Amazon y la robotización pragmática

Amazon anuncia la incorporación de un robot bípedo humanoide, Digit, al ejército de más de setecientos mil robots que trabajan en sus almacenes, y a pesar de negarlo expresamente, desata la especulación sobre la sustitución de personas por robots en sus procesos.

Los nuevos robots bípedos se dedican fundamentalmente a trasladar containers con los pedidos entre estanterías y cintas transportadoras, para hacerlos llegar a los trabajadores humanos que llevan a cabo las tareas de embalaje y etiquetado.

El nivel de automatización de los almacenes de Amazon, una compañía sumamente pragmática que no automatiza si no lo ve necesario o si la versión no automatizada funciona dentro de unos rangos operativos determinados, resulta muy interesante: en el almacén de San Fernando de Henares en Madrid, que conozco bien por haber llevado a él a mis alumnos en múltiples ocasiones, el nivel de automatización es sumamente reducido: no hay robots de ningún tipo, simplemente trabajadores humanos y muchísimas cintas transportadoras, y según la compañía, eso seguirá siendo así mientras las estadísticas operativas del almacén sigan manteniéndose en un buen nivel.

En otros almacenes de la compañía en España sí es posible ver los robots originalmente fabricados por Kiva que trasladan estanterías completas desde hace ya muchos años, y hemos visto también el uso de brazos articulados tridimensionales. El modelo de almacén de Amazon es el de un lugar en el que las personas siempre serán ireemplazables, y los robots simplemente aumentan sus capacidades o desarrollan las tareas más pesadas y repetitivas.

Sin embargo, ese nivel de automatización progresiva, pragmática y de progreso muy lento a lo largo de los años de Amazon, así como también la preocupación por la sustitución de personas por robots, contrasta con los almacenes de compañías chinas como JD.com, en las que hace ya muchos años que podemos ver almacenes completamente automatizados y controlados por únicamente cinco trabajadores, que por supuesto nunca llevan a cabo labores de logística como tales, no trasladan ningún paquete, ni lo embalan ni lo etiquetan, y se dedican únicamente a proporcionar mantenimiento a los robots.

Este tipo de almacenes, que se remontan al año 2018, utilizan automatización tradicional sin aplicación de procesos de machine learning, simplemente el tipo de robots industriales que conocemos de muchos otros procesos, pero lo hacen a un nivel tan elevado, que las cinco personas que operan estos almacenes están, en realidad, sustituyendo a los cuatrocientos o quinientos empleados que serían teóricamente necesarios para mantener una operativa que procesa y envía unos doscientos mil paquetes diarios.

¿Sabe Amazon algo sobre automatización que otros no saben y de ahí su foco en los llamados procesos colaborativos entre robots y personas, o simplemente está tecnológicamente más atrasada que sus competidores chinos, que directamente prescinden de toda persona que no esté encargada de proporcionar mantenimiento a un robot? ¿Es de alguna manera el rendimiento de almacenes íntegramente automatizados como los de los gigantes logísticos chinos inferior al de los almacenes llenos de trabajadores humanos de Amazon? Según Tye Brady, CTO de Amazon Robotics, «siempre necesitaremos personas… nunca he visto un sistema automatizado que funcione el 100% del tiempo, y creo que tú tampoco». ¿Realmente los almacenes completamente automatizados chinos tienen tantos problemas de downtime que hagan que no compense su desarrollo y explotación?