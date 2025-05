Apagones y terraplanismo energético

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «El apagón ibérico: culpar a las renovables solo revela ignorancia y conflictos de interés» (pdf), y trata de explicar que las renovables nunca, jamás y bajo ningún concepto pueden ser las culpables de un apagón, sino que este simplemente puede producirse por un problema de mala gestión.

Cuando, tras el apagón, surgieron decenas de oportunistas y de estómagos agradecidos a culpar a las renovables y a decir estupideces como que el tejido energético «necesitaba» a las nucleares, como si las nucleares fuesen algún tipo de «piedra filosofal» que impediría futuros problemas, me di cuenta de que estábamos ante una nueva versión del terraplanismo, el terraplanismo energético, que lleva a los inexpertos o a los aprovechados indecentes a culpar a la tecnología más reciente pretendiendo pintarla como algo «inseguro» y «variable».

Todo eso es una soberana estupidez. El tejido energético español, salvo que nos volvamos todos completamente idiotas, va a ser íntegramente renovable, y eso no va a suponer mayor inestabilidad ni mayor riesgo de apagones si se gestiona adecuadamente. Algunos de los países energéticamente más avanzados y con recursos renovables van en esa dirección, que es decididamente la que hay que seguir. Las nucleares no solo son caras, sino que por su rigidez, desincentivan la inversión en renovables, y además, no son una buena opción como respaldo, como demostraron palmariamente el día del apagón.

Lo único que España tiene que hacer es redoblar la inversión en renovables y acompañarla de las estructuras necesarias para dotarla de mayor inercia y almacenamiento. Eso, y no las nucleares, es lo que va a ser la base de la ventaja competitiva de nuestro país. Las nucleares son simplemente un paraíso de ingenieros que quieren seguir viviendo de ellas y de sus subvenciones, a cambio de seguir generando problemas de residuos que les traen completamente sin cuidado y cuya gestión pretenden que paguemos todos.

Dejémonos de terraplanismo energético y de pensar que «con nucleares esto no habría pasado», porque eso es simplemente mentira, una campaña orquestada para que todo siga igual. El tejido energético español y su gestión tienen que cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos, para un futuro íntegramente renovable con el almacenamiento y la inercia adecuadas. Eso es todo, no «magia nuclear». Evolucionemos como el Sur de Australia hacia un futuro íntegramente renovable, que nos proporcionará muchas más ventajas que depender de la fisión del uranio y que no necesariamente implica apagones, como cree el idiota de Donald Trump y aparentemente, muchos más ignorantes que andan por ahí sueltos y a los que les dan un inmerecido tiempo de telediario. No hagamos caso de campañas destinadas a demonizar a unas renovables que, bien gestionadas, son la clave del futuro.