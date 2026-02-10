En estos días se ha vuelto a repetir una escena que a los tecnólogos ya debería resultarnos tristemente familiar: Aparece un titular afirmando que los coches autónomos de Waymo no son tal cosa, sino que «son conducidos desde Filipinas por operadores humanos«.
Obviamente, la realidad no es esa, ni tiene sentido describirla así: lo que confirmó un directivo de Waymo en una audiencia ante el Senado de Estados Unidos es que, en casos difíciles, sus sistemas de conducción autónoma pueden solicitar asistencia de operadores remotos, algunos de ellos ubicados en Filipinas, para aportar contexto o sugerencias al software, en ningún caso para tomar literalmente el volante desde miles de kilómetros de distancia. La conducción sigue siendo responsabilidad del propio sistema automatizado, y la intervención humana es una ayuda completamente puntual, no el núcleo del funcionamiento.
Ese mismo impulso hacia el mito ya lo vimos hace poco con la tecnología Just Walk Out de Amazon, hoy desmantelada por la compañía en favor de otros modelos, aunque sigue ofreciéndola a terceros. Circularon titulares afirmando que Amazon había «quitado a los cajeros de sus tiendas y los había mandado a la India» para que vieran desde allí lo que hacían los clientes. Esa simplificación es completamente grotesca: sí, hubo personal subcontratado analizando datos, casos dudosos, y apoyando el entrenamiento de los sistemas, pero en ningún caso fue una externalización masiva de cajeros, ni mucho menos un «sistema escondido» de vigilancia humana que reemplazaba a la tecnología. Ese relato, simplemente, no es verdad.
Lo que une estos relatos no es la verdad, sino una auténtica cosmología de la ignorancia tecnológica. Es el mismo individuo que se niega a aceptar que un coche pueda circular sin conductor humano físicamente presente, o que un conjunto de cámaras y sensores pueda reconocer qué productos has tomado de una estantería, el que de inmediato abraza y reproduce un titular que, según él y su suprema ignorancia, «demuestra» que todo era una ilusión o un engaño. No porque haya evidencia sólida, sino porque esas historias encajan con su idea preconcebida de cómo debe funcionar el mundo.
La tecnología avanzada incomoda a quien prefiere explicaciones binarias: o es completamente humana o es completamente automática. La complejidad, esa que integra el software sofisticado, la inteligencia artificial, la supervisión humana en puntos estratégicos y los sistemas redundantes, no entra bien en titulares ni en compartidos de redes sociales. Así que cuando aparece una narrativa simplista que pone el foco en una supuesta farsa, se convierte en refugio ideológico.
El resultado es perverso: da igual cuántos artículos rigurosos se publiquen, cuántos ingenieros expliquen cómo funcionan realmente estos sistemas o cuántos datos se aporten para contextualizar. El mito persiste, y resurge cada cierto tiempo en las discusiones disfrazado de «revelación». Eso no ocurre porque la tecnología no funcione, sino porque quienes quieren desacreditarla buscan confirmaciones fáciles para sus prejuicios.
Este fenómeno no es inocente. No se trata solo de corregir un titular falso, sino de entender que estamos ante una narrativa cultural que preferimos porque es más cómoda. Frente a un mundo tecnológicamente complejo, se elige el consuelo de la fábula, del mito, del «te pillé». Y así, en lugar de discutir sobre qué grado de automatización es razonable, cómo se regulan estos sistemas o qué implicaciones laborales reales existen, acabamos atrapados desmintiendo estúpidas leyendas urbanas digitales. Y por supuesto, como reza la ley de Brandolini, también conocida como «principio de asimetría de la estupidez», la cantidad de energía necesaria para refutar tonterías es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirlas. Así que, durante mucho tiempo a partir de ahora, veremos aparecer en discusiones la suprema chorrada de que los coches autónomos se conducen desde Filipinas. Que sirva simplemente para calificar el intelecto del imbécil al que se lo escuchemos decir.
La cosmología de la ignorancia no se combate con artículos bien intencionados, sino con una conversación pública que exija rigor, contexto y la voluntad de aceptar que la tecnología no es magia ni ilusión, sino una construcción compleja que no encaja en simplificaciones cómodas. El desafío no es demostrar que los coches se conducen solos o que un sistema de visión computerizada «sabe» lo que compras: el desafío es hacer que la sociedad esté dispuesta a entenderlo. Y eso, como muestran una vez más estos absurdos mitos reciclados de cuñados, es todavía lo más difícil.
Completamente de acuerdo.
