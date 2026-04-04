Durante años, el discurso dominante en Estados Unidos ha girado en torno a una idea tan repetida como poco examinada: la necesidad de recuperar la soberanía tecnológica, de relocalizar cadenas de suministro, de reducir dependencias estratégicas. La narrativa suena bien, encaja en términos políticos y transmite una sensación de control. El problema es que, cuando uno baja al terreno de lo tangible, se desmorona con sorprendente facilidad.

Este artículo en Bloomberg, «America’s AI build-out hinges on Chinese electrical parts«, que analiza la expansión de los centros de datos en Estados Unidos, es particularmente revelador: el despliegue de infraestructura para inteligencia artificial está chocando con una escasez crítica de equipos eléctricos, desde transformadores y sistemas de distribución a otros componentes clave, cuya producción depende en gran medida de cadenas de suministro globales profundamente entrelazadas con China. No estamos hablando de chips avanzados ni de algoritmos, sino de algo mucho más básico: la infraestructura física sin la cual la inteligencia artificial no existe. Pretender soberanía tecnológica mientras dependes de otro país para electrificar tus centros de datos es, como mínimo, una contradicción difícil de sostener.

Lo verdaderamente interesante es que esta dependencia no es coyuntural, sino completamente estructural. Durante décadas, los Estados Unidos y buena parte de Occidente externalizaron la fabricación bajo la premisa de que el valor estaba en el diseño, en el software, en la propiedad intelectual. China, en cambio, apostó por algo mucho más incómodo y menos glamouroso: construir capacidad industrial. Y lo hizo con una visión a largo plazo y una consistencia estratégica difíciles de igualar, apoyándose además en una producción masiva de talento ingenieril. China gradúa cada año varios millones de estudiantes en disciplinas STEM, frente a cifras muy inferiores en Estados Unidos, y dado que el talento está uniformemente distribuido, eso implica un importante surplus de trabajadores altamente cualificados. Cuando un país genera ese volumen de ingenieros de forma sostenida, deja de ser «la fábrica del mundo» para convertirse en algo mucho más relevante: el lugar donde se diseñan, optimizan y escalan los sistemas industriales del futuro. Del simple «Made in China», al «Engineered in China». En pocas décadas.

Por eso resulta cada vez más difícil seguir defendiendo la idea de que Estados Unidos mantiene una supremacía clara. ¿En software? Los ingenieros chinos no solo programan, sino que lo hacen a una escala y con una velocidad que cambia las reglas del juego. ¿En educación? Las universidades chinas han alcanzado niveles muy elevados, aunque no atraigan tanto talento internacional, mientras las occidentales siguen apoyándose en su poder de atracción global. ¿En finanzas? El dólar sigue siendo dominante, pero China avanza con alternativas como el yuan digital, ampliando progresivamente su alcance en circuitos internacionales. Si la divisa de reserva tradicional está gestionada por un completo imbécil, muchos países empiezan a ver otra, la que sea, como más interesante.

Sin embargo, el verdadero cambio no está en quién gana cada uno de esos ámbitos por separado, sino en cómo se reconfigura el conjunto. China no necesita liderar en todo para convertirse en imprescindible. Le basta con dominar aquello que sostiene materialmente el sistema. Y ahí su ventaja es cada vez más evidente. En tecnologías limpias, por ejemplo, BloombergNEF estima que controla más del 70% de la capacidad de fabricación global en muchos segmentos clave. En robótica industrial, los datos de la International Federation of Robotics muestran que ya representa más de la mitad de las instalaciones mundiales y que sus fabricantes están ganando terreno rápidamente.

Incluso en el ámbito medioambiental, donde China ha sido durante años el gran villano global, el panorama empieza a cambiar. Sigue siendo el mayor emisor absoluto, sí, pero también es el país que más invierte en energías limpias y el que está acelerando con mayor intensidad su transición, lo que le brinda una progresiva ventaja en costes mientras los Estados Unidos se suicidan con la soberana barbaridad del «drill, baby, drill«. Según la International Energy Agency y el análisis de Carbon Brief, sus emisiones han entrado en una fase de estabilización e incluso descenso, impulsadas por el crecimiento masivo de la solar y la eólica. Obviamente no es aún el país menos contaminante, pero sí el que mejor posicionado está para dominar la industria que hará posible esa transición.

La ironía es difícil de ignorar. Europa no consigue liberarse de la tecnología estadounidense: vive sobre sus plataformas, sus nubes, su software. Estados Unidos, mientras tanto, descubre que tampoco puede liberarse de China, porque la base física de su liderazgo tecnológico depende de una potencia industrial que lleva décadas perfeccionando exactamente aquello que Occidente decidió abandonar. La interdependencia no es simétrica, pero es profunda, y desmonta cualquier relato simplista de desacoplamiento. A lo mejor, es que en un mundo cada vez más interconectado, lo interesante es buscar la cooperación y la conexión entre países, en lugar de la competencia y la autarquía…

Quizá el error de fondo sea seguir planteando el debate en términos de supremacía, como si el mundo siguiera siendo un tablero donde un único actor puede dominar todas las dimensiones. Lo que estamos viendo se parece mucho más a una interdependencia asimétrica entre dos modelos con fortalezas distintas: Estados Unidos sigue liderando en capas abstractas como finanzas, influencia o ecosistemas digitales, mientras China domina cada vez más las capas físicas como industria, energía, manufactura, o despliegue.

Y en un mundo en el que la tecnología vuelve a anclarse en factores tangibles como la electricidad, las infraestructuras o los materiales, la pregunta relevante ya no es quién lidera hoy, sino qué tipo de poder será más decisivo mañana. Porque si algo empieza a quedar claro es que el liderazgo del siglo XXI no se decidirá únicamente en el código, sino en la capacidad de convertir ese código en realidad. Y en ese terreno, cada vez resulta más difícil sostener que China sea simplemente un actor más del que se puede prescindir.

This article is openly available in English on Medium, «America says it wants tech independence. It can’t even power its data centers»