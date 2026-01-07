Más allá de Estados Unidos y China: el verdadero tablero tecnológico

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «La nueva geopolítica tecnológica ya no va de Estados Unidos contra China» (pdf), y trata sobre cómo el marco mental binario con el que durante años hemos intentado explicar el poder tecnológico global ha dejado de ser útil. La narrativa simplificadora de un mundo dividido entre Washington y Beijing se resquebraja cuando la política internacional entra en una fase abiertamente transaccional, imprevisible y cada vez menos respetuosa con lo que se suponía que eran las reglas compartidas, las mismas que algunos prefieren despreciar abiertamente.
Arranco el artículo con el clima generado por las declaraciones y amenazas recurrentes de Donald Trump en política exterior, desde su insistencia en hacerse con Groenlandia hasta su agresividad hacia América Latina, para subrayar una idea incómoda pero necesaria: Estados Unidos ya no puede darse por supuesto como socio estable y previsible. No se trata de afinidades ideológicas ni de simpatías personales, sino de riesgo sistémico. Cuando un actor central demuestra que está dispuesto a utilizar cualquier palanca, sea económica, energética, tecnológica o incluso militar, como instrumento de presión, todas las dependencias pasan automáticamente a ser vulnerabilidades. El caso de Groenlandia ilustra bien cómo territorio, minerales críticos, rutas estratégicas e infraestructuras tecnológicas forman parte de un mismo tablero de poder.
A partir de ahí, me adentro en la fragmentación silenciosa de la infraestructura tecnológica global: no hablamos de aplicaciones visibles ni de guerras comerciales puntuales, sino de capas profundas: cloud computing, centros de datos, jurisdicción de los datos, modelos fundacionales de inteligencia artificial y estándares técnicos. Es en ese nivel donde se está redefiniendo el poder, mientras el debate público sigue atrapado en titulares superficiales. El mundo se mueve hacia una tecnología menos eficiente pero más controlada, en la que la resiliencia y la soberanía pesan más que la optimización económica.
Una de los claves centrales de mi artículo es que esta nueva geopolítica tecnológica no se está decidiendo solo entre Estados Unidos y China. Países como India, Brasil, Indonesia o Arabia Saudí lo han entendido mucho antes: no buscan alinearse ciegamente con uno u otro bloque, sino maximizar su margen de maniobra. Invierten en infraestructuras propias, imponen requisitos de localización de datos, diversifican proveedores y negocian con las grandes plataformas desde posiciones cada vez más asertivas. No es ideología ni postureo soberanista: es gestión del riesgo en un entorno volátil. Análisis recientes sobre soberanía digital y cadenas de suministro tecnológicas muestran cómo estas economías emergentes están construyendo autonomía precisamente para no quedar atrapadas en decisiones ajenas.
El paralelismo con Europa es inevitable y, sobre todo, incómodo. La Unión Europea dispone de mercado, capacidad regulatoria y peso económico, pero sigue atrapada en la idea de que regular equivale a gobernar. Iniciativas como GAIA-X o los llamados «clouds soberanos» reflejan una toma de conciencia tardía, pero también las enormes dificultades de pasar del discurso a la capacidad real. Mientras otros países construyen margen de maniobra, Europa sigue dependiendo de infraestructuras ajenas, manteniendo una fidelidad absurda e injustificada a uno de los bloques, y confiando en que las normas compensen la falta de estrategia industrial y tecnológica.
Mi tesis final es incómoda a propósito: la tecnología ya no es un sector económico más, sino una infraestructura de poder. En este contexto, no se trata de elegir bando, sino de reducir dependencias críticas y aumentar la capacidad de decisión propia. Si países con menos recursos que la Unión Europea han entendido que la clave está en maximizar su margen de maniobra, resulta difícil justificar que Europa siga confundiendo regulación con soberanía y obcecándose en una supuesta lealtad ciega y no correspondida. Porque la soberanía tecnológica no se proclama en discursos ni se garantiza con reglamentos: se construye con inversión, con visión a largo plazo, con alianzas multilaterales y con una comprensión clara de que, en el mundo que viene, la dependencia es una forma de debilidad.
Yo, lo único que veo es muuuuuchas, pero muuuuuuuchas ganitas de guerra. Y en eso la tecnología es clave. Y lo demás, son cuentos fritos.
La cuestión es: ¿quién tiene ganas de guerra?
Europa lleva desde 1946 creando la Sociedad del Bienestar gracias a que lo militar quedó en manos de EEUU. Y por nosotros seguiríamos así 80 años más. Pero,
– los rusos han decidido renacer su viejo imperio y miran, claro, a Europa.
– los Chinos han decido pasar de las palabras a los hechos: necesitan Taiwan y quieren invadirla. Y para ello ponen a flote cada año el equivalente a la Marina Británica.
– y los EEUU han decidido también actualizar la Doctrina Monroe-Roosevelt-Trump* para, básicamente, otorgarse a sí mismos poder absoluto sobre el continente, continente que llega hasta Filipinas (básicamente todo lo que fue español).
