violando la propiedad privada sin orden judicial.
La Guardia Nacional es un ejército a las órdenes del gobernador de cada Estado. Tiene un fuerza especial de intervención rápida pensada para controlar disturbios sociales.
Trump planea refundirlo en uno de carácter nacional bajo sus órdenes.
Entre este cuerpo y el ICE controlarán las elecciones y los disturbios.
No es calcado, pero se parece mucho a lo publicado en el “Mandate for Leadership. The Conservative Promise. Project 2025”.
Project 2025 es un plan conservador de la Heritage Foundation para reestructurar el gobierno federal bajo Trump, con énfasis en centralizar poder ejecutivo y revertir políticas progresistas.
Puntos clave:
• Reducción del Estado: Eliminar agencias como Educación y DHS; “Schedule F” para despedir funcionarios no leales.
• Inmigración dura: Muro fronterizo completo, deportaciones masivas, uso de Guardia Nacional en control interno.
• Economía desregulada: Bajar impuestos, impulsar petróleo/gas, recortar regulaciones ambientales y gasto público.
• Seguridad nacional: Reforzar DOJ/FBI contra “izquierda”; priorizar familia tradicional y valores conservadores.
• Implementación: 900 páginas con personal listo y órdenes ejecutivas preparadas para el día 1
El PDF tiene 920 páginas, recomiendo pedirle a una IA que os haga un resumen.
https://static.heritage.org/project2025/2025_MandateForLeadership_FULL.pdf
Así que nada de esto puede sorprendernos, es público, sólo hay que querer unir los puntos. Todo dependerá de lo que hagan en estos 8 meses.
No sé cómo acabará esto, pero cada vez veo más realista la película Civil War.
https://www.imdb.com/title/tt17279496/?ref_=ext_shr_lnk
Desde que lo vengo diciendo aquí mismo, me he comprado un trailer de palomitas para sentarme en mi sofá cómodamente y ver esa misma película pero en la realidad. Solo que acabará mucho peor. Juassss!!!
A ver lee el capitulo X de camino de servidumbre, Hitler o Stalin, no son una excepción, son la norma de todas las personas que quieren acceder al poder.
Sus conductas son casi tan predecibles como la ley de la gravedad, las pequeñas camarillas no democráticas que se hacen con el poder, las purgas, la manipulación, empujar los límites del sistema judicial y los contrapesos para hacer la voluntad del líder que siempre piensa que es el único que puede salvarnos a todos…
Trump es sólo un político más que no te gusta, PUNTO. Da gracias que USA tiene contrapesos fuertes y que le quedan unos años para irse a la calle. Ahora tienes las elecciones de medio mandato y lo más probable es que los republicanos pierdan el control del senado, fundamentalmente por las guerras y la inflación…
A que cuando el «HDP» totalitario es de la banca contraria los contrapesos molan eh?
USA seguirá siendo una democracia, más o menos prospera y todo esto Enrique es una exageración, de verdad, no se puede hiperventilar cada vez que cambia el gobierno de signo…
«USA seguirá siendo una…», otro ciudadano de este país, (y van que ni se sabe), cuya exigencia democrática está a la altura del betún murciano. Si es que… (Mi má)
«no hace falta suspender formalmente la democracia si consigues convertirla en una interfaz hostil, opaca y punitiva» (EDans).
Es muy curioso que, después de Montesquieu sea un tecnólogo quien mejor defina la democracia parlamentaria actual… relacionándola con la Física Moderna, podemos llamarle la Antidemocracia.
Y desde luego, para hacerlo, no se necesitan altas dosis de tecnología… ya lo hacían los romanos perfectamente, con el simple uso de la palabra oral. Y como mucho un avieso papiro.
Y no es coña, porque no hay mejor acelerador de partículas que el llamado «de boca a boca», de móvil a móvil… o los famosos corrillos de viejas (aunque ahora lo practiquen preadolescentes tiktokeros).
Pueden llegar a ser auténticos fotoides.
O los corrillos de FB o de Twitter… no lo olvides… XDD
Feudalismo… sin mas.
Para asombro tecnológíco esto:
Una mujer vuelve a «hablar» tras 18 años gracias a un implante cerebral con IA
(Aunque lo haya hecho el «nefando» Elon Musk)
Pienso que la democracia es sobre todo un estado mental generalizado. Si todos nos comportamos de cierta manera sin que nos obliguen, se mantiene, si no…pues dan igual esos «contrapesos» que tanto se gusta de mencionar (a mí esa palabra me suena igual que «orden internacional basada en reglas», o «el hombre de las nieves).
