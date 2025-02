Veintidós años haciendo esto

Hoy 21 de febrero es ese día del año que me tomo libre y no escribo sobre las cosas que pasan en el mundo de la tecnología y sus alrededores, sino que simplemente me dedico a celebrar el cumpleaños de esta página.

Este 2025 cumplo veintidós años desde que, el 21 de febrero de 2003, decidí comenzar a plasmar mis reflexiones sobre alguna de las noticias del día en una página web. Poco me iba a imaginar yo que veintidós años después seguiría haciendo lo mismo, en el que es, sin duda, el proyecto más largo que he emprendido en mi vida, aparte de mi matrimonio.

En este momento, según la consola de WordPress, son ya 10,303 artículos (si hubiese escrito un artículo diario serían 8,036, pero hace algún tiempo escribía en muchas ocasiones dos o tres artículos más cortos al día en lugar de uno más largo como hago ahora), que han generado 248,814 comentarios, de los cuales 6,806 son míos. Según Akismet, me ha evitado 42,511 comentarios de spam. Todos los días recibo entre dos y cuatro mensajes de correo solicitándome la inserción de artículos, de publicidad o de enlaces, cuyas direcciones procedo inmediatamente a bloquear, porque si no se molestan siquiera en leer la página en la que expresamente digo, en rojo y en negrita, que no acepto ningún tipo de publicidad ni artículos patrocinados y que no vendo artículos, ni enlaces, ni nada, simplemente no merecen ningún tipo de contestación.

En la versión española, según Feedly, hay unos 54K seguidores, y según Google Analytics, entre 7K y 10K páginas vistas al día. Antes solía tener abierta una pestaña con Google Analytics todo el tiempo, pero desde hace ya varios años, no miro las estadísticas, porque simplemente no me aportan gran cosa, y hasta me planteo directamente quitar la cookie y dejar de medir. Está alojada en StartGo, a quienes agradezco muchísimo lo bien que me tratan y no puedo más que recomendar: cada vez que tengo un problema, son rapidísimos solucionándolo, lo cual me libera de muchísimas complicaciones y me permite dedicarme a lo que me dedico, a escribir. A través de Teenvío, a quienes también recomiendo muchísimo, se envían cada mañana 6,802 correos electrónicos con el artículo del día, que son abiertos en un 67% de los casos. En la versión en inglés de la página, alojada en Medium y que lleva menos años (desde abril de 2013), hay 66,427 suscriptores y unas 43K páginas vistas.

Como os he dicho siempre, la función de esta página no es tener muchos lectores ni generar muchas páginas vistas. Dado que no tengo publicidad, las páginas vistas me dan lo mismo. Los lectores sí me aportan, sobre todo a nivel de comentarios, porque me permiten – me permitís – mantener un cierto termómetro y anticipar muchas de las reacciones que voy a tener cuando discuto los temas de los artículos en mis clases, en conferencias o en artículos en medios. Hay 283 comentaristas habituales incluidos en lista blanca cuyos comentarios no pasan por moderación y aparecen directamente, y que generan la gran mayoría de las conversaciones. Me leo todos y cada uno de los comentarios generalmente en el momento en que se hacen o muy poco tiempo después aunque como sabéis, tiendo a intervenir relativamente poco. Y la verdadera función de la página, que es mantener un repositorio ordenado de temas y enlaces que abastecen mis clases, se cumple de manera sobresaliente: mis alumnos me puntúan sistemáticamente por encima del 4.5 sobre 5, e intuyo que buena parte de esa satisfacción proviene del hecho de que tratamos y discutimos temas actuales en clase, algo que soy capaz de hacer gracias a auto-imponerme la «obligación» o la disciplina de leer para poder escribir y enlazar cada día.

Supongo que es mejor tener muchos lectores que no tenerlos, y tiendo a pensar que en mis otras actividades, de las que vivo – mis clases o mis conferencias – me va mejor cuanto mejor le va a la página, pero no hago nada expresamente por promocionarla, prefiero mantener un perfil más académico del tipo «esto es lo que hago, y a quien le guste, que lo lea», sin más. En la práctica, como seguramente todos sabéis, es mi compañía, IE University, la que de verdad me permite mantener esta actividad, y la que considera que mi dedicación le aporta algo, más allá de las horas de clase.

A todos, y como cada 21 de febrero desde hace veintidós años: muchas gracias por seguir ahí un año más. Por muchas más conversaciones interesantes.