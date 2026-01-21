Cuando los aliados empiezan a mirar hacia otro lado

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «La decadencia de un aliado: Trump y la ruptura de la relación transatlántica» (pdf), y trata sobre cómo las decisiones agresivas, arbitrarias e impredecibles de la Administración Trump están erosionando de forma acelerada la relación entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales, hasta el punto de provocar que países como Canadá y bloques como la Unión Europea reconsideren no solo su alineación estratégica, sino incluso su interdependencia tecnológica y económica con Washington.
En el artículo analizo cómo medidas aparentemente técnicas, como aranceles unilaterales y amenazas comerciales, han devenido en una fractura profunda de la cooperación transatlántica. Canadá, que durante décadas acompañó las políticas estadounidenses con fe ciega, ha empezado a explorar acuerdos con China y a cuestionar el valor de replicar las protecciones comerciales de Washington, incluso en industrias emergentes como la movilidad eléctrica. El discurso de ayer del primer ministro canadiense Mark Carney en Davos fue brutal, y deja clara la necesidad de abandonar un modelo de hegemonía estadounidense cuya defunción Trump ha certificado claramente. La Unión Europea, por su parte, ha respondido a las presiones de Trump activando herramientas de defensa comercial como el llamado «anti-coercion instrument«, y preparando contramedidas que antes parecían impensables.
Pero más allá del campo puramente económico, está el debate sobre la soberanía tecnológica. En los últimos meses han emergido voces destacadas como la del escritor y activista canadiense Cory Doctorow que cuestionan abiertamente la conveniencia de mantener relaciones tan asimétricas con Estados Unidos y plantean ofensivas directas contra los intereses tanto de Washington como de sus grandes compañías tecnológicas. Doctorow ha argumentado que la dependencia global de la tecnología estadounidense no solo es una vulnerabilidad económica, sino un riesgo geopolítico: leyes y acuerdos internacionales que impiden la modificación o interoperabilidad de dispositivos y software han servido, en la práctica, para encadenar a otros países a plataformas y servicios controlados desde Silicon Valley, con consecuencias que van desde la extracción de datos y dinero hasta la posibilidad de que gobiernos extranjeros sufran bloqueos tecnológicos como los que él mismo ha descrito en casos de organismos internacionales privados de acceso a servicios básicos por sanciones políticas.
Estas críticas no son meramente teóricas. Doctorow propone que, si Canadá o Europa quisieran defender su soberanía digital, tendrían que considerar respuestas mucho más audaces que simples aranceles: desde fomentar el derecho a reparar y modificar hardware y software, lo que él llama «disenshittification» de la tecnología, hasta desarrollar infraestructura tecnológica propia que permita competir con los monopolios estadounidenses. Este enfoque va más allá de la defensa comercial tradicional: se trata de repensar las reglas del juego para recuperar autonomía en un mundo multipolar, donde ya no es sostenible depender de un socio que presiona y castiga a sus aliados cuando estos tratan de regular o diversificar su economía digital.
Lo que está ocurriendo muestra que la relación transatlántica ya no puede basarse únicamente en la defensa de intereses comunes frente a rivales externos. La presión de Trump ha cambiado las reglas: lo que antes era cooperación ha terminado siendo coerción, y las viejas certezas han empezado a resquebrajarse. Desde la política comercial hasta la soberanía tecnológica, pasando por decisiones estratégicas que involucran presencia militar, las alianzas de ayer parecen cada vez más frágiles. Europa, que tradicionalmente ha buscado equilibrios entre integración y autonomía, se encuentra ahora ante un dilema: ¿seguir encadenada a un aliado imprevisible o tomar la senda de la diversificación estratégica? Y más importante aún, ¿qué coste tendría para su seguridad y prosperidad abandonar la sombra de Estados Unidos para construir un espacio propio de cooperación y poder?