Y recordemos que el golpe más gordo, el fundamental, se da cuando empiezas a dominar las mentes a través de los medios (uniformización del pensamiento). El golpecito último del dictador solo es posible si la casa ya está medio cayéndose: un juez que se extralimita porque está enajenadamente indignado, gente ultraindividualizada que ya no cree pertenecer a una sociedad a la que debe unas responsabilidades…mil cosas. Pero la batalla ocurre en las mentes. Y la colonización de los grandes medios en unas pocas manos es siempre el comienzo del totalitarismo.
Mientras nosotros estábamos currando el día a día sin tiempo para reflexionar, rentistas de nacimiento con mucho tiempo libre iban conspirando (niños, recuerden, el gran capital solo hace que conspirar) escalando posiciones clave en la «demosfera», sobre todo acumulando los medios de información.
Llegamos tarde
Sin ser OffTopic del todo….
El video es interesante por cosas que ya se han tratado aqui… pero precisamente, las declaraciones de Peter Thiel, a lo largo del mismo y muy en especial, las del minuto 29:20 son para enmarcar… XDDD
Silicon Valley’s Billion Dollar Design Scams
Jajaja…. las «declaraciones» de Peter Thiel… lo unico que puede hacer el pobre infeliz es tartamudear… diosssss.
Lo que voy a decir cuenta solo como evidencia anecdótica, así que no vale como conclusión de nada, pero es increiblemente llamativo como Trump, Thiel y Milei dejan entreveer sus enormes dificultades a la hora de expresar verbalmente ideas no necesariamente muy complejas, en oraciones y frases inteligibles.
No puedo explicar el grado de incomodidad física que me genera que alguien que esté en ese nivel de poder no pueda hilvanar con claridad una frase entera que transmita una idea clara del tema del que se supone que saben.
Por otro lado, escucho los discursos del pintor austríaco en algún documental de la II GM y entiendo un poco lo que provocaba en un público fanatizado y con cero juicio critico, a pesar de que durante cientos de años fueron un pueblo de poetas y pensadores.
Un Pueblo que pasó hambre por culpa del Tratado de Versalles
OFFTOPIC : «LEU5»
Tengo una primicia que va a ser la bomba, pero que no puedo todavía compartir, aún no está en los medios ni el rumor, y es muy fuerte, cuando llegue explicaré que es el offtopic «LEU5», no puedo comprometer a la fuente, me han pedido discreción para que no se utilice en contra de Pedro Sánchez, ya que es muy sensible, pero demuestra hasta que punto Frijolito y sus medios son unos cantamañanas que hacen acusaciones a mala leche, y no saben de que va la vaina…
Y nunca os olvidéis:
https://www.hablemosderelojes.com/uploads/db5142/original/4X/a/8/3/a83252ad6dbcb39ec0891a61b8f6d05a2283f28c.jpeg
Totalmente de acuerdo con Enrique. Asistimos a un golpe de estado que más bien habría que llamarlo «llave de judoka» en vez de «golpe». Trump usa palancas de su rival, la democracia, para desestabilizarla y anularla. Y eso es Judo.
También me parece un despropósito cualquier comparación entre Trump y Sánchez haciendo «llaves de Judoka» a la democracia. La única similitud que veo entre USA y aquí se acaba en las últimas elecciones en ambos países. En Nov 2024 los convencidos por Trump-Vance eran mayoría al trío Biden-Harris-Waltz. Y aquí los votantes de 2023 que preferíamos a Sánchez-Socios en Moncloa éramos, y somos, mayoría a duo Feijoo-Abascal.
Insisto: Sánchez y SOCIOS. Yo voté a un socio de Sánchez y lo volveré a hacer. en 2026 o 27. No conozco a ningún votante de Socios de Sanchez (PNV-Bildu, Junts, ERC, Sumar, Podemos…. que prefiera a la derecha-ultraderecha en Moncloa.
De ahí comparar que el funcionamiento con prorroga de presupuestos sea una «llave de judoka» que anule la democracia es falaz. En 2026, o 27, volverá a haber elecciones imposibles de trampear (Gracias DNI, Gracias papeletas físicas) y veremos que la democracia funciona razonablemente bien a la hora de elegir Presidente. Tiene otras fallas, pero no van de anular la voluntad de los ciudadanos de elegir presidente.
PNV y JUNTS son de derechas.
Bildu y ERC son de izquierda.
Todos ellos son nacionalistas, y el hecho de que estén ahí apoyando a un gobierno español es únicamente porque han hecho sus cálculos respecto a cuánto pueden arrancarle a un presidente débil que está dispuesto a darles lo que sea, incluso aquello que llevaba años negándoles.
SOCIOS son aquellos que comparten tus ideales, aunque sea de modo general, que apoyan forma general y no sólo en función de qué me das a cambio.
No son socios, sólo son EXTORSIONADORES.
Y a mí, que ya me han decepcionado todos, ya sólo voto a Escaños en Blanco.
https://es.wikipedia.org/wiki/Esca%C3%B1os_en_Blanco
Efectivamente, PNV y Junts son de derechas. Por eso jamás han tenido problema alguno en apoyar al PP o al PSOE.
