Innovamos cada vez más… pero decidimos cada vez menos

Los titulares tecnológicos de 2025 parecen sacados de una novela de ciencia ficción optimista. La inteligencia artificial conversa, dibuja y razona con una naturalidad inquietante. La biotecnología sintetiza materiales y medicamentos en cuestión de días. La energía solar, por fin, supera a los combustibles fósiles en Europa, y los informes de tendencias del World Economic Forum hablan de un «punto de inflexión» en el que las tecnologías emergentes de esta década, como los modelos generativos y otras, empiezan a modificar, por fin, la vida cotidiana.
Y sin embargo, bajo ese aparente esplendor, nos encontramos una paradoja inquietante: cuanto más avanza la innovación, menos capacidad tenemos de decidir sobre ella. Lo que debería ser un ecosistema abierto, competitivo y descentralizado se ha convertido en un tablero dominado por unas poquísimas corporaciones gigantescas con capitalizaciones por encima del billón de dólares, que no solo producen tecnología, sino que vienen a dictarnos las condiciones en las que podemos usarla.
La velocidad de la innovación tecnológica no está acompañada por una velocidad equivalente en innovación institucional. Los sistemas regulatorios, las políticas públicas y la gobernanza digital avanzan a cámara lenta frente a la agilidad de los modelos algorítmicos y las plataformas globales. Como señala McKinsey en su informe sobre tendencias tecnológicas de este año, las grandes compañías tecnológicas ya no solo dominan el «stack» digital, sino también los datos, la energía y el talento que sostienen todo el ecosistema. Innovan más rápido que nadie, pero lo hacen en una estructura cerrada, donde la retroalimentación social apenas existe.
En la práctica, esto significa que lo que entendemos por «progreso» está siendo privatizado, como en los escenarios distópicos de las viejas novelas de ciencia-ficción. Las promesas de transformación, como la energía limpia, la productividad ilimitada, la eficiencia, la salud personalizada, etc. se formulan dentro de infraestructuras controladas por un puñado de actores globales. Las empresas pequeñas, los gobiernos e incluso las universidades pasan a ser usuarios o integradores, no protagonistas. La innovación ya no nace de la experimentación libre, sino de las plataformas que deciden qué es posible y qué no.
El discurso dominante sigue hablando de «aceleración», de «impacto» y de «revolución», pero evita la palabra clave: dependencia. Dependencia de modelos cerrados de inteligencia artificial, de nubes hiperconcentradas como AWS o Azure, de intermediarios que filtran el acceso a la información, la educación o el comercio. En teoría vivimos en la era de la disrupción, pero en la práctica, estamos en la era de la delegación, de la pérdida de control.
Y esta concentración no solo tiene consecuencias económicas: también transforma la cultura. Las generaciones más jóvenes están creciendo en un entorno donde la creatividad, el trabajo y la interacción social dependen de herramientas que no entienden ni controlan. Es un modelo que premia la pasividad: el usuario no crea, «genera». No elige, «acepta sugerencias». No explora, «consume». El resultado no es una humanidad más inteligente, sino una humanidad más «integrada», pero en el sentido informático del término. Una pieza más en el engranaje.
No se trata de demonizar la tecnología, sino de recordar que toda innovación encierra una decisión política: quién tiene el poder de diseñarla, de usarla y de definir su propósito. Lo que está en juego no es si la inteligencia artificial será capaz de escribir poesía o de curar enfermedades, sino si nosotros seguiremos teniendo algo que decir sobre el tipo de sociedad en la que se supone que queremos vivir.
La tecnología avanza, y con ella, la ilusión de que ese avance equivale automáticamente a progreso. Pero el progreso no consiste en lo que las máquinas pueden hacer, sino en lo que las personas podemos decidir. Innovamos más que nunca, sí, pero si seguimos renunciando a decidir. A este paso, no será la tecnología la que nos sustituya: será la indiferencia.
Un usuario yo diría que tampoco genera, el generador es la IA.
Lo único que hace el usuario es generar un mierda prompt, y luego la IA saca algo (normalmente un churro), cuando se equivoca te dice que eres tu el que te has equivocado…
Y además Chatgpt te llena de verborrea, para consumir tokens,…. no es que sean una máquina para tontos… es que encima se cachondean…con su buenismo fingido…
Investigadores muestran que los modelos de lenguaje pueden degradarse al exponerse a datos virales, igual que los humanos con contenido basura
En su podcast de ayer -Loop infinito-, Javier Lacort de Xataka decía que «hemos pasado de desconfiar de cada permiso a entregar voluntariamente nuestra vida entera a la IA. Ya no nos vigilan, nos comprenden….»
Y aquí la Estrategia Gorki de confusión de datos es inútil: ¿de qué nos serviría una IA si la engañamos?
Hemos vendido nuestra privacidad, nuestro conocimiento, nuestro todo a cambio de una amistad sintética.
La privacidad está muriendo desde que llegó ChatGPT. Ahora nuestra obsesión es que la IA nos conozca lo mejor posible
Hay una alta probabilidad de un escenario muy distópico.
A saber, que Trump consiga quedarse en el poder de manera no democrática con la ayuda para gobernar de una IA sin restricciones en comandita con las empresas propietarias de las IA.
Al otro lado Putin y China en la misma tesitura, y Europa con su modelo mas seguro pero menos potente, y con estandares eticos mas altos para su uso.
Y digo yo, puestos a competir geoestrategicamente y sin miramientos éticos con ayuda de IAs muy avanzadas ¿que posibilidades tenemos los europeos, y los ciudadanos de gobiernos ayudados por IAs millones de veces mas inteligentes que el mas inteligente, manejadas por regímenes como el de Trump.?
Sin poner en duda lo que tu dices, el poder de las grades corporaciones sobre nuestras vidas, a mi lo que realmente me acogota es el poder que el Estado está consiguiendo sobre lo que hacen sus súbditos.
He vivdo casi toda mi vida en el régimen franquista, y ahí solo estaban prohibidas un puñado de cosas, los sindicatos, el comunismo,… pero todo lo demás era mas libre que hoy,
Podía tener gallinas sin darme de alta, podía llevar al perro sin atar, podía montar en bicicleta sin casco, podía construir una casa en una finca mía sin mayor permiso, incluso me la hacia un maestro de obras y nadie te pedía los planos de un arquitecto,matar al gato cuando ya era tan viejo que no cazaba ratones,…
Lo que hay que limitar son los poderes de los Estados, Señores dirigentes limitense en conseguir que haya una sociedad mas justa, pero dejen de meterse en cosas como que tipo de cierre ha de tener un brik de leche, si puedo o no podar un árbol de mi jardín, o si me pongo o no el cinturón de seguridad dentro del coche,… porque solo consiguen hartarme y hacerme cada vez mas anarquista