La respuesta no está definida, pero lo que sí es evidente es que la percepción de Estados Unidos como un socio fiable está en declive. El debate que plantea Doctorow sobre la necesidad de recuperar la soberanía tecnológica y cuestionar las ventajas de una dependencia tan profunda no es ya marginal, sino que se está colando en las discusiones políticas y económicas más relevantes de nuestros días. Y si países como Canadá están dispuestos a desafiar abiertamente la política de Washington en sectores estratégicos, eso puede ser solo el principio de un replanteamiento mucho más amplio de las alianzas internacionales que han marcado las últimas décadas.
Mi columna de esta semana explora, por tanto, no solo los síntomas de una relación transatlántica en crisis, sino las causas profundas y las posibles ramificaciones: desde el comercio hasta la tecnología y la seguridad, Estados Unidos confronta hoy una corriente de repliegue de confianza que podría marcar un punto de inflexión en el orden global. Europa y Canadá, lejos de aceptar pasivamente las reglas impuestas desde Washington, están empezando a mover ficha. Y eso, en el contexto de un mundo cada vez más multipolar, podría ser el primer paso hacia una nueva arquitectura de poder y cooperación más autónoma y equilibrada.
This article is also available in English on Medium, «The decline of the rules-based order starts at the White House»
En condiciones normales, la sola amenaza de que Europa se plantease «mirar hacia China «, ya debería hacer replantearse las cosas a una administración USA. Pero claro, en condiciones normales..
Vivimos en una anormalidad absoluta. El Idiot In Chief usano es capaz de cualquier burrada, más.
El negocio anual de las tecnologicas USA en Europa es de 405.000.000.000 de euros, casi un 30 % de su facturacion total.
Tócales eso y Trump desaparece del mapa.
Totalmente de acuerdo con el artículo.
Ahora empezarán a entrar los comentarios pesimistas de que Europa jamás será capaz de «independizarse» de EEUU, que somos un desastre, etc.
Esos comentarios siempre me recuerdan a mi hijo pequeño, que quiere todo ya y exactamente a su gusto… Pues la realidad no es así, sino que requiere trabajo constante y tiempo hasta que a veces se consigue algo cercano a lo que se desea.
Sobre el articulo: un simple “ya tardamos”.
De tu comentario: ”Europa jamás será capaz de «independizarse» de EEUU, que somos un desastre, etc.” es que desgraciadamente es así. EU ha estado durmiendo los laureles demasiado tiempo. Tardaríamos décadas en acercarnos lo suficiente y precisaríamos de inversiones siderales. Y no creo que estén por la labor.
Pero, Lúa, ¿en serio crees que Europa es un desastre? A mí me parece el mejor sitio del mundo para vivir y en este momento es la única región del planeta que tiene la capacidad real de liderar la defensa de la ley, la justicia, la paz y la democracia. Caer en el pesimismo no me parece una buena idea en estos tiempos difíciles.
Sin duda es de los mejores sitios para vivir del planeta, lo cual muchas veces puede ser lo contrario de «liderar la defensa de la ley, la justicia». Piensa lo bien que vivían los yanquis algunas décadas mientras deponían gobiernos democráticos, lastraban economías con sanciones secundarias, etc, por medio mundo, causando sufrimiento a cientos de millones de personas.
Es más, si alguna vez se indaga y se juzga el «presunto» genocidio en Gaza, idealmente deberíamos ver qué ayuda ha prestado cada país europeo a la masacre Y además debería poder juzgarse (de nuevo política-ficción en el sentido de que no existe pero existirá) la omisión de socorro. ¿Quién se salvaría de este último delito? ¿Los hutíes?
Mauricio: si tienes una dependencia tecnología tan grande de USA, si, eres un desastre.
Cuanto costaría (tiempo/dinero), sin ir más lejos, crear suficientes centros de datos para deshacerse de Azure, AWS, etc…???
Por que se sigue dependiendo de Microsoft, teniendo la alternativa Linux y todo el software libre a tu disposición…???
y podemos seguir…
QWEN responde:
Crear una infraestructura de centros de datos (data centers) suficiente para que Europa pueda reemplazar completamente a los grandes proveedores de nube como Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud Platform (GCP) es un proyecto colosal, tanto en términos de tiempo como de dinero. A continuación, te doy un análisis realista basado en datos disponibles hasta 2024 y proyecciones razonables hacia 2026 y más allá.
