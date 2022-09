Tecnología y durabilidad

Un interesante artículo en The New York Times, «A Smartphone That Lasts a Decade? Yes, It’s Possible«, plantea la cuestión de la durabilidad de nuestros dispositivos, y de cómo las marcas tienden a diseñarlos para que duren únicamente un par de años, sustituyendo tornillos por pegamento y haciendo prácticamente imposible acceder a determinados componentes.

¿Puede, como plantea el artículo, diseñarse un smartphone que dure una década? Seguramente sí, solo tendríamos que conseguir que algunos componentes que se degradan de manera inevitable pudiesen ser fácilmente reemplazados, que recurriésemos a materiales de cierta calidad, y que, sobre todo, a sus fabricantes les interesase hacerlo, frente a la posibilidad de mantener un mercado con una cómoda tasa de reemplazo cada pocos años.

Sin embargo, me parece que la imagen no es completa si no tenemos en cuenta un factor adicional: la evolución de la tecnología. Para ilustrarlo, he buscado alguna comparativa de smartphones buena del año 2012, como esta de Ars Technica, y me he planteado cómo sería la experiencia de utilizar alguno de los que aparecen en ella diez años después, a día de hoy. ¿Realmente alguien tendría algún interés en seguir utilizando dispositivos con un procesador que hoy consideraríamos arcaico, con una capacidad de almacenamiento minúscula comparada con los estándares actuales, y que como mucho alcanzan a conectarse en 3G? ¿Querríamos – o podríamos, realmente – utilizar hoy en día un iPhone 5 o un Samsung S3? Todo ello sin plantearnos que nos hubiésemos equivocado al elegir y que pudiésemos tener entre manos un terminal con un sistema operativo que ya ni siquiera se mantiene y para el que no existen aplicaciones, como sería el caso del Windows Phone… En su momento utilicé los tres, y francamente, me resultaría muy complicado, incluso suponiendo que su durabilidad lo permitiese, seguir con ellos en el bolsillo y ser mínimamente productivo…

La tecnología evoluciona a gran velocidad, y plantearse hoy que un dispositivo dure una década me parece simplemente inútil, aunque desde el punto de vista de ingeniería y tecnologías de fabricación pudiese conseguirse. Simplemente, nadie en su sano juicio querría aceptar las desventajas de trabajar con tecnologías de hace una década. Otra cosa es, lógicamente, que por puro planteamiento estratégico, prácticamente nos obliguen a descartar nuestros dispositivos a los dos años aproximadamente sin que tengamos la capacidad de decidir si queremos prolongar su vida útil. Entre una opción y la otra, lógicamente, debería existir un balance razonable.

Cada uno, en función de sus circunstancias, de su presupuesto y de la criticidad que otorgue a la tecnología que lleva en el bolsillo, toma sus decisiones de reemplazo. A veces se deben a un imponderable como un accidente, una mala caída. Otras veces, utilizan reglas de pretendida racionalidad – yo, por ejemplo, tiendo a reemplazar mi iPhone en los números pares y a saltarme los impares, pero he hecho excepciones ocasionales – o simplemente, toman la decisión en función de alguna funcionalidad recién incorporada que les resulta supuestamente muy atractiva. Otros apuestan por dispositivos con cuyas versiones anteriores han tenido una buena experiencia, bien por confianza o por no cambiar de interfaz. y en cualquier caso, lo razonable sería ofrecer siempre una opción de retornar el dispositivo antiguo a cambio de un incentivo razonable, y asegurar así la adecuada reciclabilidad de sus componentes, con el fin de evitar la generación desmesurada de basura electrónica.

Al mercado y a las autoridades de defensa del consumidor corresponde decidir dónde está ese equilibrio entre durabilidad y prestaciones, pero deberíamos tener en consideración que frente a la calidad de fabricación o a otros factores que prevengan, por ejemplo, el reemplazo de los componentes, está el hecho de que únicamente segmentos muy marginales del mercado tecnológico pretenden dar a un dispositivo de ese tipo una durabilidad de una década, porque sencillamente, en una década, todo en tecnología ha cambiado, y seguir aferrado a tecnologías antiguas resulta entre prácticamente imposible y directamente absurdo. La idea del consumidor recalcitrante que se aferra a su dispositivo antiquísimo como si fuera una reliquia y que acepta todas sus evidentes limitaciones una década después de haberlo adquirido me parece muy poco realista, pero considerar «vintage» a cualquier dispositivo de más de tres años de antigüedad puede, según en qué casos, ser directamente un abuso.

A lo mejor, lo que tenemos que hacer es, simplemente, aplicar a los mercados tecnológicos un poco de equilibrio y de sentido común…