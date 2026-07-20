La corrupción que ya no necesita esconderse

Durante décadas, la corrupción política se entendió como algo que debía ocultarse. Sobres, intermediarios, sociedades opacas, favores discretos, llamadas que nadie debía conocer. Donald Trump ha introducido una innovación mucho más inquietante: la corrupción a plena luz del día, convertida en espectáculo, en marca personal y, cada vez más, en modelo de negocio. No se trata únicamente de que existan conflictos de interés, algo que ha ocurrido bajo muchas administraciones. Se trata de que la frontera entre el poder público y el enriquecimiento privado ha dejado de considerarse una frontera.

Desde Watergate, los presidentes estadounidenses con activos capaces de generar conflictos importantes habían procurado aislarse de ellos mediante desinversiones, fideicomisos ciegos o inversiones ampliamente diversificadas.Trump rompió con esa práctica: conservó la propiedad económica de un conglomerado empresarial identificable y dejó su gestión en manos de sus hijos, una estructura que en ningún sentido puede considerarse un fideicomiso ciego. Sus hijos pueden administrarlos, pero él sigue siendo su beneficiario económico. Y mientras ocupa la presidencia, las empresas de su entorno operan precisamente en sectores cuya regulación depende en gran medida de su gobierno. Su declaración financiera más reciente muestra ingresos extraordinarios procedentes de sus negocios de criptomonedas: cientos de millones obtenidos mediante World Liberty Financial y mediante la venta y negociación de su propia memecoin, mientras muchos compradores veían desplomarse el valor de sus activos. Associated Press lo describe con una claridad difícil de mejorar: Trump consolidó beneficios mientras sus inversores acumulaban pérdidas.

La memecoin $TRUMP representa probablemente la expresión más pura de este sistema. Sus mayores tenedores fueron invitados a una cena con el presidente, y los veinticinco primeros obtuvieron acceso adicional. No era una donación electoral sometida a límites, transparencia y supervisión, sino la compra de un activo digital cuyo volumen de negociación generaba comisiones para entidades vinculadas al propio Trump. Muchos compradores podían permanecer ocultos tras direcciones criptográficas, incluyendo inversores extranjeros. La vieja práctica de comprar acceso al poder no desaparece: se convierte en un token, cotiza veinticuatro horas al día y puede adquirirse desde cualquier lugar del mundo.

La cuestión no es si cada una de estas operaciones encaja ya en una definición penal de corrupción. Esa sería una discusión estrecha, casi deliberadamente ingenua. La cuestión es qué clase de democracia permite que un presidente se beneficie de activos cuyo precio depende de sus declaraciones, de sus decisiones regulatorias o de la expectativa de acceder personalmente a él. Cuando la legalidad se interpreta como «todo aquello que un abogado consigue hacer pasar por legal», la ética pública deja de ser una restricción y se convierte en un inconveniente retórico.

Lo mismo ocurre con los negocios internacionales de la familia Trump. Proyectos inmobiliarios en Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Vietnam avanzan mientras esos mismos países negocian con Washington aranceles, armamento, tecnología o decisiones diplomáticas. No hace falta demostrar un quid pro quo específico para entender el problema. Basta con reconocer que una potencia extranjera puede negociar simultáneamente con el Gobierno de Estados Unidos y con la familia del presidente. La aceptación de un Boeing 747 de lujo ofrecido por Qatar, construida jurídicamente a través del Pentágono y de la futura biblioteca presidencial, resume perfectamente la lógica: ya no se pregunta si algo es impropio, sino si existe algún mecanismo para aceptarlo.

La tecnología no crea esta corrupción, pero la hace escalable, líquida y extraordinariamente difícil de combatir. Las criptomonedas permiten comprar activos vinculados al presidente sin los controles tradicionales de la financiación política. Las plataformas convierten cada declaración presidencial en tráfico, influencia y valor bursátil. Truth Social no es solo el canal favorito de Trump: es una empresa en la que mantiene un interés económico enorme, un espejo que le devuelve aprobación constante y una fábrica de mensajes que después se reproducen en X, medios afines, podcasts y canales de propaganda.

The Washington Post contabilizó 2,262 publicaciones de Trump en sus primeros 132 días de mandato, más de tres veces su ritmo equivalente durante su primera presidencia. Truth Social tiene una audiencia pequeña comparada con X, pero funciona como origen de narrativas que luego son amplificadas por una red mucho mayor. Allí, Trump no encuentra una conversación pública, sino una sala de espejos. Y una sala de espejos es el entorno perfecto para que cualquier acusación de corrupción sea reinterpretada como persecución, cualquier crítica como partidismo y cualquier enriquecimiento como prueba de talento empresarial. Ahora, Trump se está planteando vender acceso con antelación a sus publicaciones en Truth Social, institucionalizando así el uso de información privilegiada.

El papel de X es igualmente importante. No es necesario que Elon Musk elimine una investigación o prohíba una acusación. Basta con que la plataforma la diluya entre indignación, memes, ataques, distracciones y falsos equivalentes. La propaganda digital contemporánea no necesita convencer a todos de que Trump es inocente. Le basta con destruir la posibilidad de un criterio compartido sobre lo que debería ser inaceptable. Cuando todo se convierte en contenido, ningún escándalo conserva durante mucho tiempo su gravedad.

Ese es, posiblemente, el cambio más profundo. Trump no ha descubierto una nueva forma de ocultar la corrupción, sino una forma de hacerla irrelevante. La muestra, la celebra y la convierte en una demostración de impunidad. Sus seguidores no necesitan negar los hechos: pueden simplemente admirarlos. Y las instituciones, debilitadas por años de ataques, terminan discutiendo tecnicismos legales mientras la presidencia se transforma en una plataforma comercial. Es, a todas luces, la caída del imperio americano: una democracia fallida completamente incapaz de depurarse.

La corrupción tradicional temía ser descubierta. La corrupción de Trump parte de una conclusión mucho más peligrosa: que, en una sociedad intensamente polarizada, fragmentada por algoritmos, saturada de estímulos y privada de una realidad común, ser descubierto ya no tiene la menor importancia.