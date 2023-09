La guerra de los chips y la reciprocidad

La respuesta de China a las restricciones occidentales sobre su industria de fabricación de chips ha sido la prohibición de exportar galio y germanio, dos elementos fundamentales para esa misma industria, que las compañías fabricantes tendrán que intentar conseguir ahora en otros países.

El galio y el germanio suelen obtenerse generalmente de la minería del zinc y del aluminio, de la que se extraen como productos secundarios. China produce entre el 80% y el 95% del galio total extraído y alrededor de un 60% del germanio, lo que puede complicar bastante las cadenas de suministro y dar lugar a nuevas crisis en el abastecimiento de semiconductores. Si bien resulta posible abastecerse de estos componentes a través de otros países, la retirada del mercado de China genera tensiones importantes, y efectos muy complejos: en este momento, el galio y el germanio han bajado considerablemente de precio en el mercado chino al incrementarse su disponibilidad interna por el cese de las exportaciones, pero ha subido en el resto del mundo.

Las restricciones de China son producto de la reciprocidad: la consideración de compañías como SMIC como posibles suministradores de chips para la industria militar hizo que los Estados Unidos impusiesen restricciones ya en 2020, y solicitasen a socios comerciales como Alemania o los Países Bajos que hiciese lo mismo utilizando, por ejemplo, los productos químicos necesarios para esos procesos, en particular en el caso de los que permiten llevar a cabo la producción de chips avanzados como los de tres nanómetros.

El abastecimiento de este tipo de elementos es bastante complejo. Se producen cantidades relativamente pequeñas, del orden de los centenares de toneladas, a nivel mundial, y en algunos casos se recurre intensamente al reciclaje: más de un tercio del germanio que utiliza la industria proviene de ese tipo de procesos.

Las restricciones, además de a la fabricación de chips, afectan potencialmente también a componentes utilizados en la industria de los vehículos eléctricos y en la de paneles solares. China también está considerando la posibilidad de prohibir la exportación de otros minerales como el neodimio, utilizados para producir los potentes imanes que se utilizan también en numerosos procesos de fabricación.

Estamos ante un escenario cada vez más enrevesado: las dificultades en la cadena de suministro planteadas por una guerra comercial hacen que industrias enormemente estratégicas tengan problemas de abastecimiento y puedan, eventualmente, ralentizar la producción de algunas de las tecnologías fundamentales para la descarbonización, sin duda el proceso de transición tecnológica más importante en la historia de la humanidad y del que depende la posibilidad de ralentizar la emergencia climática. En ese sentido, China se ha situado en una posición absolutamente estratégica en componentes como los paneles solares y las baterías, y está logrando llevar a cabo reducciones mucho más significativas de sus emisiones que las que están consiguiendo otros países a pesar de partir de una situación mucho más preocupante.

A la hora de hablar de cuestiones tan importantes como esas, entender que debemos actuar a nivel global y utilizar los recursos de todos los países para responder a una crisis que nos afecta a todos resulta fundamental. Poner en peligro la evolución hacia una economía cada vez más descarbonizada por culpa de consideraciones de interés comercial o de preocupaciones sobre el liderazgo tecnológico mundial es, a todas luces, profundamente irresponsable. Las guerras comerciales nunca tienen ganadores, solo dan lugar a muchos perdedores. Veremos si esta no termina convirtiéndonos en perdedores a todos.

