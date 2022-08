El interesante equilibrio entre centralización y descentralización

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «La descentralización de todo» (pdf), y trata de reflexionar sobre la actual deriva hacia el desarrollo de alternativas descentralizadas a cada vez más funcionalidades, desde las finanzas a la ciencia, pasando por la identidad, la energía o las redes sociales.

La idea, que me surgió a raíz de una conversación con un otro profesor de IE University, Ikhlaq Sidhu es entender qué factores afectan al balance entre centralización y descentralización: si partimos de los sistemas biológicos, hay funciones que se desarrollan de manera descentralizada, como el tacto, frente a otras, como la circulación o el procesamiento de información, que se centralizan en órganos específicos como el corazón o el cerebro. Obviamente, la cuestión es funcional: un sentido del tacto no descentralizado tendría muy poco sentido a la hora de recoger estímulos del entorno, pero aún en ese caso extremo, lo que está descentralizado son los sensores, mientras que el procesamiento se sigue centralizando en determinadas áreas especializadas del cerebro, a donde llegan los estímulos de los mecanorreceptores, termorreceptores y nocioceptores a través del sistema nervioso.

En general, el balance entre centralización y descentralización depende de factores como el nivel de coordinación necesario y la tecnología disponible. De ahí que cuando surgen tecnologías que impactan fuertemente la forma en que circula la información, posibilitando una coordinación que antes de ellas era imposible, esto suela provocar fuertes cambios, que llegan incluso a resquebrajar las anteriores estructuras de poder.

Obviamente, la tecnología reciente – relativamente – que más ha impactado la coordinación ha sido internet, que comenzó considerando la descentralización como una de sus principales ventajas, pero terminó centralizando muchas de sus actividades en torno a las compañías que consiguieron desarrollar propuestas de valor interesantes en torno a funciones como la búsqueda, las redes sociales, el comercio electrónico, etc., y que se convirtieron en algunas de las compañías más valiosas del mundo. Pero ahora, además, surge la cadena de bloques: una tecnología desarrollada en 1982 en una tesis doctoral, mejorada posteriormente en 1992 mediante la incorporación de árboles de Merkle a su diseño, y puesta en aplicación finalmente en 2008 en el ya famoso paper de Satoshi Nakamoto para dar forma al algoritmo que regula el funcionamiento del bitcoin.

La tendencia, como en su momento fue la de aplicar internet a todos los procesos, es ahora hacer lo mismo con la cadena de bloques: si la aplicamos al propio funcionamiento de internet, tenemos la llamada Web3, en la que la descentralización abarca desde la identidad de los usuarios hasta su información, sus transacciones, sus contratos o la forma en la que se organizan las compañías. Si lo hacemos con la ciencia y sus publicaciones, estaremos hablando de DeSci, si nos referimos al mundo financiero, entraremos en el enormemente prometedor terreno de las finanzas descentralizadas o DeFi, si lo imaginamos en el entorno de las redes sociales, de DeSo, y si en el de la producción y distribución de energía, de DER (Distributed Energy Resources).

Todos esos casos tienen un elemento común: son sistemas que se centralizaron en su momento debido a que parecía la mejor manera de proveer esos servicios, pero que en el curso del tiempo, han evolucionado para desarrollar sus propios problemas y limitaciones, generalmente relacionados con abusos por parte de las entidades que llevaron a cabo la centralización. Si los bancos fuesen encantadores y perfectos, la presión para desarrollar ahora sistemas de finanzas descentralizadas sería mucho menor. Si las eléctricas no abusaran de su posición, nadie plantearía descentralizar la producción y distribución de energía – además, hace años, cuando los paneles solares no existían o su coste era muy elevado, simplemente no era planteable. Si los excesos de todo tipo de Mark Zuckerberg en Facebook no hubieran tenido lugar, la presión para crear redes sociales descentralizadas no estaría ahí… pero ahora, hasta redes como Twitter alientan y desarrollan su propia descentralización.

El otro elemento es evidente: descentralizamos porque podemos, es decir, porque ha surgido una alternativa tecnológica, aunque sea relativamente incipiente, que permite hacerlo. En este caso es la cadena de bloques, pero anteriormente fue internet, y muchos otros casos anteriores. Posiblemente, la cadena de bloques termine simplificándose o buscando una eficiencia mayor, como está ocurriendo actualmente, por ejemplo, en la transición de Ethereum de prueba de trabajo a prueba de participación.

En mi opinión, descentralizarlo todo no es siempre operativo. Puedo imaginarme gestionando mi propia identidad mediante un wallet, firmando smart contracts y participando en una DAO, pero me cuesta hacer lo mismo con muchos usuarios de otro perfil menos sofisticado. En muchos sentidos y en muchos casos, los usuarios prefieren retirar complejidad de los sistemas y subcontratarla a un tercero que simplifique su papel.

De hecho, el péndulo suele funcionar así: una tecnología provoca descentralización y obtiene una cierta penetración en el mercado, habitualmente entre los llamados pioneros, hasta que aparece alguien que, basándose en esa misma tecnología pero añadiendo una capa adicional, propone una simplificación de los procesos necesarios y elabora una propuesta más atractiva. A partir de ahí, ese jugador se convierte en quien centraliza la actividad, y obtiene gracias a ello unas plusvalías. Si hacemos caso a la experiencia, ese mismo jugador termina volviéndose excesivamente ambicioso y abusando de su posición, lo que vuelve a generar la necesidad de descentralización.

¿Funciona así esa dinámica? ¿Qué otros factores hay que tener en consideración? ¿Ideas?