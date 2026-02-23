Freedom.gov: el manual de supervivencia del imperio cuando deja de serlo

Hay iniciativas que, por su aparente ingenuidad, merecen ser leídas como lo que realmente son: mensajes. Que la administración Trump impulse freedom.gov, un portal concebido para que europeos (y, por extensión, cualquiera) puedan «eludir las prohibiciones de contenido», no es un gesto filantrópico ni una cruzada súbita por la libertad de expresión. Es, sobre todo, una declaración política: si el mundo pretede regular «nuestras verdades», nosotros construimos atajos.
Al hacerlo, convierten esa discusión, que en Europa se formula como protección de derechos, seguridad, responsabilidad, protección de la democracia y del Estado de derecho, en una guerra cultural en la que Estados Unidos pretende ser árbitro, víctima y supuesto salvador a la vez.
The Guardian describe con detalle el cambio de naturaleza respecto a los programas históricos de «internet freedom» que Estados Unidos había financiado durante años, y que consistían en herramientas abiertas, auditables, pensadas para resistir la censura en regímenes autoritarios. Aquí el giro es total: de apoyar tecnologías descentralizadas y con preservación de privacidad, a canalizar tráfico hacia un sistema centralizado, opaco, bajo el paraguas de una agencia federal y en un dominio .gov. No es un matiz técnico: es precisamente el punto. Si el control se desplaza del usuario al Estado que ofrece «la solución», la palabra «libertad» empieza a parecerse más a una marca que a un derecho.
Y luego está el contexto: lo que freedom.gov pretende «evitar» no es el apagón de Internet en Irán ni el Gran Cortafuegos chino, sino marcos regulatorios europeos como la Digital Services Act y la Online Safety Act británica, orientados a reducir riesgos sistémicos, combatir actividades ilegales y forzar transparencia y diligencia debida en plataformas. La propia Comisión Europea lo enmarca explícitamente como un régimen para limitar actividades ilegales y dañinas y frenar la desinformación, no como una supuesta maquinaria de censura ideológica.
Cuando Estados Unidos reetiqueta esa conversación como «censura europea», lo que hace en realidad es proteger un activo estratégico: su capacidad para moldear el espacio de información global. Porque, se diga muy alto o se susurre, las grandes plataformas estadounidenses no son únicamente empresas: son infraestructura cognitiva. Determinan qué se ve, qué se amplifica, qué se monetiza, qué se invisibiliza. Y en un mundo donde la influencia geopolítica se ejerce cada vez menos con portaaviones y cada vez más con algoritmos, datos, publicidad y narrativas, perder control sobre esa infraestructura equivale a perder poder. Si algo aterra a Estados Unidos es la posibilidad de perder la palanca que sus redes sociales representan sobre la opinión mundial.
Por eso esta historia no puede separarse del choque frontal entre la UE y plataformas como X. La Comisión Europea multó a X con 120 millones de euros por incumplimientos de transparencia bajo la DSA, incluyendo el diseño engañoso del «blue check», la total opacidad publicitaria y las trabas al acceso de investigadores, y lo hizo precisamente evitando, por ahora, los terrenos más incendiarios de desinformación y moderación de contenidos, en parte para no alimentar el relato simplista de una «Bruselas que censura». Pero el simple hecho de que Europa pueda imponer obligaciones verificables ya es, para ciertos actores en Washington, una amenaza existencial: si Europa regula con éxito, otros pueden copiar el modelo.
De ahí que la lectura más plausible de un movimiento como freedom.gov sea defensiva: un intento de blindar la exportación de influencia estadounidense ante un escenario que hasta hace poco era impensable y hoy empieza a normalizarse: que países y bloques decidan que algunas plataformas o prácticas no son aceptables. España, por ejemplo, ha endurecido el discurso y las acciones legales contra grandes redes por su papel en contenidos gravemente dañinos, y el debate europeo sobre responsabilidad de plataformas se está volviendo menos retórico y más penal. En ese marco, un «puente» patrocinado por el gobierno estadounidense no es neutral: es una forma de decir «si intentáis cerrarnos el grifo, os pondremos una derivación».
La administración Trump no necesita creer sinceramente en la libertad de expresión para instrumentalizarla. Le basta con que el marco funcione como arma arrojadiza contra reguladores y como paraguas moral para proteger a sus campeones domésticos. Es el mismo patrón que se observa en el debate transatlántico: un sector político estadounidense insiste en que la DSA «obliga a la censura global», mientras voces académicas y de derechos digitales responden que se está caricaturizando la norma para convertir una discusión técnica sobre riesgos y obligaciones en una batalla identitaria. El objetivo no es aclarar, sino polarizar. Y la polarización es un multiplicador de poder cuando tu ventaja competitiva es controlar la distribución de atención.