Lo que me temo es que lo de Trump no sea un período pasajero sino una política a largo plazo.
A los europeos nos queda el duro despertar a la realidad: o nos defendemos solos o acabamos en manos de Rusia.
Y luego, claro, está la independencia tecnológica y comercial.
Va a ser un duro despertar para un población que lleva mucho tiempo viviendo en los mundos de Yupi, donde todo el mundo es bueno y nadie nos desea ningún mal.
_
Monroe pretendió mantener a los europeos fuera de América.
Roosevelt amplió la idea a que ellos, los EEUU, serían motu propio los garantes de ello.
Y Trump ya dice abiertamente que toda América es de ellos y punto.
Llevo años diciendo esto y me han comido a insultos una y otra vez solo por atreverme a algo así . Suerte
Dudo que realmente Rusia mire a Europa y taiwan, de quien es?
Esta claro que la tecnología es la piedra filosofal y el resto, energías, tierras raras, etc etc, son la base para esas industrias como la IA devoradora de recursos.
Ahora al pueblo además de toros y fútbol, nos dan memes y fakes como entretenimiento.
Taiwán por ahora es una democracia amenazada por una dictadura (dictadura que lleva años intentando hundir nuestras industrias también y cada vez realizando mayor injerencia política). Y sí, Rusia lleva años no solo mirando a Europa, sino en guerra híbrida contra nosotros
¿Los rusos miran a Europa? ¿O nos defendemos solos o acabamos en manos de Rusia?
Sí, es evidente, porque Europa tiene todo lo que le falta a Rusia: territorio, recursos naturales, energía, tecnología… y necesita arrebatárselos.
Despertemos de una vez, por favor, y dejemos de considerarnos el ombligo del mundo. Europa no es ya nada, NADA, y no pinta ya nada, NADA. Cuanto antes lo aceptemos menos dolerá.
Lo que Europa debería estar haciendo ya, si fuera inteligente es:
– Asumir que ahora juega en la segunda o tercera división
– Pensar estratégicamente cómo sobrellevar esa nueva situación en un mundo dominado por otros grandes bloques, de forma a garantizar una posición lo más cómoda posible en esas ligas inferiores.
Lamentablemente no veo nada de eso en nuestras desnortadas e incompetentes élites, que siguen queriendo ir de sobrados, cuando lo único que les sobra es soberbia y estupidez.
Francamente, el futuro que vislumbro para nuestra Europa es tétrico.
Todo eso díselo a Putin, que lleva años intentando hundir a Europa en una guerra híbrida (financiación de partidos de ultraderecha, desinformación, ciberataques, sabotaje en cables submarinos, drones sobrevolando aeropuertos y un larguísimo etc.) y diciendo que lo de Ucrania es solo el comienzo de la creación de un nuevo imperio ruso. A lo mejor él tiene alguna idea de esas cosas y por qué las dice
Texto el suyo lleno de meras opiniones y afirmaciones infundadas.
Para continuar con el debate, aporte las pruebas y sus correspondientes fuentes.
Si no lo hace, daré el debate por concluido.
Quedamos a la espera.
No, afirmaciones fundadas en hechos:
Putin, en agosto de 2025 diciendo que no están capturando territorio, sino recuperando lo que les pertenece: https://x.com/mylovanov/status/1951367638363545855?s=61&t=WW1y0ls-o5R_i8a18jo56A
Incluso en la web del Kremlin: http://en.kremlin.ru/events/president/news/77637
Putin diciendo en 2025 que Ucrania les pertenece: https://x.com/xaviercolas/status/1936098314769809872
– Y ha dejado claro que lo que está haciendo es recuperar lo que es suyo como Pedro el Grande: https://twitter.com/TadeuszGiczan/status/1534910119519178752
– Y que no piensa parar aquí: https://twitter.com/jayinkyiv/status/1668657010789822466?s=61&t=WW1y0ls-o5R_i8a18jo56A
– Sus generales diciendo también que esto es solo el primer paso https://www.newsweek.com/russian-general-admits-ukraine-just-stepping-stone-invade-europe-1825776
– Su ministro de defensa: “Tendremos una nueva Unión Soviética, grande y fuerte” https://twitter.com/NeilPHauer/status/1552581953970491392
– Medvedev, su ex-presidente y actual presidente de su consejo de seguridad diciendo que Ucrania no merece existir: https://twitter.com/medvedevrussiae/status/1644669039095037953?s=61&t=WW1y0ls-o5R_i8a18jo56A “No necesitamos a Ucrania. Necesitamos la Gran Gran Rusia.” “Por eso desaparecerá”
– Más de Medvedev: https://x.com/tuiteromartin/status/1764605357395992788?s=46&t=ebx9ybuAGcub37z_bQkgIA Rusia no tiene límites fronterizos
El asesor de Putin diciendo que la URSS legalmente sigue existiendo y que la guerra de Ucrania es por tanto un proceso legal interno: https://x.com/gerashchenko_en/status/1925176905709359351?s=43
Sobolev diciendo que el objetivo de la actual operación militar es formar un estado que incluya Rusia, Bielorrusia y Ucrania: https://x.com/polymarketintel/status/1925914295352562125?s=58
Rusia ha dicho de mil maneras diferentes que Ucrania es suya, que le pertenece, que no merece existir y que es el primer paso para un nuevo imperio ruso. No sé si necesitas mucho más, pero lo hay
También hace falta que traiga los informes de inteligencia europeos sobre los planes de Rusia? (Son los mismos servicios de inteligencia que han acertado en todo: desde que iba a comenzar la invasión a Rusia mientras un montón de gente se tragaba lo de que solo estaba de maniobras, lo de que Irán estaba enviando drones, lo de que Corea del Norte estaba enviando tropas, etc.; es decir, los servicios de inteligencia que han acertado en todo lo que estaba pasando mientras un montón de gente se ponía a llamarles mentirosos y que solo buscaban escalar el conflicto). Y los de injerencia en países como Rumanía, Georgia, etc.? Y los sabotajes?
