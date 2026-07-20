La corrupción que ya no necesita esconderse

Durante décadas, la corrupción política se entendió como algo que debía ocultarse. Sobres, intermediarios, sociedades opacas, favores discretos, llamadas que nadie debía conocer. Donald Trump ha introducido una innovación mucho más inquietante: la corrupción a plena luz del día, convertida en espectáculo, en marca personal y, cada vez más, en modelo de negocio. No se trata únicamente de que existan conflictos de interés, algo que ha ocurrido bajo muchas administraciones. Se trata de que la frontera entre el poder público y el enriquecimiento privado ha dejado de considerarse una frontera.
Desde Watergate, los presidentes estadounidenses con activos capaces de generar conflictos importantes habían procurado aislarse de ellos mediante desinversiones, fideicomisos ciegos o inversiones ampliamente diversificadas.Trump rompió con esa práctica: conservó la propiedad económica de un conglomerado empresarial identificable y dejó su gestión en manos de sus hijos, una estructura que en ningún sentido puede considerarse un fideicomiso ciego. Sus hijos pueden administrarlos, pero él sigue siendo su beneficiario económico. Y mientras ocupa la presidencia, las empresas de su entorno operan precisamente en sectores cuya regulación depende en gran medida de su gobierno. Su declaración financiera más reciente muestra ingresos extraordinarios procedentes de sus negocios de criptomonedas: cientos de millones obtenidos mediante World Liberty Financial y mediante la venta y negociación de su propia memecoin, mientras muchos compradores veían desplomarse el valor de sus activos. Associated Press lo describe con una claridad difícil de mejorar: Trump consolidó beneficios mientras sus inversores acumulaban pérdidas.
La memecoin $TRUMP representa probablemente la expresión más pura de este sistema. Sus mayores tenedores fueron invitados a una cena con el presidente, y los veinticinco primeros obtuvieron acceso adicional. No era una donación electoral sometida a límites, transparencia y supervisión, sino la compra de un activo digital cuyo volumen de negociación generaba comisiones para entidades vinculadas al propio Trump. Muchos compradores podían permanecer ocultos tras direcciones criptográficas, incluyendo inversores extranjeros. La vieja práctica de comprar acceso al poder no desaparece: se convierte en un token, cotiza veinticuatro horas al día y puede adquirirse desde cualquier lugar del mundo.
La cuestión no es si cada una de estas operaciones encaja ya en una definición penal de corrupción. Esa sería una discusión estrecha, casi deliberadamente ingenua. La cuestión es qué clase de democracia permite que un presidente se beneficie de activos cuyo precio depende de sus declaraciones, de sus decisiones regulatorias o de la expectativa de acceder personalmente a él. Cuando la legalidad se interpreta como «todo aquello que un abogado consigue hacer pasar por legal», la ética pública deja de ser una restricción y se convierte en un inconveniente retórico.
Lo mismo ocurre con los negocios internacionales de la familia Trump. Proyectos inmobiliarios en Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Vietnam avanzan mientras esos mismos países negocian con Washington aranceles, armamento, tecnología o decisiones diplomáticas. No hace falta demostrar un quid pro quo específico para entender el problema. Basta con reconocer que una potencia extranjera puede negociar simultáneamente con el Gobierno de Estados Unidos y con la familia del presidente. La aceptación de un Boeing 747 de lujo ofrecido por Qatar, construida jurídicamente a través del Pentágono y de la futura biblioteca presidencial, resume perfectamente la lógica: ya no se pregunta si algo es impropio, sino si existe algún mecanismo para aceptarlo.
La tecnología no crea esta corrupción, pero la hace escalable, líquida y extraordinariamente difícil de combatir. Las criptomonedas permiten comprar activos vinculados al presidente sin los controles tradicionales de la financiación política. Las plataformas convierten cada declaración presidencial en tráfico, influencia y valor bursátil. Truth Social no es solo el canal favorito de Trump: es una empresa en la que mantiene un interés económico enorme, un espejo que le devuelve aprobación constante y una fábrica de mensajes que después se reproducen en X, medios afines, podcasts y canales de propaganda.
The Washington Post contabilizó 2,262 publicaciones de Trump en sus primeros 132 días de mandato, más de tres veces su ritmo equivalente durante su primera presidencia. Truth Social tiene una audiencia pequeña comparada con X, pero funciona como origen de narrativas que luego son amplificadas por una red mucho mayor. Allí, Trump no encuentra una conversación pública, sino una sala de espejos. Y una sala de espejos es el entorno perfecto para que cualquier acusación de corrupción sea reinterpretada como persecución, cualquier crítica como partidismo y cualquier enriquecimiento como prueba de talento empresarial. Ahora, Trump se está planteando vender acceso con antelación a sus publicaciones en Truth Social, institucionalizando así el uso de información privilegiada.
El papel de X es igualmente importante. No es necesario que Elon Musk elimine una investigación o prohíba una acusación. Basta con que la plataforma la diluya entre indignación, memes, ataques, distracciones y falsos equivalentes. La propaganda digital contemporánea no necesita convencer a todos de que Trump es inocente. Le basta con destruir la posibilidad de un criterio compartido sobre lo que debería ser inaceptable. Cuando todo se convierte en contenido, ningún escándalo conserva durante mucho tiempo su gravedad.