La diferencia es que ahora apoyar al primero mancha mucho, porque en el lote hay que empaquetarse indefectiblemente con VOX.
Añado dos detalles: son radicales, extremistas, por un lado; por otro, el problema no está en que exijan, sino en que se les da, para mantenerse en el poder a costa de lo que sea. De lo que sea, sí
Esos nacionalistas apoyan al PSOE simplemente porque la derecha española ya es abiertamente ultraderecha (si, tambien el PP), dan mucho miedo y prefieren que esté gobernando el PSOE a que puedan gobernar esa panda de macarras adoradores e imitadores de Trump. El PNV y Junts antes han apoyado gobiernos del PP pero actualmente es imposible apoyarlos cuando compiten con vox para ver quien es mas fascista y quien insulta mas y solo dejan de insultar y amenazar a los inmigrantes y a Sanchez para insultar y amenazar a los catalanes y tirar del «todo es eta».
Lo que vosotros llamais extorsión es lo que pasa en todos los gobiernos del mundo cuando no tienes mayoría absoluta y dependes de otros partidos. El PNV tambien se jactaba de que le habían sacado a Aznar en 2 semanas más de lo que le habían sacado a Gonzalez en cuatro legislaturas y vox obliga al PP a suscribir su programa y su discurso allí donde forman gobierno.
Matt, ya te dije que antes de cambiar de tema necesito que me digas si te queda claro que Sánchez lleva años incumpliendo el mandato constitucional de presentar los presupuestos al congreso hurtándonos el debate público (que tan poco le gusta, sobre todo a medida que se acumulan sus mentiras e incumplimientos, no sea que se le saquen a la cara)
No es solo un problema de hipocresía y de irresponsabilidad, sino de incumplimiento de lo que le manda la constitución:
«3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior»
Lo que tú necesites, por decirlo de un modo fino, me la pela bastante, la verdad. Yo tengo más vida y un caracter menos obsesivo y no lo veo mucho sentido a tener una discusión eterna y redundante en la que ninguno de los dos va a dar brazo su a torcer en posts que van quedandose al fondo de la pagina. Esto va así: tú dices tus memeces, yo si me apetece te respondo y a ti si te apetece me respondes.
Pero como veo que es importante para ti puedo decirte que si crees que Sanchez es igual que Trump por esta memez sin ninguna trascendencia real y que no cambia nada ya que los presente o no el resultado va a ser el mismo: una prorroga de presupuestos como las que han hecho otros (que tampoco sé si en todos los casos los han presentado antes o no porque como digo me da igual ya que no tiene ninguna trascendencia real) allá tu con otra de tus ridículas obsesiones. Casi lo mismito que cambiar las leyes electorales para poner todas las trabas posibles para que no puedan votar los que no van a votarte a ti, dejar sin fondos a las universidades que no abracen el trumpismo, hacer que tus colegas y financiadores billonarios se queden con todos los medios de comunicación y las principales productoras del país, militarizar con tu particular ss las ciudades que no te votan, despedir fiscales porque no persiguen con suficiente ahínco a tus rivales políticos y no tapan los casos de pedofilia y trafico de personas en los que aparece muchas veces tu nombre, asaltar el congreso para impedir la investidura de quien te ha ganado las elecciones, etc. xDDDD
Hay una palabra clave que un demócrata serio siempre tiene en mente.
COMPROMISO.
Pactar es avanzar. Pactar es difícil y solo apto para responsables y valientes, por que no pactar es obstruir y bloquear.
Despotricar, destruir criticar y difamar es inútil e improductivo.
Pero bueno, con esa mentalidad de ver las posiciones del contrario como «chantaje y extorsión» está claro que solo gobernaréis cuando PP y Vox tenga mayoría absoluta.
Sí? Siempre es así, sin más? Entonces si pactan Vox y PP será «compromiso» y «avanzar» y cosa de «responsables y valientes»?
Es para ver el nivel de «demócrata serio». Curioso ese «gobernaréis», dando por sentado que si se critica al gobierno es que se es de el PP y Vox. Es interesantísimo leer todas estas cosas, se aprende mucho
Qué tarde llego yo a todo esto. Y sin embargo… que pronto llegue aquí a la conclusión del titular.
Alguien en su momento ya me dijo que no se podía repetir más de dos legislaturas por la misma persona. Y ese día respondí no on que había voces que ya exclamaban en forma de insinuación que, no necesariamente debería de ser dos legislaturas continuadas.
Así que lo de este artículo, no me sorprende en absoluto. Es un paso más.
Qué malo que es Trump. Pero es lo esperado. Ni por suerte ni por desgracia, puesto que al menos yo, no espero magnificencia de ningún tipo de él.