La soberanía tecnológica era un mito… hasta que China decidió tomársela en serio

Durante años, el discurso dominante en Estados Unidos ha girado en torno a una idea tan repetida como poco examinada: la necesidad de recuperar la soberanía tecnológica, de relocalizar cadenas de suministro, de reducir dependencias estratégicas. La narrativa suena bien, encaja en términos políticos y transmite una sensación de control. El problema es que, cuando uno baja al terreno de lo tangible, se desmorona con sorprendente facilidad.
Este artículo en Bloomberg, «America’s AI build-out hinges on Chinese electrical parts«, que analiza la expansión de los centros de datos en Estados Unidos, es particularmente revelador: el despliegue de infraestructura para inteligencia artificial está chocando con una escasez crítica de equipos eléctricos, desde transformadores y sistemas de distribución a otros componentes clave, cuya producción depende en gran medida de cadenas de suministro globales profundamente entrelazadas con China. No estamos hablando de chips avanzados ni de algoritmos, sino de algo mucho más básico: la infraestructura física sin la cual la inteligencia artificial no existe. Pretender soberanía tecnológica mientras dependes de otro país para electrificar tus centros de datos es, como mínimo, una contradicción difícil de sostener.
Lo verdaderamente interesante es que esta dependencia no es coyuntural, sino completamente estructural. Durante décadas, los Estados Unidos y buena parte de Occidente externalizaron la fabricación bajo la premisa de que el valor estaba en el diseño, en el software, en la propiedad intelectual. China, en cambio, apostó por algo mucho más incómodo y menos glamouroso: construir capacidad industrial. Y lo hizo con una visión a largo plazo y una consistencia estratégica difíciles de igualar, apoyándose además en una producción masiva de talento ingenieril. China gradúa cada año varios millones de estudiantes en disciplinas STEM, frente a cifras muy inferiores en Estados Unidos, y dado que el talento está uniformemente distribuido, eso implica un importante surplus de trabajadores altamente cualificados. Cuando un país genera ese volumen de ingenieros de forma sostenida, deja de ser «la fábrica del mundo» para convertirse en algo mucho más relevante: el lugar donde se diseñan, optimizan y escalan los sistemas industriales del futuro. Del simple «Made in China», al «Engineered in China». En pocas décadas.
Por eso resulta cada vez más difícil seguir defendiendo la idea de que Estados Unidos mantiene una supremacía clara. ¿En software? Los ingenieros chinos no solo programan, sino que lo hacen a una escala y con una velocidad que cambia las reglas del juego. ¿En educación? Las universidades chinas han alcanzado niveles muy elevados, aunque no atraigan tanto talento internacional, mientras las occidentales siguen apoyándose en su poder de atracción global. ¿En finanzas? El dólar sigue siendo dominante, pero China avanza con alternativas como el yuan digital, ampliando progresivamente su alcance en circuitos internacionales. Si la divisa de reserva tradicional está gestionada por un completo imbécil, muchos países empiezan a ver otra, la que sea, como más interesante.
Sin embargo, el verdadero cambio no está en quién gana cada uno de esos ámbitos por separado, sino en cómo se reconfigura el conjunto. China no necesita liderar en todo para convertirse en imprescindible. Le basta con dominar aquello que sostiene materialmente el sistema. Y ahí su ventaja es cada vez más evidente. En tecnologías limpias, por ejemplo, BloombergNEF estima que controla más del 70% de la capacidad de fabricación global en muchos segmentos clave. En robótica industrial, los datos de la International Federation of Robotics muestran que ya representa más de la mitad de las instalaciones mundiales y que sus fabricantes están ganando terreno rápidamente.
Incluso en el ámbito medioambiental, donde China ha sido durante años el gran villano global, el panorama empieza a cambiar. Sigue siendo el mayor emisor absoluto, sí, pero también es el país que más invierte en energías limpias y el que está acelerando con mayor intensidad su transición, lo que le brinda una progresiva ventaja en costes mientras los Estados Unidos se suicidan con la soberana barbaridad del «drill, baby, drill«. Según la International Energy Agency y el análisis de Carbon Brief, sus emisiones han entrado en una fase de estabilización e incluso descenso, impulsadas por el crecimiento masivo de la solar y la eólica. Obviamente no es aún el país menos contaminante, pero sí el que mejor posicionado está para dominar la industria que hará posible esa transición.