Lo interesante, y aquí es donde el gesto se vuelve casi desesperado, es que esta estrategia revela una ansiedad nueva: la sospecha de que Estados Unidos ya no puede dar por sentada su condición de «centro natural» del mundo digital. Cada vez que Europa habla de soberanía tecnológica, no está recitando un eslogan, está describiendo una vulnerabilidad. Johnny Ryan lo formula con crudeza: confiar la fontanería digital a proveedores estadounidenses equivale a entregar un «kill switch» político. Y TechCrunch ha documentado cómo sanciones y escaladas diplomáticas están acelerando, aunque sea lentamente, el apetito europeo por reducir dependencia de infraestructuras, nubes y servicios estadounidenses.
Así que efectivamente, freedom.gov parece menos una defensa de derechos que un mecanismo para preservar el alcance global de las herramientas con las que Estados Unidos influye, legal y culturalmente, en la conversación pública del resto del planeta. Puro soft power. Y, sobre todo, un intento de impedir que el mundo descubra algo muy incómodo para Washington: que la hegemonía informacional también se puede regular, fragmentar o sustituir. Cuando un poder se sabe indiscutible, no construye pasarelas para saltarse leyes ajenas: negocia, impone o ignora. Cuando empieza a sentir que el suelo se mueve bajo sus pies, es cuando intenta a toda costa mantener el control del relato… incluso si para ello tiene que disfrazar de «libertad de expresión» lo que en realidad es continuidad del dominio.
Europa, por su parte, no debería caer en la trampa semántica. La cuestión no es si «amamos» la libertad de expresión más o menos que Estados Unidos: la cuestión es quién fija las reglas del espacio público digital, quién asume costes por los daños que produce, quién permite auditoría y transparencia, y quién se reserva el derecho de saltarse el marco cuando le conviene. Si freedom.gov acaba siendo un símbolo de algo, probablemente no será de la libertad, sino de la transición: del mundo unipolar al mundo en el que el antiguo centro del mundo, la antigua potencia hegemónica ya venida a menos intenta, a golpe de atajo, seguir pareciendo indiscutible.
En este comentario, no me voy a centrar en lo digital, que es obvio que FB, X están infectados… sino en medios tradicionales que tienen el mismo patrón manipulador
Alemania tuvo der Adler, der Signal, Die Deutsche Wochenschau, aquí tuuvimos además de el Nodo, el noticiario de FE, y medios como FOX también hicieron su apología fascista, no es pues nada nuevo en EEUU
https://www.youtube.com/watch?v=GA3Igy4cOM0
Cuando el Estado o una empresa como Telemadrid controla:qué se graba, qué se emite, cómo se narra, reduce drásticamente la posibilidad de contraste. En la España franquista no existían medios como prensa libre ni televisión plural durante décadas, el NODO era la principal fuente de imágenes de actualidad. Periódicos clandestinos como Mundo Obrero apenas tenían presencia, en la práctica no existían, y con los años los que nos gusta la historia hemos aprendido lo que era una vietnamita. En la práctica no había no solo comparación, sino que mucha audiencia podía asumir que lo que ve es “la realidad”. La única pega que había es que luego había que vivir en «la realidad física», y en esa no había engaño, había malnutrición infantil, explotación laboral, palizas y persecuciones políticas, había una paradoja «los vencedores» causaban ese sufrimiento y a la vez sus familias vivían en la ignorancia.
Telemadrid es una joya de manipulación. Por ejemplo ayer en el programa Cámara Real, se ve una audiencia del Rey al Presidente de Portugal. Las imágenes además de a los reyes y el presidente portugues, se ven con bastante detalle en segundos y varias veces el saludo de Feijoo y el alcalde de Madrid. Parece que no hubiera nadie del gobierno… fugazmente sale PS en medio segundo, y otro tanto al ministro Albares, eso es manipular, por supuesto la IDA no estaba, sino hubiera sido un monográfico. ¿Como hay que hacer el programa? Al menos como lo presenta lo que llaman TelePedro, sin manipulación grosera.
https://www.youtube.com/watch?v=VIFpKLGM01w
¿Que va a hacer freedom.org? –> lo mismo que Ayuso
Selección estratégica de contenidos (agenda setting). No hace falta mentir abiertamente. Basta con:
1. Mostrar inauguraciones, festivales inventados, visitas a centros.
2. Exaltar actos públicos del dictador. (el 2 de mayo, es tremendo)
3. Destacar éxitos deportivos o religiosos.
4. Omitir huelgas, represión, pobreza o disidencia.
5. Exaltación de los líderes afines: solo ellos saludan multitudes, acompañados de niños, personajes de la cultura, o autoridades religiosas.
Al decidir de qué se habla y de qué no, se define qué problemas “existen” y cuáles no. La manipulación no funciona solo por lo que se muestra, sino por lo que se elimina: censura financiera de prensa(subvenciono a Negre, Quiles, Don Pantuflo), control educativo, favorecer la privada vs. la pública, vigilancia cultural, que van en las fiestas de los municipios.
Disclaimer: Este tipo de manipulación seguramente existe en otras autonomías, el domingo estaba de fondo Canal Sur, y me sorprendió que el tratamiento informativo no era tan grosero y burdo como en Tele Ayuso. Impresionante a lo que estamos llegando.