Ese es, posiblemente, el cambio más profundo. Trump no ha descubierto una nueva forma de ocultar la corrupción, sino una forma de hacerla irrelevante. La muestra, la celebra y la convierte en una demostración de impunidad. Sus seguidores no necesitan negar los hechos: pueden simplemente admirarlos. Y las instituciones, debilitadas por años de ataques, terminan discutiendo tecnicismos legales mientras la presidencia se transforma en una plataforma comercial. Es, a todas luces, la caída del imperio americano: una democracia fallida completamente incapaz de depurarse.
La corrupción tradicional temía ser descubierta. La corrupción de Trump parte de una conclusión mucho más peligrosa: que, en una sociedad intensamente polarizada, fragmentada por algoritmos, saturada de estímulos y privada de una realidad común, ser descubierto ya no tiene la menor importancia.
El último párrafo puede cambiar a Trump ppr casi cualquier polítivo europeo que sea mínimamente populista y también aplicaría.
No entraré en política española, así que voy a por Le Pen o la AfD o Nigel Farage, etc. Para mí todos ellos han pecado (con matices) de esto mismo incluso sin tocar el poder. Miedo me da cuanfo lo tengan.
Buen articulo
¿ Qué nos vas a contar que no sepamos?
Y ya ni entramos en su golpe de estado anunciado meses antes (elecciones Mid Term de noviembre). Ya no se molesta ni en disimular ni en mentir.
¿Qué esperábamos? Nos escandalizamos porque Trump vende acceso al poder mediante memecoins y redes sociales, pero la realidad es más cruda: él solo ha hecho explícito el cinismo que la política tradicional camuflaba con retórica barata.
No ha roto el sistema; simplemente ha digitalizado el favor político y lo ha sacado a bolsa. Lo verdaderamente provocativo no es que un líder monetice su impunidad a plena luz del día, sino que la sociedad, narcotizada por algoritmos y polarización, aplauda el espectáculo. La ética pública no ha muerto; la hemos subastado en directo.
Pues yo si quiero a entrar en el caso español…
En 2026 tenemos un caso paradigmático el partido republicano se ha sumido en su propia lucha por destrozar lo poco democrático (marketing incluido) que era ya de por si ese estado y universalizando en vez de la salud y la educación: el odio, el racismo, la persecución al inmigrante confinando a familias enteras en verdaderos campos de concentración. Saltándose las leyes, nombrando a jueces afines, despidiendo a gente profesional de instituciones federales sin el menor atisbo de vergüenza. Haciendo capitalismo de amiguetes para engordar sus huchas particulares, controlando claro una serie de medios, redes sociales, etc.
Donald Trump: Socava el Estado de Derecho mediante acciones autoritarias, ignorando la separación de poderes e intentando imponer su voluntad sobre instituciones clave como el Departamento de Justicia.
AIPAC y Heiley Stevens(1): Compran procesos electorales a través del sistema corrupto de Super PACs, forzando a los políticos a responder prioritariamente a intereses donantes y gobiernos extranjeros.
Benjamin Netanyahu: Desvía recursos financieros públicos hacia prioridades bélicas masivas, ignorando las crisis internas urgentes como la pobreza infantil y la vivienda.
Meta + X: Los multimillonarios que dirigen estas plataformas utilizan el poder de la Inteligencia Artificial para su enriquecimiento personal, socavando activamente la privacidad y la salud mental de la ciudadanía.
Manipulación de la Voluntad Electoral: La corrupción sistémica se ejerce mediante la difusión masiva de bulos y propaganda mediática; este control informativo permite que el financiamiento corporativo y de grupos de interés actúe como un mecanismo directo para «comprar» elecciones, debilitando intrínsecamente la soberanía popular.
NADA NUEVO BAJO EL SOL
¿Quién es culpable el político o la sociedad que los engendra y los encumbra?
NOTAS:
(1) A la congresista estadounidense Haley Stevens la acusan principalmente de estar bajo el control financiero del lobby proisraelí AIPAC (Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel), utilizando millones de dólares en «dinero oscuro» para «comprar» su campaña de las primarias demócratas al Senado por Míchigan.
Es una «civilizacion» transparentemente maldita.
Es una gigantesca y pantagruelica mentira.
Occidente y su gigantesca mierda esta llegando a sus ultimas bocanadas.
Entre los amos y sus lacayos han terminado por acabar incluso con el principio de realidad.
Socrates pensaba (en su Atenas clasica) que la democracia solo popia existir con la condicion de que la ciudadania fueran humanos y no payasos.
Y lo que tenemos a la vista de todos es la pobredumbre de todo.
Los meteorologos se plantean cuando alcanzara Europa los 50º C. Y va a ser mas pronto que tarde.
SALUDOS
PD: Poner a un payaso disfrazado de Al Capone a los mandos de las armas termonucleares no parece un buen precedente.
La respuesta parece que pertenece a una nueva adaptación del dilema ‘del huevo o la gallina’.
Sin embargo, me resulta más relevante un tercer factor como mecanismo perpetuador: los medios de comunicación.
El creciente imperio de la desinformación, de la tergiversación de los hechos, y la ubicuidad de la propaganda mediática, crea un caldo de cultivo propicio a la normalización social, a la banalización de estos comportamientos. Y la noticia se convierte también en entretenimiento.
La continuidad de esta deriva en el tiempo ya no depende ni de la ética ni de la legitimidad: depende de la implícita normalización social.
Y con esta progresiva normalización acaba cristalizandose en una desafección social.
Ese es el problema de fondo.
Trump y su Administración, entre otros, no es la enfermedad: es el síntoma.
Que tal variedad de personajes ostenten la condición de tomadores de decisiones, es el resultado de un fallo de sistema.