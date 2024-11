Algoritmos y noches electorales

Resulta curioso constatar que, en un momento tan informativamente intenso y de tanta tensión como la noche electoral norteamericana, fue la compañía más pequeña de toda la industria de la inteligencia artificial norteamericana, Perplexity, la que consiguió erigirse como clara ganadora.

Con una cobertura sobria, objetiva y que tomaba sus datos en tiempo real de The Associated Press, logró mostrar un montón de información fiable y útil en tiempo real, cuestión que el resto de sus competidores o bien ni siquiera intentaron, o en la que fallaron de manera miserable.

La opción elegida por Threads y el resto de redes de Meta fue la de pasar desapercibidas y no llevar a cabo ninguna cobertura de la noche electoral: en pleno triunfo arrasador de su enemigo, la compañía decidió que ante lo que se les puede venir encima, no era un momento adecuado para generar ningún tipo de atención, y trató la noche como si no estuviera pasando nada. El timeline de «For you» de Threads mostró información errónea o completamente desactualizada durante buena parte de la noche, y terminó provocando la indignación entre muchos de sus usuarios.

La inteligencia artificial de X, Grok, se dejó llevar por el entusiasmo reinante en la red propiedad de Elon Musk, muy fuertemente editorializada durante toda la campaña electoral, y continuó con ese tono durante toda la noche mostrando información factualmente errónea. Muchos de los seguidores demócratas, y entre ellos, los fans de Taylor Swift, han iniciado un éxodo hacia Bluesky, abandonando una red que consideran cada vez más como un territorio claramente hostil.

Mientras tanto, Gemini, Claude y ChatGPT optaron por la incomparecencia, y se dedicaron a negar información a todos aquellos que se asomaban a preguntar. Tan solo ChatGPT, con una aproximación completamente envió a más de dos millones de personas a buscar resultados en otro sitio («I’m just an AI, go read the actual news») y se negó más de un cuarto de millón de veces a generar imágenes relacionadas con los candidatos.

¿Qué debe hacer un algoritmo de inteligencia artificial ante eventos de este tipo? Lo razonable parece llevar a cabo una buena estrategia de adquisición de información a partir de fuentes fiables, y digerir esa información en formatos adecuados que permitan a cualquiera hacerse una idea clara y objetiva de lo que está pasando. Ni histerias triunfalistas como las de Grok, ni incomparecencia radical como las del resto de algoritmos. En ese sentido, parece que Perplexity no solo ha ganado por goleada, sino que además, ha demostrado que puede enfrentarse a una situación como esa de manera solvente, lo que la posiciona muy bien para el siguiente reto que se está planteando la compañía: el de servir como agente informativo y de análisis de la actualidad.

Ahora mismo, todos los que tenemos instalada la app de Perplexity nos encontramos cada mañana con la presentación y el análisis de una noticia que el algoritmo considera relevante, con la posibilidad de acceder a las fuentes de información consultadas y de desarrollar el tema con preguntas adicionales. Una apuesta, la de la actualidad, que la compañía parece haber diseñado desde hace mucho tiempo – siempre ha sido la que contestaba adecuadamente en esos casos, frente a otras que se limitaban a decir que la actualidad no estaba comprendida en sus datos de entrenamiento – y que pretende explotar en lo que sería una estrategia similar a la de los motores de búsqueda, incluyendo posiblemente la publicidad.

Le saldrá bien o no, es difícil saberlo, pero por lo de ahora, le está sirviendo para posicionarse con una imagen diferente, más fresca y de mucho valor añadido para búsquedas de ese tipo, que no son pocas en el panorama general. Por lo de ahora, parece claro: cuando quieras informarte sobre cosas que están pasando en el momento, Perplexity parece la opción más razonable.