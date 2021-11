Renovables e irresponsabilidad política

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Renovables: presente y único futuro» (pdf), y habla de la irresponsabilidad que supone politizar algo tan objetivo e incuestionable como el futuro de la energía, y hacerlo, además, con un absoluto simplismo rayano en la estupidez.

La idea de «el sol no brilla por la noche» proviene nada menos que de Donald Trump, posiblemente uno de los políticos más estúpidos e irresponsables que haya podido ver la historia de la humanidad. ¿Qué lleva a un político español a copiar estrategias de Donald Trump y a imitar incluso su estilo tragicómico, cuando lo que copia son cuestiones tan absurdamente simplistas? Ya, el sol no brilla por la noche… ¿y? ¿Has tenido que pensar mucho para llegar a esa conclusión?

¿De verdad te crees que eso descalifica la fuente de energía más importante y con más futuro que existe en el planeta? ¿Te has parado a pensar cuánta energía llega a nuestro planeta desde el sol en una hora? En una hora, el planeta recibe más energía del sol de la que consumimos en todo un año. Obviamente, no toda esa energía puede ser capturada, pero debería darnos una idea de su potencial cuando sobredimensionamos las estructuras necesarias para ello. La solución a la intermitencia de la energía solar no es otra que el sobredimensionamiento, un sobredimensionamiento, además, que juega completamente a favor de una característica clave de la energía solar: las enormes economías de escala de su fabricación. El coste de los paneles solares lleva descendiendo muchísimos años, en paralelo con su ganancia de eficiencia, lo que lleva a que el sobredimensionamiento sea una estrategia claramente ganadora.

¿Qué haces con la energía que no consumes? Simplemente, la transformas. Mueves agua o bloques de hormigón a lugares elevados para bajarlos después generando energía, la almacenas en baterías (que están sometidas a economías de escala y eficiencia similares), o la utilizas para generar hidrógeno, una de las formas de almacenamiento con más futuro. Cuando alguien directamente descalifica el almacenamiento de energía a nivel de tejido de generación a escala nacional, mueren cien gatitos. Porque con ello está descalificando las fuentes de energía más baratas, más eficientes y, sobre todo, más seguras de las que disponemos, y la clave absoluta de nuestro futuro como especie. Pretender que «las renovables no sirven porque son intermitentes» es tan absurdo y tiene tan escaso recorrido, que a todos los que lo defienden habría que enviarlos de nuevo a estudiar Termodinámica – pero esta vez, con un catedrático adecuado. El almacenamiento de energía no solo es factible a cualquier escala, sino que será la base de los tejidos de generación en muchísimos países en el futuro.

Peor aún es pretender que «la energía solar es cosa de la izquierda». Si lo primero denota ignorancia y conservadurismo tecnológico, lo segundo es directamente una muestra de estupidez que debería servir para descalificar a cualquiera. La energía no tiene color, del mismo modo que el sentido común es – a la luz de algunas declaraciones – el menos común de los sentidos. Pretender perpetuar sistemas de generación de energía obsoletos, pertenecientes a la oleada tecnológica anterior, porque «las renovables son intermitentes«, porque «son cosa de la izquierda» o porque «las hemos subvencionado mucho en el pasado» es el equivalente de remar convencido hacia una catarata por la que te vas a desplomar. Es una evidencia de negacionismo de la emergencia climática, algo en lo que el 99% de los científicos están de acuerdo.

¿Apostar por las nucleares? En primer lugar, no es excluyente. Pero las nucleares, además de tener unos costes descomunales en su construcción, de generar un rechazo enorme y de no permitir usos alternativos del suelo como sí permiten las renovables, son cada vez más inseguras en un planeta cada vez más climáticamente inestable. Por mucho que avance la seguridad de las nucleares, la probabilidad de desastres naturales se ha incrementado en gran medida en los últimos años y lo hará más a medida que sigamos calentando descontroladamente el planeta. ¿Desmantelar las que hay, que llevan funcionando años? Probablemente no. ¿Construir muchas más? Buena suerte (nunca mejor dicho).

Un país responsable y con recursos renovables abundantes como España solo puede tener una estrategia: sobredimensionar lo más posible en solar y eólica. En parques, en tierra, en el mar, y en cada maldito tejado. Son las fuentes más baratas, más seguras y con mayor proyección de futuro. Oponerse a ello es, simplemente, ser un irresponsable. O un ignorante. O ambas cosas. Y decididamente, nada que alguien con supuestas aspiraciones gubernamentales pueda decir sin esperar consecuencias.