En este último mensaje, se hace un totum revolutum en el que se mezclan fuentes primarias que no dicen lo que usted dice que dicen, y fuentes secundarias visiblemente sesgadas que reinterpretan (cuando no tergiversan) declaraciones de terceros.
Resulta complicado debatir con alguien que ya tiene elegida de antemano la tesis a la que quiere llegar (probablemente impulsado por preferencias ideológicas), sin mostrar real interés por los verdaderos, complejos y variados hechos. Es un debate estéril y una pérdida de tiempo.
En esos enlaces se ve a Putin diciendo exactamente lo que dice. ¿En cuál de los enlaces de Putin no dice lo que se le atribuye? Espero
Por otro lado, niegas lo que dicen los informes de inteligencia también, que han acertado en todo lo que decían mientras les acusaban de mentir?
Y la injerencia en países como Rumanía o Georgia, más que documentadísima?
O los sabotajes que está habiendo de cables?
A ver si quien ya tiene una opinión formada por sesgos ideológicos y no tiene interés por la realidad por aquí va a ser otro
Todavía me sorprende la credibilidad que se le da a Rusia, que con 145 millones de personas tiene un PIB entre el de España e Italia.
Tiene el botón de las bombas nucleares. Y un lider que lo apretaría sin pudor.
También tienen el botón UK y Francia, economías mucho más potentes que Rusia, y no vamos diciendo que se van a repartir el mundo.
UK y Francia están invadiendo un país mientras dicen que es solo el comienzo de la construcción de un nuevo imperio y están en guerra híbrida contra el resto de países europeos? Es que creo que el contexto es ligeramente diferente
Igual la diferencia es el “que” y “para que”…
A que los usanos no van a tocarle los huevos a Kim Jong-Un …??? Claaroooo, es que tiene misiles apuntando a USA, y no a Europa…
UK y Francia no tienen ninguna necesidad de enfrentarse con nadie…
A cambio, Putin si lleva ya un tiempo sopesando a Europa y su capacidad de reacción…
Vivimos en los tiempos de la inmediatez…
un minuto… una noticia…
un minuto… una noticia…
otro minuto… otra noticia…
ya no nos acordamos de la noticia de hace tres minutos…
recordáis una reunión en la Casablanca, con el trumpito, y los lideres europeos, sentados delante, como si fueran alumnos atendiendo a su profesor mientras les riñe…???
Esa fue, y es la foto… sumisión.
Resulta fascinante como los medios han conseguido hacer creer a buena parte del rebaño que un país con el pib de España y que en 3 años de guerra no ha podido hacerse ni con una cuarte parte de Ucrania puede adueñarse de toda Europa.
Es una guerra de desgaste… sin prisas… pero lo suficiente como para poner de los nervios a toda la UE…
Los unicos que se ponen nerviosos por el delirio ese de que Rusia puede adueñarse de toda Europa son los que estan lobotimizados por los medios.
Mientras tanto, nuestros queridos aliados yankees invaden todos los países que quieren, secuestran a sus dirigentes y dicen abiertamente que quieren que les entreguen todos sus recursos naturales, amenazan a muchos otros países con hacer lo mismo (incluidos europeos), bombardean embarcaciones por todo el mundo, secuestran barcos en aguas territoriales europeas … mientras la UE sigue lamiendoles las botas y a sus ordenes.
A ver si lo asumimos: El enemigo y la verdadera amenaza es Estados Unidos, Rusia por muy malo que sea Putin no se va a adueñar de Europa porque no puede ni con Ucrania.
Y por cierto, el mayor sabotaje que ha sufrido recientemente la UE (uno de verdad, no la gilipollez esa de «vulnerar el espacio aereo») fue la destrucción del nord stream, que no fueron los rusos precisamente, sino nuestros queridos aliados. Ante el silencio de la UE.
No te voy a quitar la razón… ya he dicho, que por parte de Rusia es desgaste… solo que no subestimemos sus capacidades… Si algo la ha caracterizado a lo largo de la historia y ahora, no es diferente, es que si se pone… se pone, le cueste lo que le cueste… No hay mas que leer sobre la WWII, y ver como desgastaban sus recursos por llegar a Berlin.
