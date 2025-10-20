Europa, las infraestructuras y el futuro

Ayer domingo, El País publicó una edición especial titulada «Extra Infraestructuras«, en la que tuve la oportunidad de conversar con dos de sus periodistas sobre el papel de la soberanía tecnológica en Europa y el futuro de las infraestructuras digitales. El primero, Óscar Granados, con quien hablé por teléfono, escribió «El momento Sputnik de la UE«, un artículo que explora el proyecto IRIS², la constelación de satélites que busca dotar a Europa de una red de comunicaciones propia y segura.
El segundo, Miguel Ángel García Vega, con quien intercambién algunos mensajes por correo electrónico, analizó en «El valor de estar atrapados en el 5G» el dilema entre la dependencia tecnológica y la carrera hacia el 6G, junto con la transformación que prometen infraestructuras como Open RAN o Gaia-X.
En ambos casos, hablé de cómo se refleja una tendencia común: la infraestructura digital, desde las órbitas terrestres hasta las nubes de datos, se ha convertido en un terreno de disputa geopolítica. En un contexto dominado por Starlink, AWS, Google o Huawei, la Unión Europea intenta reaccionar con proyectos que no solo pretenden alcanzar la autonomía técnica, sino preservar su capacidad de decisión.
Conviene entender por qué estos dos proyectos han emergido como prioridades: tras Galileo (navegación) y Copérnico (observación de la Tierra), la Unión Europea quiere tener también su propia infraestructura de comunicaciones seguras y su arquitectura de datos que reduzca la dependencia tecnológica de actores no europeos. El proyecto IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) es una constelación de casi trescientos satélites destinada a ofrecer conectividad segura a escala global, gestionada por el consorcio SpaceRISE, integrado por Eutelsat, SES e Hispasat. Su objetivo es competir, en el terreno institucional y de defensa, con constelaciones privadas como Starlink o Kuiper, pero desde una lógica europea: autonomía estratégica, regulación y control soberano. Como bien reconoce la Agencia Espacial Europea, llega tarde y con menos músculo financiero que sus competidores, pero puede jugar sus cartas en ámbitos donde estos no siempre son bienvenidos: la seguridad, la integración con redes terrestres y la protección de comunicaciones críticas.
Gaia-X es un intento de construir una nube federada, interoperable, con estándares europeos de confianza, transparencia, capacidad de reversibilidad y control de los datos, un ecosistema que permita a empresas y gobiernos compartir y procesar información sin depender de los gigantes extracomunitarios. Su misión es definir estándares comunes de interoperabilidad, seguridad y portabilidad que permitan ejercer soberanía sobre los datos industriales y públicos del continente. La asociación Gaia-X busca crear un entorno donde los datos europeos se almacenen y procesen bajo normas europeas, en lugar de quedarnos atados a jurisdicciones externas. El camino, sin embargo, no está siendo fácil. La iniciativa ha sido objeto de críticas por su burocracia y por una gobernanza que algunos consideran difusa o incluso contradictoria, como advierten diversos análisis académicos y observatorios tecnológicos. Pese a ello, su valor estratégico es indiscutible: si Europa no consigue dotarse de una alternativa de confianza para gestionar datos industriales y públicos, quedará permanentemente subordinada a terceros.
En conjunto, proyectos como IRIS² y Gaia-X dibujan el mapa de una Europa que no quiere resignarse a ser un mero cliente en la economía digital global. Una Europa que empieza a entender que la soberanía ya no se mide en fronteras físicas, sino en la capacidad de controlar las infraestructuras invisibles que sostienen su economía, su seguridad y su autonomía política. La competencia tecnológica ya no se libra solo en el terreno de la innovación, sino en el del control de las capas fundamentales de la infraestructura digital.
España, que prevé alcanzar la cobertura total de 5G en 2026 y participa activamente tanto en IRIS² (a través de Hispasat) como en la red europea de nodos de Gaia-X, se encuentra bien situada para contribuir a esa nueva arquitectura tecnológica. Pero el verdadero reto no será técnico, sino estratégico: decidir si Europa quiere ser actor o espectador en la nueva carrera por el control del espacio, la conectividad y los datos.