Es una parte del agujero negro que se esta tragando el planeta al completo.
Y un corolario de ello es la pregunta ¿Porque la ciencia actual es infinitamente mas avanzada que la politica de la revolucion francesa?
Porque la ciencia avanza aunque sea por amor al arte, con o sin financiación. Mentes brillantes
La política no avanza, ni por amor al arte ni sin financiación. Mentes mediocres
Hay algo mas devastador todavia.
En la politica hay que convencer a los demas de que la esclavitud es mala y lo tienen que entender.
La ciencia no pasa ese filtro (seria el final de su avance).
Si la ciencia tuviera que esperar a que la mayoria comprendiera la fisica newtoniana jamas podria llegar a la einsteniana.
Me gusta ver documentales del tipo «Cómo se hace».
Alucina ver cómo se procesan, por ejemplo, cerezas o fresas recién recolectadas. Un sistema óptico procesa una cascada de frutos y activa unas palanquitas o un chorro de aire que expulsa los frutos no maduros o con malformaciones… ¡eso sí es magia! Lo curioso es que nadie pone en duda su funcionamiento.
La tercera ley de Clarke, formulada por el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, establece que Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia»
Lo que alucina es que cuando se ponen enfermos quieren las resonancias magneticas nucleares.
Con ellos todo es una ley del embudo perpetua.
La cuestión principal casi siempre se oculta fuera de los titulares. Parece, y no sorprende, que el debate no es técnico, sino político: el problema no es que no sean completamente autónomos, sino que los supervisores del sistema actúan desde Filipinas, y no desde Miami, Arizona o Wisconsin…
El time-line de los hechos que recoge el https://elpais.com/tecnologia/2026-02-06/los-coches-autonomos-de-waymo-usan-operadores-humanos-en-filipinas-para-guiar-a-sus-robotaxis-en-eeuu.html dejarían al descubierto estas razones.
Los 2 casos que citas
a) Amazon con cajeros en la India
b) Waymon con conducción remota desde Filipinas
Son el exponente de un proceso de guiado que no termina en una IA. Hay otros como ese robot doméstico, en el que usaban la conexión remota a un centro de control para entrenarlo a poner «lavadoras». En definitiva, lo podriamos resumir en «cuando hay una situación no manejable por un automatismo se apoya en control remoto por humanos». Lo cual ni es malo ni es bueno, es simplemente un enfoque pragmático del fabricante.
Del mismo modo cuando usamos Gemini, google nos avisa que nuestras conversaciones pueden estar monitorizadas por personas, por si alguno no lo sabía nuestra privacidad está limitada a ese control del fabricante del LLM. Es otro enfoque pragmático, para mejorar la salida de un LLM se usan técnicas de aprendizaje reforzado por supervisión humana.
En el caso de Amazon o Waymo, no veo un perjuicio a nuestra privacidad, ya que simplemente la empresa de servicios, para darlo eficazmente se está apoyando en personas, lo mismo que hace una cajera del Mercadona, o un taxista, no veo el problema.
Pero en el caso de uso, de los LLMs o los robots, las compañías están accediendo a nuestra privacidad, sea en forma de conversación o sea en forma de imágenes del hogar… y nos puede pasar inadvertido esa captacíón de datos.
Creo haber leído en alguna web, que el problema de Waymo, es que alguien desde un país extranjero, tiene acceso a vehiculos y podría causar problemas de seguridad.
Más allá de la paranoia americana, ¿imaginamos que sucedería si en un ataque a Irán se hackearan dentro de unos años cuando los autónomos no sean un granito en la arena como ahora lo que podrían causar?
¿Demasiadas series americanas o posible realidad?
¿Y tener conversaciones o imágenes comprometedoras grabadas por el robotijo casero?
Creo que todos estamos cansados del sensacionalismo. Y me encanta que hagas eco del asunto y references cosas como la ley de Brandolini en tus artículos.
Sin embargo creo que haces una cosa mal. Creo que algunas veces ayudas a construir el muro divisorio nosotros VS ellos. Un ejemplo aquí es lo de
«Que sirva simplemente para calificar el intelecto del imbécil al que se lo escuchemos decir.»
Creo que todos podemos tener compasión por la gente que tiene miedo del cambio y prefiere la historia simple. Que nos toque los huevos y que no siempre tengamos la energía en el momento es otra cosa. Pero tu influencias a bastantes personas y te he visto tener mucha compasión y empatia con gente abusada por distintos sistemas. Así que si tengo la energía voy a intentar avisar por aquí. Para que influenciarte en lo posible añadas un tono con compasión y esperanza en un mundo que está cambiando muy rápido para muchos (si a mi también me ha chirriado) . No porque nos salga siempre, si no porque sea lo mejor para todos.
