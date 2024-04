¿Qué está pasando con las Apple Vision Pro? Aparentemente, nada bueno…

Algunos artículos apuntan a que las ventas del dispositivo de realidad aumentada de Apple, Apple Vision Pro, se han ralentizado hasta el punto de que la demanda para las demostraciones en las tiendas, previas a su adquisición, está bajo mínimos, con usuarios que ni aparecen tras haberla solicitado. Aparentemente, las ventas en algunas tiendas han pasado de un par de unidades al día a tan solo unas pocas a la semana.

Según algunos usuarios, la experiencia de uso, tras un primer período de entusiasmo, durante el cual se recurre al dispositivo cada vez que se va a ver una película, un vídeo en YouTube, o cuando se busca una experiencia con el ordenador algo más inmersiva, a utilizarlas cada vez menos debido a la falta de aplicaciones para ellas o, simplemente, a lo farragoso de su proceso de conexión (arrancarlas, conectarlas a la batería y navegar hasta la funcionalidad deseada). Además, son definidas por muchos como un dispositivo para utilizar cuando se está sólo en casa o en ocasiones como un vuelo largo, porque resulta muy poco natural tratar de interactuar con alguien cuando se llevan puestas.

La App Store del dispositivo sigue estando, aparentemente, bastante despoblada, y ni siquiera muchas de las aplicaciones de la propia Apple están aún optimizadas para el dispositivo. Según algunos, la funcionalidad de Spatial Persona en concreto, utilizada para simular que estás en la misma habitación con otro usuario de Visio Pro, funciona especialmente bien y genera sensaciones muy reales, pero tiene un problema: es muy difícil encontrar otro usuario de Vision Pro con el que utilizarla.

Son problemas básicos habituales en el despliegue de una tecnología percibida como nueva: si el lanzamiento inicial de un dispositivo no logra un nivel de adopción elevado, nos encontramos ante una fase en la que la popularización se vuelve compleja, porque el usuario carece de referentes más allá de los que él mismo genera. Si además se unen factores como un precio elevado, un uso relativamente farragoso o incómodo, o un desarrollo de ecosistema (aplicaciones, etc.) insuficiente, el despegue del dispositivo puede truncarse, a pesar de haber sido capaz de generar un gran interés en su fase previa.

¿Estamos ante un fracaso? Es aún difícil saberlo. Para muchos, que razonan a partir de las cifras de producción de Apple, este primer lanzamiento era, en muchos sentidos, un experimento destinado a clientes muy fieles o muy de nicho, que deberían funcionar como beta-testers a una escala más amplia que la previa al lanzamiento. Pero para otros, un lanzamiento así augura un futuro gris para un producto que además tiene un precio sensiblemente elevado, y que como mucho aspiraría a alcanzar el nivel de los productos menores de la marca, los que suelen englobarse en la categoría «Otros» para evitar dar cifras concretas de ventas.

De una u otra manera, algunas de las ideas de desarrollo de interfaz que apunta este dispositivo me siguen pareciendo enormemente interesantes, aunque por el momento no estén logrando superar la prueba del uso. La interfaz que Apple ha bautizado como spatial computing, que permite representar una visualización sobre cualquier lugar, tiene muchísimas posibilidades, y estoy seguro de que las veremos convertidas en algo razonablemente cotidiano más pronto que tarde. Pero por el momento, la traslación a producto que Apple ha puesto en el mercado parece estar teniendo, como prácticamente todos los productos de realidad virtual o aumentada anteriores, un nivel de adopción bastante decepcionante. Si Apple pretendía, como se rumoreó, posicionar sus Vision Pro como algún tipo de sustituto de su producto bandera, el iPhone, sea desde el punto de vista de uso o del de cuenta de resultados, sus expectativas parecen ahora completamente fuera de la realidad.

This article is also available in English on my Medium page, «Things aren’t looking good for Apple’s Vision Pro«