1. Contexto: ¿Cuánta capacidad necesitaría Europa?
AWS, Azure y GCP dominan ~65% del mercado global de cloud.
En Europa, se estima que más del 70% de la infraestructura cloud utilizada por empresas europeas está alojada fuera de la UE, principalmente en EE.UU.
Según la European Cloud Capacity Report (2023), Europa necesitaría entre 10 y 15 GW adicionales de capacidad de centros de datos para 2030 solo para alcanzar la autosuficiencia digital.
Hoy, la capacidad total instalada en Europa es de ~8–10 GW; en comparación, solo AWS tiene más de 20 GW globalmente.
2. Costo estimado (inversión total)
a) Costo por vatio (W) de capacidad de centro de datos
El costo promedio de construcción de un centro de datos moderno en Europa ronda los $10–15 por vatio instalado.
Para proyectos de escala masiva (como los de hyperscalers), puede bajar a $7–10/W, pero con regulaciones estrictas en la UE (energía, sostenibilidad, seguridad), el costo tiende a ser más alto.
b) Capacidad necesaria
Para reemplazar la dependencia actual de AWS/Azure/GCP en Europa, se necesitarían al menos 10–15 GW adicionales (conservador).
Esto equivale a 10,000,000,000 a 15,000,000,000 vatios.
c) Cálculo de inversión
A $12/W promedio:
10 GW → $120 mil millones
15 GW → $180 mil millones
✅ Estimación conservadora: entre €110,000M y €170,000M (110–170 mil millones de euros) solo en infraestructura física.
d) Costos adicionales
Redes de fibra óptica y conectividad: +€20–30 mil millones.
Energía renovable dedicada (obligatorio en muchos países): +€15–25 mil millones.
Software, plataformas cloud, I+D, talento: +€30–50 mil millones.
Operación y mantenimiento anual: ~5–7% del CAPEX inicial → €6–12 mil millones/año.
Inversión total estimada (CAPEX + OPEX inicial + ecosistema): entre €170,000M y €250,000M (170–250 mil millones de euros).
⏳ 3. Tiempo requerido
Construcción de un centro de datos grande: 2–4 años (permisos, energía, construcción).
Desarrollo de una red de centros a escala continental: no se hace de forma secuencial, sino paralela.
Con voluntad política y financiamiento masivo, se podría lograr una capacidad sustancial en 5–7 años.
Pero para igualar la madurez, eficiencia y servicios de AWS/Azure, se necesitarían 10–15 años (por la curva de aprendizaje en software, automatización, AI, etc.).
Plazo realista para autonomía funcional: 2035–2040.
4. ¿Quién lo haría?
No es viable que cada país lo haga solo. Se necesitaría:
Colaboración público-privada (ej. Gaia-X, aunque ha tenido limitado éxito).
Consorcios europeos (Telefónica, Orange, Deutsche Telekom, OVHcloud, etc.).
Apoyo masivo de la UE (NextGenerationEU, Chips Act, Digital Europe Programme).
Regulación que obligue a usar infraestructura europea (como propone la Ley de Datos de la UE).
5. ¿Vale la pena?
Pros:
Soberanía digital.
Control sobre datos sensibles (salud, defensa, gobierno).
Menor latencia para usuarios europeos.
Creación de empleo tecnológico en la UE.
Contras:
Ineficiencia económica (los hyperscalers tienen economías de escala insuperables).
Riesgo de fragmentación del mercado único digital.
Duplicación de inversiones globales ya existentes.
✅ Conclusión
Reemplazar completamente a AWS, Azure y GCP en Europa costaría entre 170,000 y 250,000 millones de euros y tomaría al menos 10–15 años.
Es técnicamente posible, pero económicamente cuestionable sin una estrategia muy focalizada (ej.: solo para cargas de trabajo críticas o sensibles).
Lo más probable es que Europa busque complementar, no reemplazar: mantener una “nube soberana” para usos estratégicos, mientras sigue usando los grandes proveedores para el resto.