Esperando con ansias, ver cómo le agrandan el ojete a Javier Tebas y sus bloqueos de la Liga… Jugada maestra de Cloudflare… XDDD
1.-
Trump prepara una VPN oficial para evadir bloqueos… y Cloudflare la ha alojado tras una IP que LaLiga suele bloquear
2.-
Tebas bloquea freedom.gov, la web de la VPN oficial de los EEUU considerada infraestructura crítica
Estoy babeando de impaciencia por verlo yo también.
Porque, efectivamente, ponerse en manos de un recurso promocionado por Trump es casi suicida, pero cuando en Europa solo se habla de capar redes sociales (con razón o sin ella, pero es lo que hay), cuando un impresentable como Tebas y su mierda de fútbol pueden hacer lo que les da la gana con el concurso de jueces que dictan ukases a su medida (Proton y NordVPN han protestado por indefensión), cuando se intenta cerrar las redes a adolescentes, sin tener en cuenta los tiempos que vivimos, en los que los adolescentes necesitan las redes para relacionarse (y que prestaron un servicio que no se ha valorado bien aún con ocasión de la pandemia de 2020), cuando todo esto pasa, digo, la tentación de echarse a lo de Trump equivale al de lanzarse sobre una falúa medio podrida cuando el transatlántico se está hundiendo rápidamente. Puede ser suicida, pero también puede ser la única salida.
Remember SGAE war
Pasa que Tebas tiene mucho «poder»… no se yo… Pero si que tiene ya cabreado a medio país. Con cada bloqueo miles de empresas se quedan sin servicio…
Tu que eres un tío listo… a ver que te parece este razonamiento….
1. Trump dice que EU bloquea…
2. Para eso se le ocurre poner una web de filtro «pasa lo que la UE bloquea»
3. El siguiente paso será que la UE bloquea la web de Trump. Y se jodió el invento
¿Es así o me pierdo algo?
—«Los dominios .gov gozan de una protección especial bajo la directiva PPD-21 (Presidential Policy Directive), que los califica como infraestructura crítica. Cualquier ataque, bloqueo o daño a su integridad puede ser considerado como un atentado contra la seguridad del estado. El bloqueo de esta infraestructura en un país extranjero podría derivar en un conflicto diplomático.»
—«¿no fue el ceo de cloudflare a llorarle al tito trump de lo que le estaba haciendo el tebas en españa? pues a lo mejor esta es la respuesta para poder meter mano «oficialmente»
Dos comentarios de mi último enlace… yo apuesto por el ultimo
A China, Rusia se la pela lo que piensen del .gov
Si el .gov lo usan para saltarse acciones de Bruselas… y se pone en plan macho alfa… al final se bloquea y punto pelota… Eso saldrán los Feijoo y Abascales a lamer… culos naranja
No me hagas de Gorki largando por peteneras… La Liga es española, ni rusa ni china. Y de eso es de lo que estoy hablando. No de otras cosas.
En cualquier caso, hay que ser muy, pero muy cortito, para emplear una VPN usana. Que los habrá, por supuesto.
Lo que planteo yo es un posible conflicto diplomático con la federación por los bloqueos indiscriminados y las consecuencias que tiene, y ahora, encima, contra la administración americana.
Para cualquiera que identifique las siglas TLD en el contexto que nos ocupa lo de «freedom» . «gov» es UN chiste que se cuenta solo. Y para los demás, una señal de que si, vamos por el buen camino. Pena que los legisladores y demás fauna le salgan tan baratos a Washington: Unas ponencias pagadas en Yorstaun y te apoyo una invasión. Unas fotos del archivo de Epstein y te vendo cualquier secreto que conozca…
Como diría Enric Juliana: infosfera, infosfera, infosfera.
Antaño solo existía la infrastructura física, el territorio, los accesos, las vías marítimas….Luego llegó el espectro electromagnético, llámale Maxwell-sfera. Luego llegó el espacio informático, la ciberesfera. Finalmente llegó la infosfera. Cualquier ataque suficientemente serio en cualquiera de esos espacios puede originar una guerra abierta, ahí lo dejo.
Europa ya se ha dado cuenta de que, o bloquea las injerencias extranjeras dañinas en su infosfera, o quizá a la democracia le quedan dos telediarios. ¿Nos parece pequeño dicho casus belli?
PD: fíjate qué claro lo tienen los yanquis, con su «directiva PPD-21» (gracias Lua por ese dato)
Una directiva presidencial de EE. UU. no tiene efecto jurídico fuera de territorio estadounidense.
Cada jurisdicción aplica su propio marco legal. Por ejemplo:
La European Union regula el acceso digital dentro de su territorio.
Estados miembros pueden ordenar bloqueos a ISPs bajo su legislación nacional.
Si algo está bloqueado legalmente en la UE, el hecho de que en EE. UU. no esté bloqueado no cambia su estatus jurídico dentro de la UE.
Corolario: Verán el futbol pirateado que Tebas persigue.
Corolario 2: Los ciudadanos UE usaran VPN para ver lo que Tebas no quiere que veas
Corolario 3: Cualquier ley o directiva Trump es una gilipollez….