La dialéctica de la Federación Rusa es que desde que llegaron al acuerdo de desnuclearizar Ucrania, la OTAN ha ido absorbiendo más y más paises de su antigua órbita, ya no del Pacto de Varsovia, sino de territorios ex URSS… lo cual es una realidad fáctica, incluso Finlandia que lo consideraban una afrenta desde la guerra de invierno.
En ese momento (1939/40) tomó nota de la debilidad del Ejército Rojo, y no tengo duda que le sirvió de prueba a Hitler de lo debil que los vió, para romper el acuerdo que tenía Alemania con la URSS
Ahora Europa/USA en vez de ver la debilidad de Rusia, aprovechan la operación de Ucrania, para deshacerse de material viejo, y hacer ventas de armas encubiertas como donaciones o «vías de créditos» ¿ que luego tomarán de los fondos rusos embargados?
Como ya el dineral es inmenso, Trump ha decidido que se cierra el grifo de pasta a Ucrania, y de ahí sus prisas…
Para que los ciudadanos no protestemos contra la subida de gasto militar, no hacen otra cosa, que sacar a pasear el que vienen los rusos…
Con sentido crítico, deberíamos haber tomado nota, de la debilidad estructural de ese ejército ruso, que ha tenido que reinventarse (drones iranies, Corea N.) para no hacer el ridículo… y se está dejando mucha juventud en esta guerra, por lo obsoleto de su armamento y lo desfasado de sus tácticas.
Los precios de la guerra en Occidente, están por las nubes, todas las contratas americanas se forran y ponen unos precios desorbitados (Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, y General Dynamics), ese es el negocio de venta de armas que está en juego, no que haya un peligro real con Rusia, más allá que Putin es otro Trump, y que ya sabe para que valen las promesas de EEUU de repetar el territorio ex URSS
Quizá porque nadie ha dicho que PUEDE adueñarse de toda Europa, sino que su intención es comenzar a atacar a Europa, dividiéndola por el camino para facilitarle el trabajo
La guerra híbrida ya comenzó hace unos años para forzar esa división, pero podemos seguir cerrando los ojos
«la dependencia es una forma de debilidad» (EDans).
Hasta aquí un texto impecable, pero este remate es algo que resume el problema de la versión mediocre de HS, que es el llamado ser humano actual (que, además, NO es definitivo… ni hacia adelante ni hacia atrás).
La dependencia excesiva de los adultos (y qué adultos!!!), que padecen las crías humanas es lo que imposibilita una verdadera evolución de la especie humana… así como la recuperación de un equilibrio naturoartificial más beneficioso para el planeta..
No estará de más que aclare el fondo de la cuestión, pues me parece que se quedó detrás del texto.
Mi denuncia va contra la dependencia obligada de los adultos, en tanto que se habla de dependencia de las pantallas, por ejemplo, por parte de las crías humanas. Cuando esa dependencia es básicamente de los adultos que usan esas pantallas, sea directamente como influencers o como empresarios/políticos, que fomentan el abuso de las pantallas, para tener a la criatura en stand by, aunque luego se disfrazan con el discurso de «que su uso hace dependientes a las criaturas»… típico fariseísmo adulto, cuando tiran la piedra pero esconden la mano.
Lo que se ve perfectamente, cuando prohiben su uso allí donde, por su función teórica educativa (las escuelas), debía promocionarse esa lectura de pantallas con sentido crítico… y ahí los adultos profesionales de la domesticación mental, se niegan a aprender ellos el uso de las pantallas (da trabajo) para así fomentar un uso racional en las crías humanas de las que son responsables educativos.
El mundo al revés.
«La dependencia excesiva de los adultos (y qué adultos!!!), que padecen las crías humanas es lo que imposibilita una verdadera evolución de la especie humana…».
Si va en serio, meeec, error. Esa dependencia es la que, justamente, para bien y para mal, nos hace humanos. Eso no quiere decir que para mi humano = bueno. Eso ya es harina de otro costal, aunque sea del mismo costal.
— «En este contexto, no se trata de elegir bando, sino de reducir dependencias críticas y aumentar la capacidad de decisión propia»
Nos guste o no, la UE no es mas que una colonia bajo los dictados de USA. No tenemos capacidad propia porque tenemos unos dirigentes (Bruselas) que se limitan al paripé, a agitar mucho los brazos y andar como pollos sin cabeza de un lado a otro quejándose muy fuerte para hacer ver que pintan algo (Véase Ukrania o Palestina, por ejemplo). Eso sí, muy bien pagados. Acojonados andan ahora con lo de Groenlandia.
Que le ponemos una multita (casi simbólica) a alguna Tech americana…??? Pues ya está hecho y salvado el paripé. Y a esperar el siguiente momentum. Mientras tanto el tío Sam nos sigue dictando el camino y ojo con salirnos demasiado, que lo de la multita lo toleran para seguir con el circo.