Y ya lo más difícil es ver como cojones arreglamos estas partes de forma práctica : «con una conversación pública que exija rigor» Intento ser positivo, se que tu lo intentas, pero tengo LinkedIn. OMG! Si tengo limitaciones también
Como siempre que comento. Gracias por los artículos
Te juro que llevo años intentándolo, y en muchos foros distintos. A lo mejor es que estoy más expuesto que otros. Pero la enésima vez que te sale un gilipollas integral con eso de que «bah, es que lo que me cuentas no es cierto porque todos sabemos que los coches no conducen solos, los conducen filipinos», en vez de explicarle tranquilamente que eso no es así, que su interpretación es errónea y que tal y que cual, te entran unas ganas tan desmesuradas de soltarle una yoya y de ponerle la cara del revés que cualquier día de estos no voy a poder postear, pero porque estaré en un calabozo…
A ver sr. Dans, comprenda usted que a lo mejor el cuñao terraplanista que le dice cosas como esas se ha informado muy bien en un video de youtube…
A ver si va a acabar en un calabozo por negarle el derecho a pensar lo que quiera. XD
Porque el problema es ese, que no sólo tiene derecho a pensar lo que quiera y a expresarlo ¡sino a tener razón pese a quien pese!
No sé porqué te sorprende: durante el COVID había gente que creía que era una enfermedad falsa y seguía haciéndolo hasta en su lecho de muerte o el de sus familiares, por no hablar los que creían que las vacunas llevaban un chip.
Después de eso que los coches se conduzcan por control remoto me parece hasta comprensible en alguien poco informado.
Eso NO es lo más difícil de soportar, ni de lejos, sr. Dans. Lo más difícil de soportar, es que el mundo, la humanidad, es eso, precisamente porque TAMBIÉN existe eso. Si eso no existiera, ya no sería ni el mundo, ni la humanidad.
Plot twist: En un par de meses, un LLM será entrenado con un artículo que diga que un filipino maneja online desde Filipinas una camioneta en San Francisco.
Lo siguiente será que una porción del segmento con el grado más bajo de empleabilidad de nuestra sociedad,
escribiendoaporreando en un teclado un prompt de mierda, lleve a la alucinación del modelo entrenando con el artículo en cuestión afirmando tal cosa, y el sesgo de confirmación del terraplanista con el gorrito de aluminio en la cabeza, creyendo que «El oráculo de Delfos» le reveló la verdad…
Este es el tipo de cosas que me hacen aceptar el hecho de envejecer y morir.
Se suelen sumar ciertos elementos:
+ ignorancia del político/periodista/lector
+ miedo a todo
+ fascinación por el sensacionalismo
+ interés político de algún modo
+ ganas de encontrar algo para atacar algo que no te gusta
+ ganas de ser más listo, ya que el resto son ingenuos. El día que aciertes una, contarás 20.
Y al final pues tenemos el bulo/exageración creada, y al cuñado de turno diciendo que los Waymo son filipinos conduciendo. ¿Por qué?
Pensar que los coches autónomos son guiados constantemente por un ser humano es absurdo, Nadie en su sano juicio monta un negocio basado en tener un chofer en la oficina, lo basa en no tener chofer. O al menos, llegar a ese ideal teniendo un chofer humano en momentos puntuales y raros. en los que el vehículo se enfrenta a sucesos no previstos en su software. Que estos teletrabajadores estén en la ciudad donde circulan los coches o en el otro extremo de mundo, es indiferente,
Independientemente que en momento puntuales dependan de un chofer a distancia, la gran diferencia entre los vehículos de Waymo y los de Musk, es que los primeros dependen para la conducción de datos , como una topografía milimetrada, que no está en el vehículo, sino en un servidor externo, mientras que los de Musk dependen de los datos que los mismos automóviles recogen en cada momento, Así, los primeros se quedaron parados cuando una nevada apagó los semáforos de su ciudad, mientras que Musk está haciendo demostraciones de conducción autónoma en ciudades, (como Madrid). sin que previamente haya tenido que recolectar datos topográficos.
Play again, Sam:
https://www.youtube.com/watch?v=lG3KrzAUSzI
XDDD
Mira fíjate que hasta los conspiranoides aciertan a veces por azar: Bill Gates es el anticristo. Check.