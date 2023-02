Taiwan y los escenarios de futuro

El Reino Unido está llevando a cabo análisis de escenarios centrados en la hipótesis de una invasión de Taiwan por parte de China, con el fin de estudiar los problemas que ello podría conllevar en términos económicos dada la situación del país en la era post-Brexit y en un mundo que ya ha visto la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Obviamente, Xi Jinping no es un idiota irresponsable como Vladimir Putin. Pero históricamente, China siempre ha afirmado que Taiwan es una parte integral de su territorio, y que aunque preferiría una solución pacífica para su reunificación, se reserva el uso de la fuerza o de bloqueos si en algún momento lo estima necesario.

El país, por otro lado, ha conseguido convertirse en un escenario interesantísimo al haber sido capaz de desarrollar una fortísima industria centrada en la fabricación de microchips, representada fundamentalmente por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, conocida como TSMC, la compañía más avanzada del mundo en la fabricación de semiconductores. Sin duda, TSMC ha logrado convertirse a sí misma en una de las claves de este escenario: los problemas de China para convertirse en tecnológicamente autosuficiente tras las restricciones impuestas por los Estados Unidos hacen que el interés por hacerse con el control de la compañía sea todavía mayor.

Obviamente, invadir Taiwan no sería una varita mágica que solucionase los problemas tecnológicos de China: la hipótesis de llegar a controlar militarmente la isla no garantizaría en absoluto que la capacidad productiva de joya de la corona taiwanesa quedase intacta ni que pudiese ser utilizada para abastecer a China de los microchips que no es capaz de fabricar por sí misma. China sabe perfectamente que la invasión de Taiwan, aunque pudiese ser vendida como la culminación de sus ambiciones territoriales, sería en realidad muy negativa para la totalidad del mundo. En la práctica, ni siquiera sería necesario destruir las factorías de TSMC para evitar que cayesen en manos chinas: sin algunos de los elementos fundamentales en su cadena de suministro, la capacidad de producción de TSMC se interrumpiría de manera prácticamente inmediata.

Sin embargo, y dada esta circunstancia, los movimientos de China no terminan ahí: aunque los acuerdos con los Estados Unidos impiden a la holandesa ASML, fabricante de las máquinas que se utilizan en la fabricación de los chips más modernos, exportar determinadas tecnologías a China, la realidad es que la intensidad del espionaje chino sobre la compañía ha ido multiplicándose en los últimos años. China es un mercado importantísimo para ASML, y aunque, de nuevo, su tecnología no serviría de nada sin el control de una compleja cadena de suministro que está, en gran medida, en manos occidentales, podría significar un fuerte avance en las ambiciones de China para poder autoabastecerse de los chips avanzados que su industria demanda.

¿Es razonable pensar en una invasión de Taiwan por parte de China? Los analistas se debaten entre la idea de que sería enormemente imprudente y con pocos beneficios reales para el invasor más allá de satisfacer una demanda territorial convertida en casi anecdótica, y los que creen, por el contrario, que no es un problema del qué, sino simplemente del cuándo. Si ocurriese, y ante la evidente dificultad de replicar a corto plazo la tecnología y las fábricas de TSMC en otros países, nos encontraríamos no ante una crisis de los semiconductores como la que ya vivimos durante la pandemia, sino ante una de las crisis de desabastecimiento más importantes para el mundo en toda la historia moderna, con ramificaciones que alcanzarían a todas las industrias. Una auténtica hipótesis Mad Max de larga duración en la que la protagonista no sería la gasolina, sino los chips y la capacidad de hacer funcionar determinadas máquinas con los que quedasen disponibles o se pudiesen fabricar fuera de Taiwan. Una auténtica pesadilla, y una economía mundial completamente destrozada.

¿Cómo de importante es entender el escenario resultante de una crisis como esa? Y sobre todo, ¿tiene sentido plantear un enfrentamiento con China a largo plazo cuando los destinos de todos los bloques implicados están tan fuertemente interconectados?