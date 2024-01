El tráfico de datos personales debería estar completamente prohibido

La Federal Trade Commission (FTC) comienza a tomar medidas cada vez más agresivas, como cerrar compañías o a prohibir que continúen con su actividad, contra algunos brokers de datos personales, señalando acciones más decididas contra una industria, la del data brokering, que no solo viola un derecho fundamental como el de preservación de la privacidad, sino que además, genera todo tipo de problemas, paranoias e incluso trastornos psicológicos a segmentos de la población tan sensibles como los jóvenes.

Cerrar una compañía que se dedicaba a la venta al mejor postor de datos de geolocalización de todo tipo de usuarios, menores o no, no es simplemente una cuestión de justicia: es el equivalente del sentido común, porque ese negocio nunca debió de poder existir. Debería haber sido declarado ilegal desde el primer momento, considerado una actividad nociva y contraria a los derechos más elementales de las personas.

Si la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y sus equivalentes en la mayoría los países democráticos protegen el derecho de los ciudadanos de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, el domicilio se considere inviolable, y no se expidan al efecto órdenes que no se apoyen en un motivo verosímil, ¿qué sentido tiene que compañías de todo pelaje puedan, sin ninguna restricción aparente, espiar injustificadamente todo lo que hacemos ya no solo en la red, sino cuando nos desplazamos, participamos o decimos que algo nos ha resultado interesante, y además, por un motivo tan absolutamente injustificado como el de pretender vendernos cualquier cosa?

En el futuro, cuando se estudie la evolución de las sociedades humanas, la época actual del libertinaje absoluto con respecto al tráfico de datos personales será vista como una auténtica aberración, como un salvaje oeste durante el cual se permitieron cosas que jamás deberían haber estado permitidas. Los directivos de las grandes compañías tecnológicas que se dedicaron a esa actividad serán los grandes villanos, los auténticos irresponsables que permitieron los abusos que provocaron daños no solo a los ciudadanos, sino a toda la sociedad, llegando a significar en algunos casos amenazas a la mismísima democracia.

Basta ya de hipocresía y de echarnos las manos a la cabeza en modo pánico moral con respecto a compañías como Meta, Google o TikTok, dedicadas a vender todos los detalles de nuestra actividad a todo aquel que quiera pagarlos: lo que hay que hacer es prohibir definitivamente todo tráfico de datos personales, considerarlo más dañino que el tráfico de drogas o de personas, y obligar a que toda la publicidad se lleve a cabo simplemente con arreglo a variables genéricas contextuales, sin que medie información de ningún tipo sobre el receptor de los mensajes.

¿Quieres alcanzar a un target formado por personas mayores? Pues pon tu anuncio al lado de contenidos que suelen consumir, en los lugares que suelen frecuentar o en los temas que presuntamente les interesan, pero no intentes identificarlos personalmente ni mucho menos adscribirles unos comportamientos concretos. Simplemente comerciar con esos datos, ya sea ofrecerlos o adquirirlos, debería pasar a ser completamente ilegal, y provocar tanto el cierre de las compañías dedicadas a ello, como el ejercicio de responsabilidades mercantiles y penales sobre los directivos responsables de tal actividad.

No hay otra manera de hacerlo. No hay medias tintas. No tiene sentido que alguien pueda comprar información sobre mis movimientos por la ciudad, con la excusa de servirme un anuncio determinado: no tiene ningún sentido, es algo completamente desproporcionado. No existe un tráfico de datos personales «bueno» o «aceptable», y uno que no lo es. Simplemente, hay una violación del derecho de los seres humanos a poder preservar de manera razonable su privacidad, y a no ser perseguidos constantemente por una legión de espías que registra todos sus comportamientos. Es necesario regular para proteger ese derecho, aunque eso suponga que caigan los imperios económicos que caigan. Es preciso volver a poner la publicidad en su sitio, y obligarla a abandonar un ámbito, el del espionaje constante y sistemático de los usuarios, en el que jamás debió siquiera plantearse entrar.

This article is also available in English on my Medium page, «How we can curtail surveillance capitalism in one move«