– Políticas agrarias? Vamos a meter 400 normas y mientras dejamos que frutas y verduras de Africa lleguen aquí sin ningún control sanitario.
– Políticas medioambientales? Vamos a joder a los ciudadanos. Seamos buenos y no contaminemos, que para eso ya está el resto del mundo.
– Políticas tecnológicas? No vamos a reinventar la rueda… los usanos ya lo hacen por nosotros.
– Políticas militares? Nene, saca el tirachinas con mira telescópica… que he visto un dron…
Ni se plantean hacer inversiones potentes en todo ámbito tecnológico como si están haciendo los BRICS, a los que se han unido Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. De España mejor ni hablamos. Y es que la UE no es una “unión” sino 27 que cada cual tira para lo suyo.
Y asi vamos…
¿Pero qué dices, si se están peleando por contribuir con el 5% al gasto militar? (5% que no tiene, of course!!!, ja, ja, ja…)
Todo es un gran y enorme zurullo de mentiras, ja, ja, ja…
Buena descripción. Añadiría que, cada vez que la UE toma una decisión, sus rivales tecnológicos se alegran.
Es decir, a las empresas europeas, desde hace años, todas las decisiones que toma la UE les restan competitividad frente a las del resto del mundo (especialmente las de USA y China, que son las relevantes).
Quizá esas decisiones pueden ser lo que quiere la gente en Europa (o no, no se sabe, porque con la Unión Europea hemos conseguido alejar la toma de decisiones lo máximo posible de los ciudadanos), vale, pero eso no cambia esta realidad.
Todo tiene pros y contras. Hay que aceptar las consecuencias de las decisiones que tomamos.
— «Hay que aceptar las consecuencias de las decisiones que tomamos.»
Igual ese es el problema… que no tomamos (los ciudadanos) esas decisiones…
Las decisiones de la UE deberían ser como se hace en Suiza… a golpe de referéndum/consulta… no por sus «cojones morenos».
Cuando cada vez hay más gente en muchos países que consideran que se debería «huir» de la UE, será por algo… (igual gente de izquierdas que de derechas).
UK ya probó lo de huir de la UE y ya está queriendo volver.
Juntos pero mejor organizados aún podemos ser algo, pero separados no valemos nada.
No es cuestión de romper la UE sino lo contrario, de unirla más políticamente y regirla como una sóla nación democrática. Lo de ahora es una broma, con países como Francia siempre torpedeando a España, cada país tirando para su lado, políticas exteriores diferentes e incluso opuestas…
Necesitamos avanzar en la unión, no retroceder.
La UE+UK sería una potencia económica al nivel de EEUU o China.
UK no está para echar cohetes… XDDD
El problema, es que si no consigues que tu pueblo, se ponga de acuerdo, o mejor, tu comunidad de vecinos…
…intenta poner de acuerdo a 27… PAISES.
De otra forma dicho…
entras en la UE… te llevas ayudas y subvenciones…
Ahora dices que te vas… devuelve lo bebido colega…
ahí está la cosa del arrepentimiento.
Exacto, eso es lo que inmoviliza a la UE. Fue buena idea cuando se creó, pero hoy en día es un obstáculo.
Necesitamos ser un país, regidos por mayorías como cualquier país.
Necesitamos crear ya los Estados Unidos de Europa con un Gobierno Federal que dicte una política y economía común, tanto interior como exterior.
Completamente de acuerdo.
No sé si la respuesta de eDans va por ti o por mi… pero me añado a ambas…
Efectivamente, y ser conscientes de que desde Rusia se lleva fomentando la idea contraria desde hace años para debilitarnos. Y en MAGA se vuelven locos por conseguirlo también. Porque saben que podemos ser muy poderosos, y también militarmente si nos lo proponemos
«hemos conseguido alejar la toma de decisiones lo máximo posible de los ciudadanos»
A eso me he referido unas cuantas veces. Hablamos de que vivimos en democracia, pero la realidad es otra.
Tampoco entiendo una cosa: Si USA lo que quiere son los minerales críticos que nadie está explotando no le veo el problema (todo el mundo, caedme a palos si queréis).
Si lo que quiere Europa/Dinamarca es explotar aquello, ¿a qué narices estamos esperando para invertir ahí?
Es increíble, nos peleamos por un trozo de tierra yerma con 55.000 habitantes sin carreteras donde realmente creo que se podría pactar algo. Evidentemente con matices y exigencias, pero nadie se está planteando negociar con el rubio. El entiende 2 lenguajes: fuerza y dinero. El primero no lo tenemos, negociemos con lo segundo.
—
Se nos olvida que en 2 años ya será el presi. Si conseguimos alargar las negociaciones igual luego cambiamos de interlocutor. Si sale JD Vance, tenemos 2 años para aprender como funciona. Si sale Kamala (o similares) igual cambia la cosa.
