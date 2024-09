¿Enviarías a tus hijos en un vehículo autónomo?

Un par de capturas de pantalla compartidas en Reddit de una encuesta enviada por correo electrónico por Waymo a un usuario permiten intuir que la compañía está interesada en el lanzamiento de Waymo Teen, una modalidad de suscripción a su servicio que permitiría a los padres enviar o recoger a sus hijos en un vehículo autónomo completamente solos.

La idea es hacer posible que los padres puedan utilizar este servicio para cuestiones como enviar o recoger a sus hijos en el colegio en lugar de ir ellos mismos o en el clásico autobús escolar, para sus actividades extraescolares o para cualquier otro desplazamiento, proporcionándoles una forma de movilidad que ya no depende directamente de sus padres, pero cuyo uso estos pueden seguir monitorizando en todo momento.

De hecho, el uso de servicios de transporte de viajeros como Uber y similares para enviar a niños es relativamente habitual entre determinados estratos sociales, y según los términos de servicio de Uber, los menores de entre 13 y 17 años pueden utilizar el servicio sin compañía de un adulto con el permiso de sus padres. Sin embargo, algunos incidentes con conductores del servicio han hecho que algunos padres se lo piensen dos veces antes de enviar a sus hijos en ese tipo de servicios. En Waymo, que antes del lanzamiento de este servicio prohibía a los menores de 17 años viajar solos, los niños viajarían sin nadie más en el vehículo, lo que hace que algunos padres se sientan más seguros en ese sentido.

El tema me hace gracia porque, durante años, era la forma en la que, en una conversación sobre el desarrollo de los vehículos autónomos, ponías a prueba la afinidad tecnológica de tu interlocutor, dado que lo normal en muchos casos era que personas que respondían sin problemas de forma afirmativa ala pregunta de si se subirían ellos a un vehículo autónomo para circular por una ciudad, se lo pensasen dos veces si la pregunta era «¿lo usarías para enviar a tus hijos solos al colegio?»

Ahora, una Waymo que ya circula sin problemas y sin conductor de seguridad de ningún tipo por todo San Francisco y por amplias zonas de su área suburbana, parece querer responder a esa pregunta. Por una suscripción mensual que podría estar entre los 150 y los 200 dólares al mes, los padres podrían contratar entre ocho y doce desplazamientos para sus hijos, que a través de la app en sus smartphones podrían acceder al vehículo sin posibilidad de confusión.

No sé si la extrema prudencia de los vehículos de Waymo es lo más adecuado para el entorno de locos que se forma en los momentos de dejar y recoger a los niños en un colegio, pero todo parece indicar que el nivel de normalización del uso de este tipo de vehículos en ciudades como San Francisco, Phoenix, Austin y Los Angeles es tal, que el planteamiento de un servicio de ese tipo puede hacerse con plena normalidad, y sin que los padres piensen que enviar a sus hijos en un vehículo completamente autónomo puede tener algún tipo de plus de peligrosidad.

De ver los vehículos autónomos como algo peligroso o arriesgado, a hartarte de ver ese tipo de vehículos circulando por tu ciudad sin ningún problema, y ya a contratar un servicio para enviar tranquilamente a tus hijos en uno de ellos. En el plazo de unos pocos años. Así se escriben los procesos de adopción tecnológica.

This article is also available in English in my Medium page, «Would you let a robotaxi chauffeur your kids around?»