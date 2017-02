Gestión de comunidades: la experiencia de Wikipedia

Me ha resultado muy interesante el estudio publicado utilizando datos de la gestión de comunidades de Wikipedia, “Ex Machina: personal attacks seen at scale“, en el que se estudió un conjunto muy elevado de comentarios etiquetados manual o automáticamente con el fin de determinar patrones habituales en el fenómeno del abuso. Wikipedia no solo es una de las mayores comunidades online del mundo, sino que además, el buen funcionamiento del sitio depende en gran medida de una comunidad sana y equilibrada. Del funcionamiento de la comunidad de Wikipedia y, sobre todo, de sus dinámicas de abuso, pueden surgir conclusiones sumamente interesantes para gestores de comunidad de todo tipo.

La primera conclusión parece clara, y es la que se destaca en titulares: un pequeño número de usuarios altamente tóxicos son responsables de un porcentaje elevado del abuso en la página. Algo que coincide claramente con mi experiencia en esta página, en la que en varias ocasiones he podido presenciar en primera fila cómo un comentarista pasaba de algún comentario tóxico o insultante ocasional, a una dinámica en la que pasaba a intervenir en absolutamente todas las conversaciones, y siempre con una dinámica insultante, fuese el que fuese el tema tratado. Lógicamente, cuando todo lo que dices sobre cualquier tema es recibido con hostilidad e insultos, la barrera de la tolerancia y de la supuesta libertad de expresión salta por los aires, la persona está simplemente convirtiéndose en un obstáculo al buen funcionamiento de la comunidad, una especie de “ruido de fondo” molesto, y debe ser expulsada.

En el caso de Wikipedia, 34 usuarios calificados como “altamente tóxicos” eran responsables de un 9% de los ataques personales en la página, lo que implica que puede obtenerse un resultado muy bueno simplemente aislando a esos usuarios y expulsándolos de la comunidad. En cambio, el 80% restante de ataques personales eran llevados a cabo por un grupo de unos 9,000 usuarios que habían realizado menos de cinco comentarios insultantes cada uno, algo que puede perfectamente responder al hecho de que “todos nos enfadamos en algún momento” y que no necesariamente debería resultar en una descalificación para la participación, sino ser considerado una dinámica de participación, dentro de un orden, razonablemente normal.

Desde mi experiencia, la clave está en el balance personal, en algo similar a lo que en las primitivas BBS conocíamos como el ratio de un usuario: aunque generalmente se aplicaba a la cantidad de bits aportados frente a bits descargados, parece claro que podríamos hablar de ratio como del porcentaje de comentarios aportados por un usuario que resultan insultantes, y utilizarlo como elemento de cualificación – o eventualmente, descalificación – a partir de un umbral determinado. Alguien que aporta habitualmente comentarios de calidad, pero que en ocasiones se irrita con determinadas actitudes o temas e incurre en el insulto, es completamente diferente de un usuario que únicamente participa insultando, que entra en una dinámica personal de insulto sistemático, de “misión en la vida” o de “terapia personal”, como he conocido unos cuantos a lo largo de ya catorce años de gestión de esta página. En esos casos, es claramente mejor expulsar al usuario, y poner todos los medios posibles para evitar que vuelva a entrar. Esos comportamientos rayanos en lo obsesivo, además, pueden ser identificados relativamente rápido, y deben ser detenidos rápidamente porque suelen mostrar elementos de escalada con escasas vueltas atrás.

Otro problema evidente en la gestión de comunidades está en el anonimato. En el caso de Wikipedia, el 43% de todos los comentarios proviene de usuarios anónimos, aunque muchos de ellos habían comentado tan solo una vez y el número total de comentarios era veinte veces menor que los aportados por usuarios registrados. Los usuarios anónimos terminaban siendo seis veces más activos a la hora de insultar que los registrados, pero dada la diferencia de volumen, contribuían en conjunto a menos de la mitad de los ataques, lo que conlleva que la mayoría de los ataques provenían de usuarios con un perfil registrado en la página. Acabar con el anonimato, por tanto, puede poner fin a cierta cantidad de comentarios insultantes, pero no es la razón fundamental de que estos existan, y siempre cabe la posibilidad de que alguien que puntualmente quiere insultar, se abra un perfil en el sitio (en el caso de Wikipedia es importante destacar que se considera anónimo a todo aquel que carece de perfil, pero que se puede abrir un perfil perfectamente sin aportar nada más que un seudónimo). Existe una correlación clarísima entre participación habitual y creación de perfil, lo que desde mi punto de vista apoya el uso de mecanismos basados en la lista blanca: el comentarista habitual merece mejor tratamiento que el simplemente aparece un día y deja caer un comentario. Mientras la gestión de los primeros puede hacerse prácticamente por excepción, la de los segundos puede plantearse en modo manual o dejarla en manos de sistemas parcialmente automatizados, en función del volumen.

En el estudio se diseña una metodología para evitar ataques personales y escaladas dialécticas mediante el uso de crowdsourcing (alertas de los propios usuarios mediante mecanismos de evaluación) por un lado, y de sistemas de machine learning por el otro entrenados con comentarios para ser capaces de reconocer insultos o spam, sistemas que pueden dar paso a la acción puntual de moderadores en los casos en que se estime necesario. Sin duda, un área prometedora de estudio: si bien en mi caso hace ya mucho tiempo que consideré este tema prácticamente resuelto mediante una combinación de listas negras y blancas, y manteniendo el derecho al anonimato porque me parecía que aportaba más de lo que podía perjudicar, el buen funcionamiento de la comunidad de esta página se debe fundamentalmente a su tamaño relativamente pequeño, y al hecho de que reviso todos los comentarios personalmente en el momento en que se producen. A partir del momento en que esa tarea excede la dedicación de una persona, como de hecho ocurre en la mayor parte de los medios de comunicación, el desarrollo de metodologías basadas en crowdsourcing o machine learning puede ofrecer muy buenas posibilidades a los gestores de comunidad.

La posibilidad de generar comunidades en torno a un tema es uno de los mejores aportes de internet. Conseguir que esas comunidades funcionen adecuadamente, en lugar de convertirse en nidos de trolls que campan a sus anchas, insultan, acosan y dificultan la comunicación es algo fundamental para el buen funcionamiento de una página, como de hecho demuestran los problemas experimentados por redes como Twitter, incapaces de controlar este tipo de dinámicas, a lo largo de su historia. Y en ese sentido, este estudio sobre la comunidad de Wikipedia es de lo mejor que he visto en ese sentido: conclusiones, en realidad, muy de sentido común, pero que siempre es bueno ver reflejadas en un análisis cuantitativamente serio y significativo. Veremos si sirve de inspiración a algunos…