La ironía es difícil de ignorar. Europa no consigue liberarse de la tecnología estadounidense: vive sobre sus plataformas, sus nubes, su software. Estados Unidos, mientras tanto, descubre que tampoco puede liberarse de China, porque la base física de su liderazgo tecnológico depende de una potencia industrial que lleva décadas perfeccionando exactamente aquello que Occidente decidió abandonar. La interdependencia no es simétrica, pero es profunda, y desmonta cualquier relato simplista de desacoplamiento. A lo mejor, es que en un mundo cada vez más interconectado, lo interesante es buscar la cooperación y la conexión entre países, en lugar de la competencia y la autarquía…
Quizá el error de fondo sea seguir planteando el debate en términos de supremacía, como si el mundo siguiera siendo un tablero donde un único actor puede dominar todas las dimensiones. Lo que estamos viendo se parece mucho más a una interdependencia asimétrica entre dos modelos con fortalezas distintas: Estados Unidos sigue liderando en capas abstractas como finanzas, influencia o ecosistemas digitales, mientras China domina cada vez más las capas físicas como industria, energía, manufactura, o despliegue.
Y en un mundo en el que la tecnología vuelve a anclarse en factores tangibles como la electricidad, las infraestructuras o los materiales, la pregunta relevante ya no es quién lidera hoy, sino qué tipo de poder será más decisivo mañana. Porque si algo empieza a quedar claro es que el liderazgo del siglo XXI no se decidirá únicamente en el código, sino en la capacidad de convertir ese código en realidad. Y en ese terreno, cada vez resulta más difícil sostener que China sea simplemente un actor más del que se puede prescindir.
This article is openly available in English on Medium, «America says it wants tech independence. It can’t even power its data centers»
China es un país, un régimen, un plan a largo plazo destinado a engrandecer el país. Y lo ejecutará aplaste a quien aplaste, nacional o extranjero.
EEUU es un país con planes cada 4 u 8 años pero es ante todo un régimen capitalista orientado a la optimización de beneficios, no al engrandecimiento del país.
Europa es como EEUU pero sin siquiera ser un único país, así que peleamos entre nosotros casi tanto como contra los demás*.
Visto así el panorama no es nada increíble la situación actual.
Para colmo tenemos leyes que propician el libre comercio y no la autonomía industrial. A veces ni siquiera la autonomía de cada país**.
Y además tenemos Opinión Pública, esa que ha arruinado Alemania al cerrar sus nucleares***, esa que aplaude cuando se cierran minas, esa que aplaude cuando se cierran industrias.
Esa que prefiere comprar barato en china productos que antes fabricaban ellos mismos en casa pero que luego sale a protestar cuando le cierran una fábrica y les despiden a ellos mismos.
¿Queremos autonomía tecnológica? Habría que empezar por reinstalar industrias y minería. Obligar a las empresas y ciudadanos a consumir local mientras haya alternativa local (no como EEUU, que ha prohibido comprar routers extranjeros… ¡pero ellos no fabrican ninguno! XD). ¿Estamos dispuestos a ello? ¿No? Pues a llorar a la llorería.
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* España tiene potencial para alimentar con renovables a medio Europa si no fuera por el tapón francés, que impide desde hace décadas la exportación masiva de electricidad peninsular al continente.
** ¿Apuestas a que Escribano acabará en manos de la alemana Rheinmetal, que ya compró Expal hace poco, en vez de fusionarlo a Indra? Ya en su día Aznar malvendió Santa Bárbara a la norteamericana General Dynamics.
*** Alemania tiene el doble de eólica y solar que España, a pesar de lo cual tiene una electricidad mucho más cara y mucho más contaminante que España.
No, no recuerdo ahora el título de la película, pero en su escena final, el personaje principal interpretado por Brad Pitt decía, dos puntos y abro comillas: «América no es un país, es un negocio», no te olvides.
Mátalos suavemente.
