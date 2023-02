Artifact: reconectando a una generación con las noticias

Los fundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, que abandonaron Facebook en sweptiembre de 2018 varios años después de la adquisición de su compañía y que anunciaron que «se tomarían un tiempo para explorar nuevamente su curiosidad y creatividad«, vuelven al panorama con una app, Artifact, pensada para la lectura de noticias.

Aparte del interés que pueda generar la nueva aventura de dos fundadores que han demostrado muchísimo criterio y que crearon una app que mantiene un fuerte nivel de popularidad muchos años después de su creación, Artifact provoca curiosidad por la elección del ámbito: la lectura de noticias, un hábito enormemente importante que parece, para desgracia del conjunto de la sociedad, estar perdiendo relevancia para las generaciones más jóvenes y para muchas personas que optan por simplemente «dejar que las noticias les encuentren» o «les sean filtradas» a través de distintas redes sociales.

Artifact está disponible en abierto desde ayer, tras un período en beta cerrada. Tras su descarga, pide al usuario que escoja diez temáticas de noticias de entre una lista, que introduzca también los medios en los que tiene suscripciones para privilegiarlos en la selección, y pasa a presentar una lista o feed personalizado de noticias en las que pide al usuario que seleccione las que le interesan para ir dando forma a sus recomendaciones y depurarlo progresivamente mediante la aplicación de machine learning. El algoritmo contiene una parte personal en función de los artículos – a partir de la lectura o selección de los primeros veinticinco – que cada usuario va leyendo o pasando a su lista de lectura, y otra social en función de lo que leen aquellas personas a las que invita o con las que conecta en la app, y con una marca que te señala los artículos que han leído. Además, permite otras funcionalidades sociales como ver lo más leído en tu red, analíticas personales para ver sobre qué temas o qué medios lees más, y durante la lectura permite también descartar medios con los que no quieres encontrarte.

En principio no es necesario identificarse para utilizar la aplicación, aunque ofrece la posibilidad de introducir nuestro número de teléfono, que es inmediatamente verificado mediante un SMS, en el caso de que queramos que nuestro perfil y preferencias sean almacenadas para su uso desde otros dispositivos.

Una app como mínimo interesante que merece una prueba aunque solo sea por el crédito que tienen sus fundadores, pero que afronta una duda fundamental: hasta qué punto logrará crear un hábito en unos usuarios que, al menos aparentemente, tienden a leer cada vez menos noticias y centrarse en vídeos cortos y en formatos de fácil digestión. Mis hábitos de lectura de noticias están muy bien asentados con funcionalidades separadas (Feedly como lector de feeds y Refind como motor de recomendación algorítmica) y me resulta difícil pensar que vaya a cambiarlos de un día para otro, pero eso no implica que no vaya a pasarme una temporada examinando la funcionalidad de este recién llegado Artifact. Iré comentando lo que me parezca que merece la pena.