No todo se debe decidir hoy, pero la indecisión hace que finalmente se lance la ofensiva
Sobre Groenlandia:
— «Cabe, en primer lugar, aclarar dos cosas: que Groenlandia no forma estrictamente parte de la UE, ellos mismos votaron en 1985 dejar de serlo —el primer territorio en salir antes del Brexit—, y que tiene una carta que le permite independizarse de Dinamarca, si así lo decide su parlamento, mediante un referéndum al que los daneses no podrían oponerse. Y que lo cierto es que todos los partidos representados ahora mismo en ese parlamento, incluido el gobernante, son independentistas, aunque difieren en las prisas, los plazos y los modos, pero en nada más. La relación con Dinamarca se ha clarificado, pero subsisten los viejos resquemores coloniales, que incluyen la política de esterilización forzosa de groenlandesas llevada a cabo por los daneses, que, finalmente, lo reconocieron y pidieron perdón. No es amor de corazón lo que late allí, es más bien atemperamiento y conveniencia. ¿Quién dice que Trump no pudiera meter mano por ahí? En realidad, si la independencia está aparcada ahora mismo, es más por problemas económicos de Groenlandia para sostenerse que por otra cosa.»
— «Veo que España y otros países de la UE se han puesto ya en primero de firmes para plantarse al lado de Dinamarca y contra Trump. Genial. Pero pudiera ser que los planes del narciso norteamericano fueran menos brutos de lo que su chulería innata nos demuestra. Hemos dicho que Groenlandia, en realidad, tiene el mismo estatus dentro de la UE que, por ejemplo, Polinesia. Es un PTU (país y territorio de ultramar), sus ciudadanos, como daneses, son ciudadanos comunitarios a título individual, pero el derecho de la UE no se aplica automáticamente allí ni el espacio Schengen. Mantiene acuerdos preferenciales, sobre todo pesqueros y económicos, y está protegida, eso sí, por el escudo OTAN.»
— «Vamos a hacer, pues, política ficción, que con menos de esto te montan una serie de culto en Netflix. Imaginemos que Trump aumenta la presencia en la base de Thule —que se redujo mucho tras los movidos años de la detección de misiles— y que hombrecillos verdes norteamericanos comienzan a hablar y a convencer a la población nativa. No son muchos para un territorio tan inmenso que, repitamos, no es independiente porque no tiene consistencia económica y eso se lo aporta Dinamarca en presupuestos. Podrían aportárselo otros. Si los norteamericanos consiguieran estimular la petición legal de independencia, mediante moción del pequeño parlamento, nada podría parar el proceso. La Ley de Autogobierno de 2009 recoge el procedimiento tras la decisión del Inatsisartut, que pasaría por un referéndum vinculante en Groenlandia, solo votarían los isleños, con la única pregunta de «Independencia sí o no». De ganar el sí, se abriría una negociación bilateral para el reparto de competencias finales y el fin de las subvenciones danesas, deuda de infraestructuras, etc. Tal acuerdo debería ser ratificado por el parlamento groenlandés y por el Folketing danés. Y a correr: Groenlandia sería un Estado soberano sin nada que ver con la Unión Europea.»
—Elisa Beni – El Nacional (articulo completo)
Destacaría la frase:
» Pero pudiera ser que los planes del narciso norteamericano fueran menos brutos de lo que su chulería innata nos demuestra.»
Hecho:
Hay un giro de guión que nos ha sorprendido, que Trump decide que subcontrata a los chavistas para que le rieguen de petróleo
Se ha dicho que es la CIA quien ha decido eso, y Trump lo ha asumido como bueno
Hipótesis, pero…
Y si lo que está pasando es lo que veíamos en «juegos de Guerra (1983), que una máquina evalúa escenarios y está decidiendo los movimientos estratégicos… para tomar Groenlandia o Venezuela, lo que no hace es invadirla al modo clásico, sino metiendo miedo, infiltrándose con partidos ultras en medio Europa.
Lo de dejar a Delcy, me ha parecido hasta muy buena jugada,… veremos como le sale el movimiento
A esto ultimo, lo achaco a su egolatria, por lo del Nobel… tu (Corina) te quedas con tu premio, y yo con tu pais… XDDD
A Corina le van a dar la presidencia… pero hoy no … mañana… XDDD
¿Beni, se te ha ocurrido pensar que los groenlandeses no quieren explotar dichos recurso porque no quieren contaminar su país? ¿Y que Dinamarca no hace sino respetar dicha decisión?
Por eso no importa cuánto dinero ofrezca EEUU, ellos ya están sobre una montaña de dinero que no quieren explotar.
Y por eso quizás no quieran independizarse definitivamente, porque entonces tendrían que explotarlas para vivir. Dinamarca se puede permitir mantener a 60.000 personas que necesitan poco para vivir.
EEUU necesita más el terreno que los minerales. Necesitan controlar la ruta de navegación del noroeste y ganar terreno para reclamar más espacio polar.
¿Y la seguridad? Si EEUU le pide amablemente a Dinamarca que no deje a chinos y rusos asentarse en la isla, ¿crees que los daneses se negarían?
No es un problema ni de seguridad ni económico sino geoestratégico e ideológico.