Exacto, lo que todos estos sátrapas comebragas nos llevan haciendo desde hace un buen puñado de años…
Hay alternativas al «tapón» francés como por ejemplo tender líneas de alta tensión submarinas hasta Italia y quizás más adelante al Reino Unido. Éstos últimos se estuvieron planteando hacerlo con Marruecos, pero el volumen de la inversión para la rentabilidad esperada resultaba prohibitivo. Quizás enlazar con España si fuera rentable económicamente.
Pues eso, tiene bemoles que hasta que estar haciendo trampas al solitario en esta supuesta Unión…
¡Ah, y la Educación!
Un profesor universitario de Macro y Microeconomía nos comenta:
La asistencia a clase se desmorona en cuanto empiezan otras asignaturas a poner parciales o pruebas de clase obligatorias. Y ya no remonta. Y se hunden porque no entienden ni la mitad de lo que leen ni saben tomar notas de lo que ven. Y pocos son capaces de aguantar la excelente serie de videos del MIT (OWC) u otros que les propongo como referencia, que son geniales para tenerlos como «profesor particular».
Y yo no entiendo qué hacen unos chavales inanes como éstos yendo voluntariamente a la universidad. Con esa actitud, ¿realmente pretenden aprender algo y tener un futuro laboral? ¿O acabarán como otros tantos trabajando en Mercadona? ¿Por qué malgastan recursos y tiempo?
Salvo 2-3 excepciones, el resto no entiende qué es la Universidad. Yo tampoco lo entiendo bien pero ahí siguen, perdiendo el tiempo.
Empezamos desbaratando la educación Primaria y Secundaria y acabamos así en la Universidad.
Sin Industria, sin Minería, sin Agricultura, sin Educación y compitiendo entre nosotros, ¿a quién queremos engañar?
Lo de China va a ser (ya lo es) espectacular… inigualable!
Muy de acuerdo con el artículo, pero hay un problema de fondo grave con China:
«A lo mejor, es que en un mundo cada vez más interconectado, lo interesante es buscar la cooperación y la conexión entre países, en lugar de la competencia y la autarquía…»
Y el problema viene porque China no busca eso, sino imponer su industria y machacar al resto, con dumping y todo tipo de competencia desleal. Acero, aluminio, paneles solares, EV… mires donde mires, no busca la competencia sino la imposición. Independientemente de nuestros (muchísimos y graves) errores, este es un problema muy serio, y debemos comenzar a exigir a China lo mismo que ha hecho China: joint venture, compartir el know how y, por supuesto, que acabe con esas prácticas (en ese sentido, me impresiona la cantidad de gente que le sigue el juego a la dictadura).
La estrategia de China no es la cooperación, sino asegurar la dependencia. Que dependamos de ella por completo. Lo hace sin el ruido que hace el paleto de Trump (que busca lo mismo), pero es lo que está haciendo, y para conseguirlo una de las cosas que necesita es acabar con nuestra industria. Por eso le importa un pimiento el consumo interno (que lo tiene fatal), porque sabe que si aumenta el consumo interno no podrá usar sobrecapacidad en el exterior. Solo ahora, que comienza a tener problemas, ha comenzado a hablar de que tiene que incrementar el consumo interno. Pero aún así, con la boca pequeña.
Todo esto sin entrar, evidentemente, en los riesgos de que una dictadura esté adquiriendo poder como para realizar injerencias de todo tipo en nuestras sociedades, o de detallitos no menores, como la ayuda que le brinda a Rusia.
