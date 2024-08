Realidad virtual y oferta inmobiliaria

Un estudio recién publicado en uno de los mejores journals de sistemas de información, Information Systems Research, titulado «Does virtual reality help property sales? Empirical evidence from a real estate platform«, examina el papel de los llamados tours virtuales en las propiedades ofrecidas en plataformas online de oferta inmobiliaria, y llega a la conclusión de que no juegan ningún papel significativo a la hora de obtener un precio diferencialmente más elevado, pero sí que lo hacen para determinar el tiempo de permanencia de esas propiedades en el mercado.

El estudio, llevado a cabo en Beike, una plataforma inmobiliaria online china similar a otras como Zillow, Matterport, ImmobilienScout24 o Idealista), intenta discernir el papel de la tecnología de realidad virtual más básica y no inmersiva: la de creación de combinaciones de vídeo y fotografías hechas en formato 360º que permiten al posible comprador desplazarse virtualmente con el ratón por diferentes vistas, acercarse, alejarse, etc. cuando examina la propiedad.

Este tipo de herramientas, generalmente ofrecidas por las propias plataformas, suponen en principio una forma de destacar en el listado, ofreciendo al posible comprador interesado una forma más interactiva y completa de ver los detalles de la propiedad más atractiva que una simple colección de imágenes estáticas. De manera general, la disponibilidad de este tipo de tours virtuales en la documentación de una propiedad dio lugar a una reducción del tiempo en el mercado de entre el 28% y el 49%, lo que se corresponde con entre 19 y 34 días menos.

Aunque no se ha encontrado una influencia significativa directa de la disponibilidad de tour virtual sobre el precio de las propiedades, sí existe un cierto efecto indirecto: en muchos casos, los ofertantes de una propiedad tienden a reducir su precio a medida que se incrementa su tiempo en el mercado, lo que haría que una reducción en ese tiempo evitase que se aplicasen esas reducciones progresivas derivadas del interés de vender la propiedad lo antes posible.

Un ejemplo interesante de cómo la tecnología puede aportar una diferenciación y un efecto positivo a un mercado, el inmobiliario, en el que el valor de las transacciones puede hacer que ese impacto llegue a ser económicamente muy significativo.