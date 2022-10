Sistemas inmunitarios digitales y machine learning

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Un sistema inmunitario digital en el trabajo» (pdf), y trata de explicar por qué una aproximación o paralelismo biológico y basado en el sistema inmunitario a la ciberseguridad puede ser muy interesante, y cómo vincularla con el desarrollo de algoritmos de machine learning que tengan en cuenta los comportamientos habituales de las personas y la detección de anomalías relacionadas con las posibles vulnerabilidades y amenazas.

Y sobre todo, cómo una aproximación así requiere trabajar con herramientas sólidas y probadas, no con el típico código escrito en Python por el científico de datos de turno que cree que tiene que escribir sus herramientas y reinventar la rueda cuando esas herramientas ya existen, funcionan bien y, sobre todo, son mucho más prácticas a la hora de integrarlas con los sistemas corporativos.

El mayor problema del machine learning hoy no es el machine learning como tecnología, sino los iluminados que creen que es algo que hay que programar desde cero tirando código como si no hubiera un mañana. No, estas cosas hace ya mucho tiempo que no tienen que programarse, y pensar que hay que hacerlo es no solo desconocer las herramientas existentes, sino además, dificultar la posterior integración con los sistemas corporativos. Hay demasiado dinero tirado en el desarrollo manual de algoritmos que, por culpa de ese origen de código spaghetti escrito por desarrolladores no profesionales, no hay manera humana de poner en producción. Los sistemas corporativos de nuestros días no admiten fácilmente que uno conecte cualquier cosa.

Si quieres desarrollar un sistema que parta de las características de los trabajadores de una compañía, de los sistemas que utilizan y de las tareas que llevan a cabo, y monitorice constantemente posibles amenazas con metodologías ya tan rodadas como la detección de anomalías, no pretendas escribirlo desde cero. Simplemente no tiene sentido, como no tendría sentido, para hacer unas cuentas, programarse una hoja de cálculo. Ya las hay, y son buenas, mejores que lo que nadie pueda programar en un rato con lenguajes tan limitados como Python, R o similares. Reinventar la rueda nunca ha sido una buena estrategia.