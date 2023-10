La importancia de la identidad

Ayer tuve la oportunidad de mantener una interesante conversación con Alex Blania, cofundador junto con Sam Altman y Max Novendstern de Tools for Humanity, la empresa que está detrás de la tecnología del proyecto Worldcoin, sobre el que he escrito en un par de ocasiones.

Alex es el responsable de estrategia, desarrollo y ejecución tecnológica, y es seguramente la cara más visible del proyecto, dado que Sam Altmann está dedicado a muchos más proyectos, la hiperactiva OpenAI incluida, y que Max Novendstern abandonó WorldCoin el año pasado para desarrollar otros proyectos relacionados, aunque continúa en la compañía como asesor.

La conversación giró en torno a los desafíos de un proyecto tan controvertido como este, y sobre todo, a su futuro. La controversia, de hecho, puede ser entendida como algo hasta razonable cuando se deriva de un proyecto que, por un lado, ofrece una prueba de identidad digital pero que respecta completamente la idea de privacidad – como dice en su página, «Worldcoin no quiere saber quién eres, solo que eres único» – pero que utiliza para ello una tecnología tan sensible y polarizadora como la biometría.

Pero también parece razonable pensar que a medida que las personas van ganando en conocimiento y cultura sobre criptografía, y van entendiendo cómo funciona el mecanismo que permite a Worldcoin escanear el iris de una persona, extraer de un fragmento de la lectura de ese iris un hash único o iris code que no permite retrotraer el dato (es decir, que no permite recuperar las características de ese iris ni la identidad de la persona) y que simplemente es utilizado para demostrar la unicidad de esa persona, vayan planteándose qué valor puede llegar a tener un sistema de identificación como ese. De hecho, personalidades del mundo crypto nada sospechosas de parcialidad como Vitalik Buterin han hablado del proyecto en términos positivos, y algunas agencias estatales dedicadas a la salvaguardia de la privacidad y los derechos de los ciudadanos le han dado ya su aprobación.

Para entenderlo, hay que pensar en los problemas potenciales que el desarrollo de una tecnología como la IA generativa va a traer en muy poco tiempo: el desarrollo de personalidades sintéticas, avanzado ya por compañías como Meta y por muchas otras de todo tipo, permiten que pasemos de los ya habituales deepfakes a auténticas redes sociales sintéticas, con miles de perfiles a modo de ciudadanos de un país determinado que pueden actuar de forma coordinada y organizada para simular estados de opinión de cualquier tipo, entremezclados con personas genuinas.

Este tipo de posibilidades resultan una amenaza enorme para la democracia, y la convierten en terreno de juego para todo aquel que pretenda manipular la participación. En este ámbito, contar con sistemas de identificación que posibiliten asegurar que alguien es efectivamente humano, pero sin necesidad de revela su nombre o sus datos personales pueden generar una gran ventaja, y de ahí que el plan de Worldcoin no sea simplemente ofrecer una criptomoneda como el WLD y proponerla como base de sistemas basados en la renta básica incondicional vinculados a una prueba de unicidad fehaciente, sino además, ofrecerlo como sistema de identificación robusto a cualquiera que lo pueda necesitar, sea un gobierno que necesite comprobar, por ejemplo, la unicidad de la emisión de un voto, o una red social que quiera evitar verse inundada de bots fraudulentos con identidades ficticias.

En este sentido, que una compañía privada se plantee ofrecer soluciones a este tipo de problemas puede parecer curioso, y es en ese contexto en el que la idea de que sus soluciones tecnológicas sean open source se plantea: más que para generar una confianza (que también), para lograr que el sistema sea verdaderamente descentralizado y cuente con una cantidad saludable de jugadores. Es posible que la única forma de proponer un sistema de uso mundial sea precisamente partir de un proyecto privado y de código abierto, en lugar de pretender universalizar una alternativa procedente de un país concreto.

Worldcoin se está convirtiendo en un ecosistema muy interesante para este tipo de ideas: casi dos millones y medio de participantes, usuarios en ciento veinte países, dos mil Orbs ya fabricados para que los participantes puedan darse de alta en el sistema, y todo ello, en menos de cien días desde su lanzamiento oficial. Para ver su verdadero potencial, seguramente, quede aún un largo camino. Pero como proyecto con ambición que aúna varios de los elementos sobre los que llevo mucho tiempo estudiando y escribiendo, me parece decididamente interesante.

This article is also available in English on my Medium page, «We need to talk about Worldcoin«