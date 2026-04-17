Ticketmaster, por fin ante el espejo: cómo un monopolio convirtió la música en una trampa

Esta historia hay que contarla bien, porque no empezó ayer ni se reduce al enésimo escándalo de colas imposibles: en 2010, el Departamento de Justicia de Estados Unidos permitió la fusión entre Ticketmaster y Live Nation, pero lo hizo imponiendo condiciones muy concretas: licencias de software, desinversiones y cláusulas anti-represalia para evitar que la nueva entidad aplastase a cualquier competidor.

Diez años después, en 2020, el propio DOJ admitió que Live Nation había incumplido todos los compromisos esenciales de aquel acuerdo… y extendió el decreto de consentimiento otros cinco años y medio. El problema, por tanto, no es que nadie viera venir el monstruo, sino que se le dejó crecer dos veces al margen de toda regla. En mayo de 2024, el DOJ y una amplia coalición de estados volvieron a demandar a la compañía y ya no pidieron retoques cosméticos, sino remedios estructurales para restaurar la competencia. Y, después del giro ya prácticamente grotesco de marzo de 2026, cuando el gobierno federal aceptó un acuerdo sin ruptura societaria, el 15 de abril de 2026 un jurado de Manhattan concluyó que Live Nation y Ticketmaster habían mantenido un monopolio ilegal en mercados clave vinculados a la música en directo.

Lo relevante no es solo que haya habido una sentencia adversa, sino por qué la hubo. La tesis de la acusación, y lo que el jurado ha validado en lo esencial, es que Live Nation no se limitó a vender entradas mejor que nadie: utilizó su control vertical del negocio para cerrar completamente el mercado. No hablamos únicamente de venta de entradas. Hablamos de una compañía que, según la propia demanda, gestionaba directamente a más de 400 artistas, controlaba alrededor del 60% de la promoción de conciertos en grandes recintos, poseía o controlaba más de 265 locales en Norteamérica y, a través de Ticketmaster, manejaba en torno al 80% o más de la venta primaria en grandes salas. Cuando una sola empresa controla al artista, al promotor, al recinto y a la ventanilla, deja de existir mercado y empieza a existir peaje.

Eso es exactamente lo que convierte a Ticketmaster en algo mucho peor que una empresa dominante. La demanda de 2024 describe una maquinaria de exclusividades de largo plazo, amenazas y represalias contra recintos que intentaban trabajar con rivales, adquisiciones destinadas a neutralizar amenazas, y un proceso perfectamente diseñado para reforzar un poder que se alimenta a sí mismo. El veredicto de abril de 2026 va aún más lejos en su nivel de concreción: el jurado concluyó que Ticketmaster mantuvo ilegalmente un monopolio en los servicios de venta de entradas para grandes recintos, que Live Nation monopolizó el mercado de grandes anfiteatros, y que además obligó de forma ilícita a artistas que querían actuar en esos anfiteatros a utilizar también sus servicios de promoción. Traducido al castellano llano: o juegas con ellos, o no juegas. Una auténtica mafia.

Durante años, muchos fans pensaron que el problema eran solo las comisiones abusivas, la web que se caía o la humillación de pasarse horas refrescando una pantalla para no conseguir nada. Pero eso era solo la sintomatología visible. El daño real era mucho más profundo: menos competencia, menos innovación, menos margen para los artistas, menos opciones para los recintos y una transferencia sistemática de renta desde fans y músicos hacia un intermediario omnipresente. El propio DOJ lo resumió en 2024 con una claridad poco habitual en textos regulatorios: los fans pagan más comisiones, los artistas tienen menos oportunidades, los promotores pequeños son expulsados y los locales tienen menos opciones reales. Y el jurado ha puesto una cifra, aunque sea parcial, a esa extracción: 1.72 dólares de sobrecoste por entrada en 22 estados, una cantidad que no parece enorme hasta que se multiplica por cientos de millones de entradas vendidas.

A todo ello se añade un elemento especialmente tóxico: la relación con la reventa y con ese ecosistema de pseudoescasez que convierte comprar una entrada en algo casi imposible. No compras una entrada para ir a ver a tu grupo favorito: compras el derecho a entrar en un proceso diseñado para que probablemente no puedas comprarla en condiciones razonables. En 2025, la FTC demandó a Ticketmaster y Live Nation por prácticas de reventa ilegales y por engañar a artistas y consumidores, alegando que anunciaban precios inferiores a los realmente pagados, presumían de límites estrictos de compra que en la práctica los brokers superaban rutinariamente y revendían millones de entradas en su propia plataforma a precios mucho más altos. Y en paralelo, la regla federal contra las junk fees

dejó claro que el modelo de opacidad tarifaria en la venta de entradas no era una molestia menor, sino una práctica estructuralmente engañosa.

Por eso el acuerdo alcanzado por el DOJ en marzo de 2026 resultó tan decepcionante. Sí, incluía un fondo de 280 millones de dólares, un tope del 15% a ciertas comisiones en anfiteatros, una apertura parcial del sistema a terceros y la renuncia a algunos acuerdos de exclusividad. Pero no separaba Ticketmaster de Live Nation, que era precisamente el núcleo del problema. De hecho, fiscales estatales y especialistas en competencia lo rechazaron por considerarlo insuficiente. La profesora experta en legislación antimonopolio Rebecca Haw Allensworth, en una entrevista en la Harvard Gazette, lo definió directamente como «una tirita». Y eso es exactamente lo que parecía: un intento de tratar una infección sistémica con una cura puramente superficial.

Lo que debería ocurrir ahora, si de verdad se quiere devolver algo parecido a la normalidad al mercado del directo, no es una simple poda de excesos, sino una cirugía de verdad. La separación estructural entre Ticketmaster y Live Nation sigue siendo la solución más lógica: que quien vende entradas no pueda castigar a un recinto por escoger otro promotor, que quien promueve una gira no pueda condicionar el acceso a un anfiteatro propio a usar su sistema de venta de entradas y que quien opera el mercado primario no tenga incentivos para mirar hacia otro lado cuando la reventa masiva le resulta rentable. Después de eso vendrían medidas igual de básicas: portabilidad de datos para locales y artistas, transparencia total del precio final desde el primer clic, límites verificables y auditables a la compra automatizada, prohibición efectiva de exclusividades abusivas y una separación nítida entre mercado primario y secundario. Que todo esto suene revolucionario dice mucho del grado de degradación al que había llegado la industria. El veredicto no traerá alivio inmediato, pero sí abre la puerta a sanciones, devoluciones y hasta desinversiones forzosas.

Sería un error interpretar este caso como una disputa sectorial o como un ajuste de cuentas entre competidores. Es algo mucho más importante: la prueba de que los monopolios no siempre se presentan con forma de petróleo, acero o sistema operativo. A veces llegan con la promesa de una noche inolvidable, con un reloj de cuenta atrás, con una cola virtual y con una comisión que aparece al final como una bofetada. Durante demasiado tiempo, Ticketmaster convirtió la emoción de la música en directo en una experiencia de frustración, abuso y resignación que hizo renunciar a muchos a la experiencia. Que por fin se le llame por su nombre no devuelve automáticamente la competencia, pero al menos pone fin a una mentira interesada: la de que todo esto era simplemente «el mercado funcionando». No, no lo era: era un maldito monopolio, una simple mafia funcionando exactamente como funcionan los monopolios cuando nadie los frena. Ni más, ni menos.