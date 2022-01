Vender expectativas o vender humo

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Elizabeth Holmes, Theranos o demostrar que no vale todo» (pdf), y es un intento de situar el fraude cometido por Elizabeth Holmes, glorificada por los medios durante algún tiempo como el arquetipo de mujer emprendedora exitosa, en el contexto de cultura del «fake it till you make it« que muchos asimilan con Silicon Valley o con muchos ambientes emprendedores.

Theranos era, desde un principio, una idea escasamente creíble. La historia de su fundadora, una mujer que abandona Stanford sin llegar a graduarse para montar la compañía, respondía a todos los arquetipos del momento, y utilizaba todos los recursos habituales en las compañías que venden la piel del oso antes de cazarlo: inversores potentes, consejeros mediáticos, anuncios de acuerdos grandilocuentes… desgraciadamente, la premisa fundamental sobre la que se montaba la compañía, la capacidad de obtener una analítica completa y precisa a partir de tan solo una gota de sangre, era falsa.

Que no se pueden obtener analíticas complejas de manera prácticamente inmediata y a partir de una gota de sangre es algo que sabe cualquier técnico de laboratorio. Que dediques una compañía y el dinero de tus inversores a diseñar unas máquinas que nunca llegaron a funcionar y te dediques a vender que sí lo hacen mientras envías las muestras de sangre de tus clientes a laboratorios externos, o incluso te inventas los resultados, es una historia de hipérboles, de industrialización de la mentira, de huída hacia delante. Si quieres leerla, por cierto, está fantásticamente bien contada por John Carreyrou en «Bad Blood« (y también en español), uno de esos libros que describen situaciones tan demenciales, que te parece estar leyendo una novela.

Pensar que Elizabeth Holmes, pasada la primera iteración de sus máquinas, creía genuinamente que sus problemas se iban a arreglar exige justificar o bien una fe ciega y a todas luces injustificada, o un trastorno mental de tipo mitómano. Plantear que lo de Theranos fue un intento de explotar las economías de escala o de aprendizaje que las compañías bien diseñadas pueden generar con el tiempo es no entender hasta qué punto un sistema como Silicon Valley o como los entornos emprendedores en general pueden ser pervertidos. Elizabeth Holmes, a partir del momento, relativamente temprano en la historia, en el que se demostró que sus máquinas no funcionaban, se embarcó en una alocada carrera por prolongar su supervivencia, obtener más dinero y, simplemente, huir hacia delante engañando a propios y extraños. Y a eso, la ley lo llama fraude.

A partir de ahí, generalizar produce muy malos resultados. Porque la gran mayoría de los emprendedores que he conocido, y por mi posición conozco realmente muchos, no son como Elizabeth Holmes. Los emprendedores que conozco no salen corriendo a comprarse un Lamborghini tras una ronda de financiación, ni empiezan a volar en jet privado… la mayoría, ni siquiera en business. Los Lamborghinis y los jets privados suelen ser, de hecho, un buen predictor negativo de la fiabilidad de un emprendedor. Si buscáis artículos sobre Theranos en mi página, a pesar de que su actividad se situaba en un ámbito sobre el que escribo muchísimo, no los encontraréis. Será porque he conocido y tratado a muchos emprendedores y eso me proporciona, aunque sea, un mínimo de olfato.

La gran mayoría de los emprendedores que conozco no son «vendehumos» ni «cazasubvenciones», aunque pueda haberlos. Son personas fieles a su idea, que están dispuestos a mantenerse razonablemente frugales – que no es lo mismo que «cutre» – para conseguirla. La inmensa mayoría de los emprendedores que conozco no engañan a sus accionistas ni a sus clientes, porque tienden a pensar en el largo plazo, aunque muchos terminen vendiendo su compañía cuando consideran que se ha cumplido su ciclo o surge una oportunidad interesante para ello. Elizabeth Holmes puede ser muchas cosas, pero muy pocas pueden aplicarse al colectivo emprendedor en general, y hacerlo es tremendamente injusto.

¿Qué va a pasar con Elizabeth Holmes? Pues lo esperable es que pase unos cuantos años en la cárcel, que es donde debe ir la gente que miente, engaña y fabula para obtener dinero. Porque una cosa es vender expectativas razonables de mejora de eficiencia, de economías de escala o de ahorros tangibles que aún no están aquí pero tienen posibilidades razonables de materializarse, y otra cosa muy distinta vender humo y posibilidades que no existen. Ahí está la gran diferencia.