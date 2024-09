La enésima promesa incumplida

Snapchat acaba de anunciar mediante un mensaje de su fundador, Evan Spiegel, conmemorando los trece años de la compañía en su página corporativa, que empezará a poner anuncios en la parte más utilizada de su aplicación, las conversaciones entre amigos (chat).

La noticia, en el contexto actual, no parece nada sorprendente… si no fuera porque en 2014, cuando la compañía comenzó a utilizar anuncios por primera vez para financiar su actividad, lo argumentó con un claro aire de superioridad moral, y asegurando precisamente que nunca pondrían anuncios en las comunicaciones personales.

La frase exacta, que me sé de memoria porque la utilicé en mis clases un montón de veces, fue

We won’t put advertisements in your personal communication – things like Snaps or Chats. That would be totally rude.» (No incluiremos anuncios en tus comunicaciones personales, como Snaps o Chats. Eso sería totalmente de mala educación)

Por lo que se ve, a medida que pasa el tiempo y la cuenta de resultados aprieta, la mala educación deja de ser algo importante, y ya podemos poner anuncios allá donde nos dé la gana, independientemente de lo que ocurra con la experiencia de usuario. Basta con argumentar, como dice la publicación de Spiegel, que «nuestro negocio de publicidad está creciendo más lentamente que el de nuestros competidores» y que «a los inversores les preocupa que no estemos creciendo más rápido», y ya está, ya se pueden poner anuncios en todas partes, incluidas las partes de la aplicación que anteriormente habíamos considerado como «sagradas».

La otra parte de la promesa hecha en 2014 fue que

We want to see if we can deliver an experience that’s fun and informative, the way ads used to be, before they got creepy and targeted.»

(Queremos ver si podemos ofrecer una experiencia que sea divertida e informativa, como solían ser los anuncios, antes de que se volvieran específicos y espeluznantes)