Solar comunitaria: paneles solares para quienes no pueden instalarlos en su tejado

Que la energía solar es la forma más barata y eficiente de generar electricidad hoy en día es ya algo indiscutible, y que acometer una instalación de paneles solares en una casa es una forma segura de ahorrar entre unos mil y tres mil euros anuales, según se complemente o no la instalación con bomba de calor y batería, es algo que yo mismo he podido comprobar factura a factura en una hoja de cálculo.

Un estudio reciente publicado en Nature calcula que la totalidad de la demanda de energía del planeta podría abastecerse simplemente instalando paneles solares en la mitad de los tejados del mundo, algo que cada vez más gobiernos se esfuerzan en estimular económicamente.

Sin embargo, no todo es tan sencillo ni tan directo: son muchas las personas en el mundo que no tienen la capacidad de poder instalar paneles solares: en muchos casos, porque las personas no tienen control sobre el tejado de su casa, porque viven en casas de alquiler, o porque viven en edificios en los que el tejado es una propiedad común. La situación genera un importante lucro cesante, que sin embargo, puede mitigarse mediante las llamadas instalaciones solares comunitarias, con un crecimiento cada vez más importante en países como los Estados Unidos, en los que se comercializan con el símil de «el Netflix de la energía solar«: los usuarios adquieren o alquilan una porción de una instalación solar situada en un lugar adecuado, y reciben un crédito en su factura mensual por la electricidad generada por su parte de ese sistema solar fotovoltaico, como si el sistema estuviera ubicado en su tejado.

La idea no solo resulta interesante en función de los ahorros generados, sino también porque, en muchos casos, las instalaciones domésticas no tienen las características adecuadas de forma o de orientación, además de obligar a un cierto mantenimiento periódico, muy escaso, pero potencialmente aparatoso. Si añadimos la cada vez más evidente e interesante capacidad de combinar los usos de los terrenos instalados con panales solares con usos adicionales como el agrícola mediante unas tecnologías agrivoltaicas que no solo pueden ser más productivas, sino además, permitir una industrialización y mecanización de muchas tareas agrícolas gracias a la disponibilidad de energía eléctrica en el propio campo, tenemos un panorama cada vez más interesante, sobre todo en países con un nivel de insolación elevado.

Cuando encuentras tecnologías como los paneles solares o las baterías, capaces de abaratarse en sus costes de producción un 99% y un 97% respectivamente a lo largo del tiempo al tiempo que, además, mejoran su eficiencia, lo lógico es invertir para sobredimensionar su instalación lo más posible, y para ser capaz de abastecer toda la demanda que sea posible. La energía solar comunitaria es simplemente una forma de tratar de llevar los ahorros generados por esa fuente de energía a aquellas personas que, en principio, descartaban su uso por no tener un tejado disponible, pero que pueden ahora obtener lo que generan esos paneles situados en otro sitio.