Algunos se empeñan en mantener la ficción de la beligerancia de China con EEUU para mantener un relato simple, el de malos contra buenos. El de ellos contra nosotros. El de dictadura comunista contra democracias liberales occidentales. Esto tampoco es una disputa de soberanía de la isla de Taiwan, y que vive unas maniobras de la China continental para recordar que nunca han abandonado la idea de ceder esa soberanía a los herederos de los antiguos aliados nacionalistas, cuando tenían un enemigo común.
¿Cuál es el origen entonces de la actual situación? Pues básicamente que tenemos un elefante en el salón de nuestra casa. No hagamos la lectura fácil de decir que es un loco y que se salta por eso el derecho internacional. Esa misma lectura se la aplicaron a Putín cuando Rusia trató de invadir Ucrania. Tampoco veo que el avance de la «Tecnología» por si misma sea un factor tan desestabilizar de una «Pax de Biden» que también debería analizarse cuidadosamente si era tal.
En definitiva, las causas que veo que aplican al actual Status Quo:
1. EEUU viene de una crisis de ética galopante y endeudamiento no sostenible.
1a. Después del asalto al Congreso, no hubo una adecuada respuesta sancionadora, al cerebro (sic) de ese asalto que no fue otro que «Trum»
1b. Se condena como delincuente a «Trum», y se le deja sin condena, y puede presentarse a las elecciones
1c. De 2023 a 2030, la deuda pública bruta pasará del 119,8% del PIB en 2023 al 143,4% en 2030
1d. Se ha hablado mucho de que la deuda que EEUU con China es enorme 700-800 mil millones de dólares en bonos del Tesoro, pero no es una dependencia sistémica solamente, es aproximadamente el 3% del global… (kaka la vaca)
2. Como se frena una deuda país. Aqui no hay recetas mágicas: te aprietas el cinturón y subes impuestos
2a. En lo que va de año se han eliminado aproximadamente 217.000 empleos federales, una medida que el Ejecutivo justifica como necesaria para corregir lo que considera una expansión artificial del aparato administrativo financiada con deuda. Además, se ha ordenado una reducción adicional del gasto público del 8% de cara al ejercicio presupuestario de 2026. Es decir crea PARO
2b. Aumento de Brackets: Los umbrales de ingresos para cada tramo impositivo (12% al 37%) se ajustaron al alza en 2025, lo que reduce la carga fiscal efectiva, beneficiando a la mayoría de los contribuyentes. Es decir EEUU no recauda más directamente (mantener contentas a las ovejas). NO RECAUDA MAS DIRECTEMENTE
2c.Aranceles. Aumentar aranceles supone subir el precio de las cosas que compras (las ovejas americanas o borregos en este caso no se dan cuenta que va en contra de ellos…). Si bien los impuestos federales sobre la renta están, en la práctica, bajando para muchos (por ajustes de inflación), los costos por aranceles a importaciones están subiendo considerablemente, lo que afecta los precios de muchos bienes.
2d. EEUU tiene un fuerte gasto militar que sigue desbocado: Ucrania, bombas a Iran, ayuda a Israel
3. Nuevas fuentes de ingresos: robar donde se pueda…
A «Trum» se le ocurrió que cuando no tienes dinero lo robas. Eso lo hace con prácticas de piratería contra Venezuela, sabe que no se puede permitir financiaramente una guerra abierta, y lo que busca es acojonar (dejando al chavismo al frente) y que sea este país el que le de «mamar» a su país
Lo de Groenlandia se explica igualmente: riqueza subsuelo, materias primas, etc. TODO EXCUSAS de alguien sin ética que le han permitido estar al mando de EEUU, gracias al voto de los que quieren seguir a todo trapo sin pagar impuestos para sufragar el american way of life. En definitiva vivir por encima de sus posibilidades.
Un apunte histórico: Si repasamos el pasado de muchos paises, p.ej. EEUU, se independizaron porque había una burguesía local, que se quiso emancipar de la metrópoli, y poder explotar los recursos de esas tierras. Siempre que ha habido un movimiento nacionalista o independentista es porque había una burguesía que lo fomentó. Los pobres pueblos indígenas se les apartó en reservas, y los nuevos dueños del país (blancos anglos) se lucraron con ello. Ahora el modelo es volver a estos paises como Venezuela o Groenlandia a ser las colonias del Trumpismo.
4. Tecnología: IA / drones …
El estado americano, puso mucha pasta en el programa para construir la bomba atómica, o en el programa espacial, todo ello salió de tres sitios: (y como se aplican ahora)
a)Incremento de impuestos (Hasta ahora la idea de los aranceles)
b)Endeudamiento federal (obviamente)
c)Redirección de recursos (Mermas de Sanidad,Educación, Despidos)
Lo que esperan de la IA no es un bienestar para la población, sino reducir la MO empleada, pero reducir MO supone tener una población muy grande que se vuelve precaria, y que sale del circuito productivo. Las grandes big_techs están haciendo la inversión, y quemando sus fondos para chatear con un gpt o hacer dibujitos… a la vez si consiguieran su objetivo en programación, otra bolsa de pobreza que crearían serían los programadores
Si algo ha demostrado la guerra de Ucrania, es que con un coste muy inferior a la de cazas o misiles, se puede ser efectivos con drones. Esto supone que las inversiones en tener muchos carros de combate sofisticados (como los de Israel), o misiles superpotentes se ven atacados con pequeñas «moscas». Pero esto no lo ha aprendido solo EEUU, lo hemos aprendido todos. Ahora queda claro que ningún país es un aliado confiable, llegan unas elecciones, y ganan los locos ultra racistas, que expulsan y someten a personas que llevaban en el pais trabajando tranquilamente hace décadas… esa es la lectura que al menos a bote pronto saco.