Software, plataformas cloud, I+D, talento. Creo que esta parte es la que más se subestima. Centros de datos en Europa hay muchos, y se podrían fabricar muchos más. Lo que no hay es ninguna empresa que tenga servicios de Cloud que ni se acerquen remotamente a lo que AWS y Azure ofrecen hoy en día (Google Cloud lo dejo en un segundo nivel).
Las empresas que usan estos servicios no necesitan solo IaaS, esa parte creo que está relativamente cubierta a nivel Europeo, lo que necesitan es el resto de servicios específicos que a día de hoy solo ofrecen AWS y Azure.
Y no olvidemos también que la mayoría de las empresas tienen un lock-in brutal. Ya solo migrar de AWS a Azure puede ser una odisea para ellas, no digamos ya a una hipotética plataforma europea con menores capacidades…
Creo que ahí es dónde está el mayor reto. Y efectivamente, puede que hagan falta 10 años o más, pero si no empezamos ya, dentro de 10 años seguirán faltando los mismos 10 años o más. Ejemplo: China con su programa espacial. Les ha costado varias decadas, pero ya se han afianzado como segunda potencia espacial.
Habría que saber el porcentaje de los negocios que realmente requieren estar en AWS, Azure, GCP, …
Pues yo cada vez veo más movimiento en la UE, lo que pasa es que no andamos a voz en cuello en truthsocial (fíjate cómo empezamos a movilizar alianzas mercantiles por el mundo). Cosas que se pueden hacer, yendo de menos a más fantasía:
Si empiezas a poner aranceles a esas empresas de centros de datos basta con que se mueva un 20% a países no hostiles para que empiece a picar. A nosotros nos costaría no demasiado, entiendo.
También podríamos declarar a Meta, Google, etc agentes extranjeros, significando que son empresas que están manipulando nuestra infoesfera para ir en contra de la democracia (prohibición de estas plataformas, penas altas de cárcel, etc). Aquí Europa no pierde nada, solo gana. Los negocios que dependan de publicar sus foticos en insta, que se muevan a un servidor europeo de mastodon, joder, que estamos en guerra (hay que empezar a decir esto a menudo en la tele)
En cuanto al señor Trump, se le pueden poner sanciones personales, congelar cualquier pasta que tenga en terreno europeo. A Estados Unidos declararlo, ¿cómo era que lo llamaban ellos?, país que fomenta el terrorismo (secuestro de presidentes, habilitador de genocidios, tentativa de magnicidio, habilitador de destrucción de infraestructura crítica extranjera con dolo), lo cual ya te permite bombardear cualquier cosa de ese país, imponer sanciones secundarias, etc.
PD: no hace falta pensar demasiado. El manual de satanás a aplicar ya lo inventaron la etnia angloamericana hace siglos.
Voy a añadir otra fantasía (en realidad el artículo de Doctorow también es política-ficción):
Imagina que declaramos que ya no reconocemos ningún derecho de propiedad intelectual e industrial yanqui. Es decir, ASML está libre en términos de IP.
1) nos ponemos aquí a hacer chips? (demasiado caro?)
2) amenazamos a los yanquis con darles miles de máquinas a los chinos?
Buena respuesta.
La realidad se desnuda continuamente y los humanos corren como locos para que no los alcance.
Las «democracias liberales» que nos han traido hasta aqui se desnudan. Y se ve el retrato de Dorian Gray.
Llevan varios siglos esclavizando y masacrando el planeta y sus gentes para alimentar una avaricia eterna e infinita.
Y ahora, por sorpresa, hemos llegado a… volver a Caligula pero a lo bestia.
Julio Cesar tardo 10 años en matar un tercio de los galos y esclavizar otros tantos.
Ahora bombardean con drones a los niños sin que nadie mueva ni una ceja real.
A la habitabilidad ecologica planetaria le queda menos futuro que a la ONU y sus valores.
Saludos
Justo esta mañana estaba pensando en cuándo nombraría Trump secretario de defensa a su caballo, o similar…
No, no hará eso, Trump no monta a caballo. Los caballos reconocen la maldad, por eso el caballo del malo siempre corría menos. Con Trump a lomos ni se movería del sitio. Trump nombrará secretario de estado a una pelota de golf, que es levemente más grande que su cerebro…
La especie humana en las «democracias liberales» es la unica que vota para elegir el amo de la manada.