El punto critico es ver a un empresario haciendo el saludo fascista y coaligado a politicos poderosos que promueven el fascismo en Europa.
Como para fiarse de que ,en un calentón ,Elon personalmente no te quite la señal como ya hizo con Ucrania cuando se le antojó.
Por otra parte tener una red propia significa que no vas a reforzar las ya existentes , en tu propio perjuicio, incorporando 450 millones de clientes a potencias extranjeras que no son amigables precisamente, y que estan contra el modo de vida europeo.
Actualmente ya no se pueden tomar decisiones puramente financieras si no geopolíticamente estratégicas, por mas caras que resulten.
Por otra parte, la decision de la UE de tener red propia es lo que ha hecho que Meloni finalmente no haya llegado a un acuerdo con Starlink.
Es decir, otro beneficio es desincentivar a paises que no son fieles al espiritu europeo para que vayan por su cuenta, visto el peligro que correrian en solitario si se quedan fuera del proyecto europeo.
Parece claro que su postura es favorable a que Europa tenga una autonomía tecnológica que ha perdido o cedido a terceros.
En tal caso me gustaría saber cuál es su postura al respecto de la tecnología china. Porque más Europa supone no sólo menos EEUU sino también menos China. Y eso no sólo incluye el desarrollo de tecnologías propias sino, en lo posible, el boicot directo a productos de terceros, como China.
De la fórmula Llámese Ericsson, Nokia, Huawei. yo prescindiría del tercero. Es mi opinión.
Por lo demás, totalmente de acuerdo con los artículos.
Lo que tenemos que aprender de los chinos es a usar la tecnología de otros solo cuando sea estratégicamente favorable a tus propios intereses y con la vista puesta en deshacerse de ello en cuanto se pueda construir algo propio.
¿Soberanía qué?
Acabo de ver un vídeo (antiguo) de autobombo usano en el que sale volando una banderita patria y se puede ver el nombre del fabricante de la grúa chino.
La soberanía son los padres.
Gracias por la referencia, toda la razón…
Y un efecto colateral….
Entro a ver lo que has puesto en twitter…. y hay un efecto colateral que vengo observando hace tiempo en RRSS como esta y alguna otra… que es que inyectan como «trending» contenidos latam por ser en español… asi que me veo obligado
Sr. Yanqui que manejas el algoritmo, aqui en España, los trending topics( de gilipolleces nuestras, nos lo tenemos que tragar como los reality de los huevos de TeleCinco, pero no nos metan mierda de otros lugares, que con los nuestros ya tenemos de sobra…
Esto también es soberanía !
Genial el video.
Ni en mil palabras se puede resumir mejor.
Aquí las mil palabras
Siento una sensación ambivalente. Creo que la competencia es el motor del desarrollo, por ello no puede mas que alegrarme que una nueva red de comunicaciones por satélite se una a las redes ya existentes como como Starlink o Kuiper y me alegro que por fin sea europea.
Sin embargo me preocupa en este caso, el que saturemos en exceso los niveles de satélites bajos, con unas consecuencias que pueden ser preocupantes para el futuro de la exploración espacial. Tampoco me gusta que sea algo de tipo oficial pues ya tenemos experiencias de las corrupciones, sobrecostes y malos rendimientos de este tipo de experiencias europeas.
Si fueras tan amable, me gustaria que escribieras sobre las ventajas para el ciudadano medio tiene la Red 5G frente a la 4G, pues lo único que me contaron, es que permiten operar a distancia debido a su menor latencia y que es muy útil para el IoT, pero como ambas cosas aun no las hemos desarrollado en profundidad, menos comprendo para qué vamos a querer el 6G.
Por otra parte, hoy el tema del dia en infraestructura ha sido la caída del Amazon Web Services y las consecuencias reales que ello ha supuesto. Quizá debamos establecer servicios de emergencia alternativas independientes, para continuar trabajando aunque se caigan redes de uso común.