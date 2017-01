La madurez del ecosistema smartphone

El reciente informe publicado por Nielsen sobre el estado del ecosistema smartphone deja clara la consolidación y madurez del mismo, en torno a unas pocas compañías que han logrado situarse como auténticos líderes gracias a una estrategia consistente y a una buena elección de sus adquisiciones. Y aunque los datos corresponden al mercado norteamericano, las conclusiones son fácilmente extrapolables a la mayoría de los mercados, con algunas excepciones como China o Rusia, o la sustitución de apps como Facebook Messenger por WhatsApp.

Las ocho primeras apps más utilizadas pertenecen a dos compañías: Google y Facebook. Mientras Google consigue situar a YouTube (adquirida en 2006) en el número 3 y a Google Maps (adquirida en 2004) en el 4, además de a la propia Google Search en el 5, Google Play en el 6 y Gmail en el 7; Facebook disfruta de las privilegiadas primera y segunda posición con su propia app y con Facebook Messenger (adquirida en 2011), y sitúa a Instagram (adquirida en 2012) en el 8. Que las dos últimas posiciones de la lista sean Apple Music en el 9 y Amazon en el 10 deja claro que el ecosistema smartphone está ya completamente dominado por el llamado GAFA, demostrando la importancia de saber definir una estrategia y de saber adquirir compañías cuando es preciso hacerlo. Muchas de las adquisiciones que han llevado a esas compañías a la posición que ocupan hoy fueron calificadas en su momento como de auténticas locuras.

La consolidación, además de reflejarse en un dominio apabullante de muy pocos competidores, tiene otras consecuencias. Aunque el 88% de los norteamericanos ya tienen un smartphone, y la penetración de este tipo de dispositivos en el mundo crece sistemáticamente, la mayor parte de los usuarios han dejado de descargar apps con el furor con el que lo hacían en años anteriores, lo que lleva a que el dinamismo del ecosistema en general se haya reducido en gran medida. Donde antes había una tierra de oportunidades para cualquiera que fuese capaz de lanzar una aplicación con cierto éxito, ahora esos lanzamientos exitosos y sorprendentes se han reducido a la mínima expresión, y el panorama aparece completamente dominado por unos pocos competidores. Programar apps es ahora más sencillo que nunca, pero situarlas en un mercado como ese se convierte en un reto poco menos que imposible: la consolidación del smartphone como plataforma ha tenido lugar mucho más rápido y de forma mucho más eficiente a lo que pudimos ver en la plataforma anterior, el ordenador personal. En el mundo smartphone, algunos de los competidores más importantes, como Google o Apple, dominan también los canales de distribución a través de sus respectivas tiendas de aplicaciones. Y mientras en el mercado norteamericano reparten su participación de manera relativamente igualitaria (iOS 45% y Android 53%), en otros mercados vemos diagramas muy diferentes: en España, en julio de 2016, la participación de Android llegaba al 90%, y a nivel global, alcanza el 87%. En el ecosistema smartphone, Google es, desde hace mucho tiempo, lo que fue Microsoft en el mundo PC.

Viendo el resultado de estos últimos años, queda claro y patente que apostar por los ecosistemas móviles de manera decidida desde un primer momento fue una decisión estratégica. El escenario actual no está escrito en piedra, pero incluso competidores como Apple, que dominan una parte significativa de todo el mercado, han tenido que llevar a cabo impresionantes lanzamientos y campañas de publicidad para poder situar su Apple Music dentro del Top 10. Amazon, en este sentido, optó por trasladar una parte importante de su interacción con el usuario al smartphone de manera obligatoria: si quieres gestionar muchos de los servicios de la compañía, tienes que hacerlo a través de su aplicación, lo que desplaza una parte del uso del ordenador al smartphone. Para otros, la posibilidad de situarse de manera destacada en este ranking es sencillamente imposible, salvo que sean capaces de inventar toda una categoría. Que no es completamente imposible, pero sí mucho más complicado que antes.

Ahora, llevamos siempre encima un dispositivo, volvemos a casa a por él si nos lo olvidamos, le otorgamos cada vez más funciones… y está dominado por unas pocas, muy pocas compañías. Lo demás, es historia. Y la historia, como es bien sabido, la escriben los ganadores.

This article is also available in English in my Medium page, “The smartphone ecosystem comes of age”