Leyes y banderas rojas

Hacia finales del siglo XIX, una serie de leyes obligaron, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, a los automovilistas a llevar una persona caminando delante de su vehículo portando en todo momento una bandera roja, con el fin de avisar a los usuarios de las vías del potencial peligro. Lógicamente, el tener que circular con un tipo delante a paso de peatón ondeando una bandera roja estropeaba precisamente una de las propuestas de valor más evidentes de la nueva tecnología, que era la posibilidad de circular más rápidamente.

Ese tipo de leyes fueron generalmente derogadas unas pocas décadas después, pero han pasado a la historia como un claro ejemplo de reacción completamente absurda y ridícula ante el desarrollo y adopción de una tecnología disruptiva.

Según la Unión Europea, a partir del 1 de julio todo vehículo eléctrico deberá, para circular legalmente, estar equipado con un «Acoustic Vehicle Alert System» o AVAS, un dispositivo que emita un ruido entre los 56 y los 75 decibelios cuando circulen a menos de veinte kilómetros por hora. Por lo visto, nuestros legisladores piensan que es importante obligar a un vehículo eléctrico a que suene como uno de combustión, no vaya a ser que un peatón atraviese la calle sin mirar y sea atropellado. La ley, sin embargo, no obliga a bicicletas ni a motocicletas eléctricas a emitir ningún ruido, ni prohibe que un peatón circule con auriculares puestos.

El nivel de sonido es aproximadamente parecido al que emiten la mayoría de los aires acondicionados o los cepillos de dientes eléctricos, puede ser de cualquier tipo, y tendrá que reflejar la aceleración o deceleración del vehículo con modificaciones en su tono. Como los automóviles con motor de explosión eran ruidosos, ahora se supone que debemos convertir en ruidosa una tecnología superior que no lo era, por si acaso alguien cruza la calle sin mirar.

Cruzar una calle sin mirar es algo imprudente y desaconsejable. Ya no porque pueda estar pasando un vehículo eléctrico, sino porque pueda pasar una simple bicicleta, que tampoco hace ruido, y nadie pretende por ello obligarla a que lo haga. Tiene un timbre, y ya está. Por otro lado, los vehículos eléctricos más modernos tienen sistemas anti-colisión que accionan el freno de manera automática en caso de obstáculos en la calzada como pueda ser un peatón descuidado que cruza sin mirar, lo que los convierte incluso en más seguros en ese sentido. Con el tiempo, a medida que más y más automóviles silenciosos circulen por nuestras ciudades, todos nos habremos acostumbrado a ello y no cruzaremos las calles sin mirar: la solución está en acostumbrar a la gente a mirar, no en convertir esos vehículos silenciosos en artificialmente ruidosos.

Este tipo de legislación supuestamente destinada a proteger a los ciudadanos frente a una tecnología siempre me ha levantado una bandera roja, como la del tipo que tenía que ir sujetándola delante de un automóvil a finales del siglo XIX. La enorme reducción de la contaminación acústica es una de las ventajas más evidentes de los automóviles eléctricos, pero ahora resulta que una serie de políticos en Bruselas quieren hacerlos ruidosos. ¿De verdad puede ser visto esto como una buena idea?

En no muchos años, veremos esa ley que se promulgó en 2019 como un ejemplo igual de ridículo que el del tipo con la banderita roja de finales del siglo XIX. ¿Apuestas?

