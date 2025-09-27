Apple pide derogar el DMA: ¿cuánto músculo puede realmente ejercer contra la regulación europea?

Apple ha pedido a la Unión Europea que derogue el Digital Markets Act (DMA), la normativa que busca limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas e imponer condiciones de competencia más justas en los mercados digitales. El argumento de la compañía es que esta ley ha retrasado el despliegue de funciones clave en sus dispositivos y que ha expuesto a sus usuarios a riesgos de seguridad y vulnerabilidades. En otras palabras: la regulación estaría entorpeciendo la innovación y perjudicando al propio consumidor.
La pregunta, por supuesto, es hasta qué punto esa afirmación es cierta, o si estamos simplemente ante una maniobra de presión política y de lobby para intentar desactivar una normativa que golpea directamente el corazón del modelo de negocio de las grandes tecnológicas. Desde su aprobación, el DMA ha obligado a Apple a modificar elementos centrales de su ecosistema, como la obligación de permitir tiendas de aplicaciones alternativas o de ofrecer más interoperabilidad en servicios que antes se encontraban cerrados dentro de sus propias plataformas.
Que una empresa como Apple pida directamente la derogación de una norma europea y amenace con dejar de vender sus dispositivos en el continente, teniendo detrás a Trump amenazando a su vez con aranceles si se toman medidas contra sus amigos resulta, en cierto modo, sintomático de hasta qué punto el continente ha logrado, por primera vez en mucho tiempo, diseñar un marco regulatorio que molesta de verdad a los gigantes tecnológicos. Europa, tradicionalmente relegada a un papel secundario en la innovación digital, ha encontrado en la regulación su herramienta más eficaz de influencia. Desde el GDPR hasta el AI Act, el continente se ha especializado en marcar límites, en poner reglas que afectan no solo a su mercado interno, sino también a la manera en que estas compañías operan globalmente.
El debate de fondo es interesante. Apple asegura que su ecosistema cerrado es garantía de seguridad y de calidad, y que cualquier obligación de abrirlo expone a los usuarios a más riesgos y vulnerabilidades. El argumento no es del todo falso: un sistema más abierto siempre multiplica los vectores de ataque posibles y añade complejidad en la gestión. Pero también es evidente que ese mismo ecosistema cerrado sirve para blindar el control de la compañía sobre los desarrolladores y los usuarios, garantizando comisiones, limitando alternativas y restringiendo la competencia. Que Apple presente sus intereses corporativos como si fueran equivalentes al interés de sus clientes es, como mínimo, una simplificación muy interesada.
La Unión Europea, por su parte, debe preguntarse si tiene la fortaleza política suficiente como para resistir la presión de gigantes que no solo son actores económicos de primer nivel, sino que cuentan con la simpatía de millones de usuarios que han integrado sus productos en la vida cotidiana. El riesgo de que el DMA se quede en un conjunto de normas difíciles de aplicar o de supervisar siempre está presente, sobre todo si no existen sanciones rápidas y ejemplares. Pero la peor señal sería recular o abrir la puerta a excepciones que vacíen de contenido la norma.
Lo que está en juego va mucho más allá de Apple. La DMA es un intento serio de redefinir las condiciones de la competencia digital y de evitar que unas pocas compañías controlen por completo el acceso a la economía de las aplicaciones y de los servicios en línea. Si Europa cede ahora, enviará al mundo la señal de que, en el fondo, sus normas no son tan firmes como parecen, y de que las grandes tecnológicas siempre pueden hacer valer su músculo económico y político para neutralizar cualquier intento de control.
Si, por el contrario, Bruselas se mantiene firme, estaremos ante un precedente histórico: la confirmación de que un continente sin gigantes tecnológicos propios puede, mediante la regulación, condicionar de manera significativa las dinámicas globales de la industria. Apple puede quejarse, puede argumentar, puede intentar presionar, o puede decidir retrasar (o no lanzar) sus productos en el continente, pero si finalmente tiene que cumplir con el DMA, quedará claro que Europa ha logrado algo que Estados Unidos nunca ha querido o podido hacer: enfrentarse cara a cara con sus propias criaturas tecnológicas y ponerles límites.
El pulso entre Apple y la Unión Europea es, por tanto, mucho más que una disputa sobre funciones retrasadas o sobre tiendas de aplicaciones alternativas. Es un ensayo general del futuro de la gobernanza tecnológica global. Si la norma europea se mantiene y se aplica con rigor, estaremos más cerca de un mercado digital verdaderamente competitivo y menos dependiente de los caprichos de unas pocas compañías, a algunas de las cuales, además, habría que expulsar sin dudarlo de nuestro territorio por haber demostrado un desprecio absoluto a nuestras leyes en reiteradas ocasiones. Si no, veremos cómo la historia se repite: grandes titulares, grandes promesas regulatorias, y finalmente un continente que regula mucho, sí, pero consigue muy poco con ello en términos reales.
Es muy sencillo, nuestros representantes legislan, acertada o equivocadamente. En eso se basa la democracia… si una empresa le conviene estar en un mercado tiene que valorar si con esas reglas le conviene estar en ese mercado o no.
Lo que es indefensión para un ciudaano, pero de verdad, es que compras un producto que cumple con la legislación, te aprueben una ley y a partir de una determinada fecha ese producto no lo puedes tener, pero no por el producto sino porque lo compraste a partir de una fecha y no otra. Y me refiero a los vehículos. El mismo vehiculo de la misma marca, por comprarlo en un año o al siguiente no le adjudicaron una pegatina la DGT.