Y elegir al mas imbecil, satrapa, cruel y bestia parda de toda la manada es para nota.
Un caballo seria neutro en politica.
Relincharia.
Un antivacunas llevando la sanidad del hegemon es otro nivel.
En cuanto a la caida del hegemon actual en tiempo real esta siendo muy instructivo y curioso.
Casi todos los hegemones historicos se oxidaron por dentro y murieron de exito.
Cayo el muro de Berlin y la suerte estaba echada prometiendonos que una vez desaparecido la maldad del comunismo el mundo entraria en una paz y prosperidad eterna.
No se puede mentir porque tarde o temprano lo vas a pagar invidual y colectivamente.
EEUU niega la ciencia y China la empuja con todo lo que tiene.
En pleno siglo XXI lo unico que queda es la diplomacia del besame el culo en publico y en directo.
Los vasallos llevan milenios negando que lo son y que sus reyezuelos iban bien vestidos. Ahora han pasado directamente a aprovechar que sus amos van desnudos para besarles el culo.
Mas saludos
¿Cómo era? De esos barros, estos lodos……
Aquí, muchos que ahora se rasgan las vestiduras, cuando se iniciaron, medidas contra otros países, basándose en la seguridad, se defendió.
Ahora, se mira como algunos empiezan a ser la alternativa (menos mala).
De todas maneras lo que quiere dar a entender Europa, es que quiere jugar al poker, sin tener ni idea.
Llevamos un retraso bestial, y la rapidez con la que se mueve ahora mismo todo, nos hace cada vez, más dependientes.
No tenemos una hoja de ruta, no tenemos un objetivo común, y nos dan por todos los lados. Desde fuera y desde dentro.
Todos los imperios, caen y se cambian, por otros.
Lo vamos a pasar muy mal, nosotros y nuestros nietos.
Ya sabéis el dicho : De mal a bien, se va muy bien, pero de bien a mal, se va muyyyyyyy mal.
Es una pena.
Eso sí, seguiremos gastando como si no hubiese mañana…… ¿será por algo?
Propongo a los lectores un «juego» con la realidad y los hechos palmarios.
Volvamos a la revolucion francesa.
Fijaros en la ciencia y la politica de la epoca y compararla con la actual.
La humanidad ni se acerca a los valores declarados de la politica de la Revolucion Francesa.
En cambio en ciencia el avance ha sido bestial. No se puede comparar en ningun campo la ciencia de entonces a la actual.
¿Que factor os parece el mas determinante para explicar esa disparidad?
Saludos
Los pasteles de María Antonieta !!!
El mundo está cambiando a una velocidad que no veíamos desde 1945.
Por cierto, en 2033 serán 100 años desde que Hitler fue elegido democráticamente. Suficiente para que todo el mundo olvide lo que fue y volvamos a repetir errores.
Siempre he pensado mucho en esos ciclos. Coinciden con el olvido generacional.
Pero, o nos hemos anticipado (menos de 100 años y ya estamos en las mismas), o bien son 100 años porque en realidad se parece más al inicio de la 1a guerra mundial. ¿Conflicto entre la antigua potencial colonial y la nueva? Suena familiar.
No estoy de acuerdo.
Creo que el periodo actual se parece más al de entreguerras, es decir al intervalo entre la primera y la segunda guerras mundiales, donde el antiguo orden estaba en declive pero el nuevo no terminaba de surgir.
La guerra fría le veo como un analógo a la primera guerra mundial.
Sólo espero que no haga falta una segunda guerra mundial para establecer un nuevo equilibrio.
Tienes razón F3r, se parece más a la primera que la segunda. Todos se arman para una guerra que tarde o temprano sabemos que llegará.
La generación de oro será la de mis padres (mediados de 50 a mediados de los 30. Igual no viven guerras en su vida pero sí nos tocaría a nosotros
No todo está perdido. En Europa tenemos un arma de destrucción masiva contra los hegemon:
Michael O’Leary es nuestro virus letal contra la idiocracia de Musk. Dos tontos muy tontos…»>