PS: creo que lo que digo se complementa con lo que acaba de escribir Alquimista, que acabo de leer justo ahora
Muy buena imagen de IA. Solo le falta incorporar la idea de una iH : un cuadradito en la parte izquierda, poniendo Opinión Pública…
La verdad sobre el éxito de China
— Yanis Varoufakis, tan acertado como siempre
Lo que es el cherrypicking… Está hasta el gobierno chino avisando de sobrecapacidad en varios sectores (que es de lo que se acusa a China) y del peligro que tiene esto para su propia economía (que se les ha ido la mano, como con la construcción o la criminal política del hijo único, vamos), y este señor te dice que nones, que como en conjunto no la hay, pues la acusación sobre esos sectores es falsa. Vaya falacia más burda
Justo cuando el gobierno chino habla de que el consumo interno es insuficiente, va este señor y te suelta que nones, que aquí no hay nada que ver, que circulen
Hemos metido la pata en un montón de cosas, pero negar cosas como estas cuando hasta la propia dictadura china las está reconociendo es absolutamente ridículo
Espera, ahora enchúfale este y verás qué risas…
https://ctxt.es/es/20260301/Firmas/52641/yanis-varoufakis-izquierda-iran-mujeres-bombardeo-ayatolas-joemeini-eeuu-irak.htm
Compara esa claridad mental (he leído los 2 artículos) y la panda de Macron, Merz, Starmer, von der Leyen & co. ¿Cómo ha llegado ahí arriba toda esa gente desacertada? ¿Funciona así de mal el sistema de ascenso o está hecho así adrede (en el sentido de que cada uno de estos locos está ahí para cumplir un propósito oculto)?
Ya te has respondido a ti mismo.
China será todo lo dictadura que se quiera pero solo hay que compararla con la dictadura rusa o la «democracia» yanqui para ver lo evidente.
Que un pais de 1400 millones de personas funcione con esa eficiencia, tenga trabajo para toda esa gente, y haya aumentado el bienestar de los chinos a cotas inimaginables, hacen que se envidie ese sistema.
¿De que nos sirve aqui la libertad de expresión con los politicos que tenemos?
Por lo demas lo único que hay que hacer es no criticar al gobierno chino pero es que ademas ¿en qué se le podría criticar?.
Tu solamente pregunta a un chino que le parece como funciona la democracia USA.
Qué pena que 1400 millones de chinos no puedan decir libremente lo que piensan de su gobierno. Ni denunciarle. Ni defenderse si les meten en campos de concentración, les torturan o les matan desde su propio gobierno. Ni puedan publicar cosas tan sencillas como novelas eróticas lesbianas o novelas de terror que ocurran en territorio chino. O denunciar si una pandemia comienza a asolar el país y se les encierra para que nadie se entere. O denunciar que se investigue lo que ocurrió con esa pandemia. O pelear por sus derechos laborales. O tener puntos de vista diferentes a los que diga el gobierno sobre los temas que le dé la gana el gobierno. Y así un enorme etc.
Qué pena ver, de nuevo, los mismos argumentos que se decían con la URSS o que repiten franquistas u otros admiradores de cualquier tipo de dictadura…
Como se nota que hablas de oidas.
Vete a China y pregunta y veras la envidia que nos tienen: cero patatero.
Hay algo falso en lo que he dicho?
Y vaya, has preguntado a los 1400 millones de chinos y están todos de acuerdo? También los que están en campos de concentración? Y los reprimidos? Los torturados? Los encarcelados? O solo has hablado con aquellos a quienes les va bien y por tanto están contentos? O incluso con aquellos a quienes les va bien pero tienen miedo de hablar porque saben lo que les puede pasar?
Lo dicho, los mismos argumentos que franquistas, pro-URSS, etc.
Cuando los prejuicios entran por la puerta, la inteligencia sale por la ventana.
Y cuando esto sucede se buscan justificaciones para despreciar, acusar y normalizar la agresividad que nos es inoculada hacia otros bloques políticos. La cuestión de fondo es el miedo. Y en occidente es el miedo a perder el status quo. Apliquese desde el ente supranacional hasta el individuo.
Primero hay que hacer por conocer el resto del mundo, interesarse por él. Intentar comprender las otras realidades sociales y el porqué de su existencia.
Pero sentenciamos y así nos desentendemos de ello.
El argumento ya no analiza la realidad. La inclinación es la frenética colocación de etiquetas que no se dirigen a otra cosa que no sea demonizar la realidad no occidental -o mejor dicho, la cultura anglosajona-, porque no nos engañemos, patriotas de latitudes u otras, actuamos bajo un mismo sesgo.
Poner siempre en el foco los presuntos males del otro desde una pretendida superioridad moral es una actitud de supremacía, que se tiñe de racista cuando se apoya en el desprecio de lo ajeno.
La democracia no se impone. Menos agresión y más colaboración. De esta forma estaremos mas cerca de solucionar con el tiempo esos males ajenos que tanto nos molestan, e incluso las propias que no vemos.