Eso es discriminación, si hablaramos de personas sería edadismo. Es como si Enrique le pusieran un bozal en la boca y no pudiera hablar y opnar por nacer en 1965 no pudiera, y si nace en 1966…. si
A Apple se lo ponen más fácil, cumples la ley a partir de ahora o no… It is up to you !!
Y aunque mayormente coincido con ambos, Enrique y Buzz, un problema fundamental aquí es la arbitrariedad de la normas.
Dos ejemplos:
– Samsung tiene un muy importante trozo de la tarta tecnológica en Europa pero no está catalogado como GateKeeper, por eso puede comercializar un traductor instantáneo de idiomas que funciona solo entre sus teléfonos y sus auriculares. Ósea, como los de Apple, pero Apple (y Google si sacará un producto similar) sí podrían ser obligadas a abrir su sistema a otros auriculares y Samsung (o los chinos) no.
– iPad. El iPad no cumple los requisitos para ser incluido ni por número de clientes ni por porcentaje de mercado, pero la UE lo incluyó porque… ¡patatas!
Está claro que había cosas injustas en la AppStore que había que eliminar/reformar y se ha hecho. Eso está bien. Y todavía reformaría alguna cosa más.
Pero en general tiene razón. ¿Qué hace Meta, por ejemplo, pidiendo acceso a todas las Notificaciones o al historial completo de conexiones WiFi?
Apple ha estado negociando con la UE y, básicamente, les ha pedido que le digan qué productos abrir y cuáles no para tenerlo claro; la UE le ha dicho que lo pongan y ya verán ellos luego si le piden abrirlo a terceros o no. Esa no es una forma fiable de hacer negocios.
Ya puestos, ¿por qué los juegos no están incluidos en este acta? ¿Acaso sus clientes no desearían poder jugar a cualquier juego en cualquier plataforma en vez de tener que comprar varias máquinas? Y el de los juegos es un negocio gigantesco, más grande que el del cine.
Hay magníficos programas para Windows que no los hay en Mac y viceversa, ¿por qué no obligar a los fabricantes a hacer los programas multiplataforma?
Es como si incluyeran a Tesla y se viera obligada a abrir sus sistema a terceros. Y oye, ¡a mi me encantaría comprar un Renault 4 eléctrico pero con el software de Tesla!
La lucha contra los monopolios, fue siempre dura, el poder de los mismos fue enorme en cada época que lograron hacerse enormes, pero venció el poder político que les paró los pies, con resultados positivos para el desarrollo posterior de la competitividad y el desarrollo.
El hecho que ahora sean aún más grandes y sobre tecnologías que cambian tan rápido que es imposible de entndelas por mucha parte de la sociedad, no hace diferente la necesidad de aplicarles la misma receta.
Espero que los hechos confirmen, mi predicción, o deseo.
Pues en este caso me alegro que no seamos el salvaje oeste.
Por otro lado, hemos asfixiado a la IA europea antes de que exista. No sé como encontrar un equilibrio adecuado
Qué manía de denominar monopolios a los que simplemente son líderes del mercado porque así io quieren los consumidores
«Querer» y «Consumidor» es un disparate del orden de «Música» y «Militar», o sea, épico, disparate épico. Y, por supuesto, colosal.
«sus normas no son tan firmes como parecen» (EDans).
¿Desde cuándo la leyes europeas, o de cualquier país, fueron algo a lo que se le pueda llamar «firmes», en vez de coladeros apropiados para gabinetes de abogados de élite… y demás colaboradores sociales de todo tipo con poder suficiente (lobbys…).
¿Acaso regular al mismo tiempo (y formato) a las grandes tecnológicas, que tienen colaboradores natos, y a los cayuqueros, que traen los restos de la «desfeita colonial» europea, tiene algo de justo, incluso de útil socialmente?
Los USA llevan depredando bastante tiempo, pero, cuando ellos empezaron, la Gran Hipócrita Europa llevaba una ventaja de siglos… sobre todo, si tenemos en cuenta que la Roma Imperial estaba ubicada en la «bota europea»… no en la Miami USA. Ni siquiera en la Península de Yucatán…
Para «excepciones», esta del hijo negro de B. Gates que le dicen por un lado «No», pero le siguen lamiendo el lomo por el otro…
Esto sí que también merece un post y un repost ¿Por qué? Pues porque no solo está pasando esto tooooodos los días, (con TODOS nosotros), sino que, al final, de lo que nos enteramos es de la misa, no la mitad, sino ni cuarto y ni mitad…
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/microsoft-bloquea-tecnologia-parte-israel-salir-luz-vigilancia-masiva-palestinos_1_12634712.html
Buen finde!
¿Cuánto musculo puede realmente ejercer? Pues teniendo en cuenta que la UE es una colonia de Estados Unidos que ya ha firmado un humillante acuerdo de vasallaje para arruinar a sus propios países y ciudadanos por orden de Trump para beneficiar a las industrias armamentística, petrolera, gasística y alimentaria estadounidenses, pues imaginate el musculo que puede realmente ejercer Apple y Trump sobre sus vasallos europeos.
En efecto, el mismo que ha ejercido la ONU hace escasas horas al escuchar como borregos a un delincuente ya juzgado, (y todo lo que le falta por juzgar) y al que el TS le ha concedido la inmunidad absoluta en el ejercicio de su cargo, y a otro presunto delincuente con orden de búsqueda y captura por parte de la Corte penal Internacional y no ha pasado nada de nada. Y no sólo eso, sino que a nadie le interesa lo q
ue eso, en semiótica de la imagen quiere decir, y nos viene a decir del mundo en el que estamos.
Menudo ostión que nos vamos a dar más pronto que tarde… Ay, madre.