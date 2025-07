¿Competencia ferroviaria o caos sobre raíles? El desmoronamiento del tren español en plena liberalización

Hubo un tiempo en que viajar en tren por España era sinónimo de puntualidad, eficiencia y confort. El AVE, emblema de la modernidad inaugurado en 1992 con motivo de la Exposición Universal de Sevilla, ofrecía una experiencia que rivalizaba con la de los mejores sistemas ferroviarios del mundo y que devolvía la totalidad del importe del billete si la llegada se retrasaba más de media hora. Era un servicio del que los españoles se sentían orgullosos.

Sin embargo, en pleno 2025, la realidad dista mucho de aquel ideal. Retrasos crónicos, averías prolongadas y una sensación generalizada de desconfianza han sustituido a la fiabilidad de antaño. Un día es un robo de cobre, el otro una avería, al siguiente un incendio… cada vez menos usuarios se fían del tren para viajar y llegar puntualmente a su destino. No importa si sales de vacaciones, si vas a una reunión de trabajo o si vas a una boda: el tren se ha convertido en un riesgo difícil de asumir. Y paradójicamente, esta decadencia coincide con la apertura del mercado ferroviario a la competencia, un proceso que prometía supuestamente lo contrario: mejorar el servicio y reducir costes para el usuario.

La liberalización del sector ferroviario en 2021 trajo consigo la entrada de nuevos operadores como la francesa Ouigo y la italiana Iryo, que se sumaron a la empresa pública Renfe en la explotación de las principales rutas de alta velocidad. Inicialmente, la competencia generó una bajada significativa de precios, hasta un 58% en algunas rutas, así como un aumento en la oferta de servicios. Sin embargo, este aparente éxito ocultaba problemas estructurales y una evidente falta de inversión en la red que pronto saldrían a la luz.

El 30 de junio de 2025, una avería en la catenaria entre Yeles y La Sagra dejó varados a más de 6,300 pasajeros durante más de doce horas, sin electricidad ni aire acondicionado, en plena ola de calor. Este incidente, lejos de ser aislado, se suma a una serie de fallos que han afectado gravemente la percepción del servicio ferroviario en España. Renfe, por ejemplo, registró en 2024 el mayor número de retrasos de su historia, atribuidos a una combinación de aumento de la demanda, obras de mantenimiento y problemas derivados de la competencia.

La infraestructura ferroviaria, gestionada por la también pública Adif, no ha recibido las inversiones necesarias para adaptarse al incremento de tráfico y a las exigencias de múltiples operadores. La falta de coordinación entre las distintas compañías y el gestor de infraestructuras ha generado cuellos de botella y, además, una gestión muy deficiente de las incidencias. Además, la entrada de nuevos trenes, como los Talgo Avril S106, ha estado aparentemente plagada de problemas técnicos que han lastrado la puntualidad y la calidad del servicio.

La competencia, en lugar de fomentar una mejora en la calidad del servicio, ha derivado en una guerra de precios que compromete la sostenibilidad del sistema. Renfe ha visto reducirse sus ingresos por pasajero en un 40% desde la liberalización del mercado, lo que plantea dudas sobre la viabilidad a largo plazo de las operaciones ferroviarias bajo este modelo. Además, la política de compensaciones por retrasos ha cambiado para hacerse más desfavorable para los usuarios, lo que agrava aún más la insatisfacción.

La situación se vuelve aún más preocupante si consideramos la inminente aprobación de una ley que prohibirá los vuelos domésticos de corto recorrido cuando exista una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media. Una medida que, desde el punto de vista medioambiental, resulta incuestionablemente sensata y bien alineada con los objetivos europeos de descarbonización, pero que pone en evidencia una contradicción estructural: el sistema ferroviario español, en su estado actual, no está preparado para asumir ese aumento de demanda. Si hoy en día ya es habitual que los trenes vayan completamente llenos, sufran incidencias constantes y no ofrezcan una experiencia fiable, ¿cómo se espera que absorban decenas de miles de pasajeros adicionales procedentes del transporte aéreo? Adoptar una política de este calibre sin haber garantizado previamente una infraestructura sólida, moderna y resiliente no es más que otro ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden naufragar cuando no se acompañan de una planificación rigurosa y una ejecución competente.

La situación actual del ferrocarril en España pone en entredicho la eficacia de la liberalización sin una planificación adecuada. La falta de inversión en infraestructuras, la ausencia de una regulación efectiva que garantice la coordinación entre operadores y la priorización de la competencia sobre la calidad del servicio han llevado al sistema ferroviario a una crisis de confianza total. Es imperativo replantear el modelo, priorizando la inversión en infraestructuras, la coordinación efectiva entre operadores y una regulación que garantice la calidad y fiabilidad del servicio para los usuarios.

La promesa de una competencia supuestamente beneficiosa para el consumidor se ha convertido en una realidad de incertidumbre y deterioro del servicio, que no solo sufren los ciudadanos, sino que puede afectar también en gran medida a la industria nacional por antonomasia, el turismo. Es hora de cuestionar si el camino emprendido es el adecuado, y de tomar medidas que realmente mejoren la experiencia del usuario, con el fin de devolver al tren su lugar como el medio de transporte fiable y eficiente que realmente debe ser.