NOTAS
1b:
Un jurado popular declaró culpable de 34 delitos a Donald Trump, lo que lo convierte en el primer presidente o expresidente de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal.
El exmandatario de 77 años fue juzgado por un pago que realizó a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016 para que esta no revelara los detalles de un supuesto encuentro sexual entre ambos.
Toma… disfruta…: XDDD
—«Rusia ha respondido a la operación estadounidense de una manera que pocos analistas occidentales entienden. Moscú no está enviando tropas a Venezuela aún, pero también está haciendo algo mucho más devastador para los intereses estadounidenses. Está acelerando la integración del comercio energético ruso, chino, iraní, venezolano, en una sola plataforma de liquidación denominada yuanes.
Esta plataforma que Beijing y Moscú han estado desarrollada en secreto durante 3 años permitiría que todo el comercio energético entre estos países se realice sin tocar el sistema bancario occidental. No más Swift, no más dólares, no más bancos estadounidenses o europeos como intermediarios. Irán ya está probando esta plataforma con sus exportaciones de petróleo a China. Venezuela estaba a punto de integrarse completamente cuando comenzó la operación militar estadounidense.
Putin entiende que la mejor manera de responder a la agresión estadounidense no es con más violencia, sino acelerando el sistema financiero que hará irrelevante la violencia estadounidense.»
El ataque a Venezuela es una operación de salvamento del petrodólar
Justo iba a puntualizar eso. Si suficiente gente se sale del dólar, se acabó imprimir pasta gratis y pedir prestado en condiciones irrealmente buenas. Ergo, el endeudamiento que necesitan para seguir siendo hegemones les acabaría hundiendo.
Sigamos el reguero de sangre y se verán muchos países que estaban intentando salirse del dólar y del swift.
Precisamente, China, tiene la mayor parte de la deuda USA… (ojo… que España [Europa] tambien tiene, menos, pero tiene, pero somos unos pelotudos)… XDDD
Mas bien pinches huevones XD
Por cierto, muy buen artículo, gracias.
Solo añadiría al artículo que, antes de dejar de ser el hegemón, intentará forzar de manera violenta a cualquiera que colabore con la extinción del dominio del dólar. Mi predicción(desde hace tiempo) es que intentarán matarnos a todos antes de dejar de ser los reyes del mambo.
PD: veamos qué violencia tienen preparada para los petroestados árabes
No le veo futuro a eso… petróleo por un lado… militarmente fuertes (Pakistán se uniría, y estos si tienen armamento nuclear), les conviene tener un punto de presión en Oriente Medio (además de Israel). No sé cómo se sostendría algo así.
Emiratos ya esta con los BRICS+
Le tengo mas miedo a otra cosa…
Marruecos hace mas de 100 años que nos tienen ganas… y a Marruecos le apoya USA (Israel).
Igual habría que repensar que jugadas ha hecho Sánchez y que alcance tienen…
No digo que les vayan a crujir, digo que les van a presionar (violentamente, no saben hacerlo de otra manera) para que vuelvan al redil del dólar.
No olvidemos que hay una guerra en ciernes entre Israel e Irán que afecta a todo ese entramado raro de facciones que tienen por allí.
En cuanto a Marruecos, sí nos tiene ganas sí, aunque no sé muy bien qué puede hacer más que tocar los ueps big time. Sánchez, que yo haya visto, solo ha hecho que bajarse los pantalones y apaciguarlos (no digo que no sea lo inteligente)
Pues mira…. aun en contra de mis convicciones… en la época Aznar, el affaire Perejil… No me jodas… fue de traca y de coña… un puto islote donde solo caben cuatro cabras y salimos a defenderlo…
Y me duele, eso sí, dejar a “nuestro” / su (saharauis) Sahara a su merced…
España ha equivocado el lado de la historia con eso. Y ahora lo pagamos con Argelia y el gas.
Mientras tanto, nuestros gobernantes siguen regalandole el dinero a Microsoft para que seamos espiados sin límites por una empresa hostil de un país hostil.
Ni tenemos soberanía digital ni nada… y no serán por opciones… pero como dice el refrán «Más vale malo conocido…»
Sí, ya, sobre todo un malo a palos, que da un gustirrinín… (Hay que joderse…)
OFFTOPIC: (a falta de confirmacion)
Adios Genbeta
(porra para ver quien sera el proximo… quizas los Xataca’s??)