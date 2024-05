El problema del link rot se va agravando

Un estudio de Pew Research Center demuestra que el problema del link rot, la desaparición de contenido en la red que da lugar a enlaces que dejan de funcionar, es un verdadero problema en la web, que amenaza gravemente la gravedad de la información: el 38% de las páginas web que existían en el año 2013 ya no están accesibles tan solo diez años después.

Como académico que aspira no solo a escribir artículos, sino también a documentarlos de la forma más fehaciente posible mediante un trabajo de curación de contenido que en muchas ocasiones me lleva más tiempo que la propia escritura, y en el que baso buena parte de mi actividad académica, el problema me preocupa especialmente, y he escrito sobre ello en ocasiones anteriores.

Revisar artículos antiguos en mi página y encontrarse enlaces rotos es, desgraciadamente, muy habitual. A lo largo de más de veintiún años escribiendo, tener una página sin enlaces rotos es una tarea imposible. Otras páginas que otorgan gran importancia a la preservación de la información, como Wikipedia, han adoptado soluciones para ello: añaden a muchos enlaces otra versión que enlaza a la misma página archivada en la Wayback Machine del Internet Archive, una tarea que implica crear primero la copia a través de un formulario para asegurarse que, en efecto, el artículo está disponible ahí. El Internet Archive es un proyecto sin ánimo de lucro que contiene ya centenares de miles de millones de copias de páginas, una verdadera maravilla a efectos documentales.

Ese fue el método que utilicé para las referencias a pie de página de mis dos últimos libros, intentando evitar que un objeto de papel que puede permanecer años en una estantería no vaya perdiendo la integridad de su información del mismo modo que ocurre en la web. En mi página, esa tarea es imposible, porque muchas de las páginas que se han perdido ya no están disponibles ni siquiera en el Internet Archive, pero además, resulta enormemente intensa, a pesar de que el proceso que la organización sin ánimo de lucro ha diseñado para paliar ese problema es verdaderamente ágil. Pero si habitualmente pones una media de cinco o seis enlaces en cada artículo, darlos de alta y vincularlos al Internet Archive introduce un trabajo adicional que no soy capaz de asumir (ya me cuesta, de hecho, el compartir en redes sociales cada vez que termino un artículo, un trabajo odiosamente mecánico y habitualmente lleno de incidencias absurdas que dificultan su automatización).

Cuando se trata de mis artículos en otros medios, sí suelo hacerlo ofreciendo un enlace a la versión del artículo en pdf que almaceno yo mismo, en parte porque ya me ha ocurrido perder mis propias referencias cuando una publicación desaparece, y en parte también para evitar el problema de los muros de pago que impiden el acceso a los mismos. De hecho, la presencia cada vez más habitual de muros de pago por el cambio de estrategia de muchos medios de información se ha convertido en un problema que intensifica el link rot, al hacer inaccesibles enlaces que, en su momento, eran de libre acceso.

En el futuro, no he perdido la esperanza de que este tipo de problemas se conviertan en parte del pasado, mediante soluciones automatizadas que permitan almacenar de manera sencilla aquellas páginas que hayan recibido enlaces. Mientras tanto, habrá que aceptar que el valor histórico de lo que uno escribe a lo largo de los años no es tan elevado, porque muchas de sus referencias simplemente desaparecen. Y la verdad, será por mi condición de académico ordenado y metódico… pero me fastidia bastante que eso sea así.

This article is also available in English on my Medium page, «Something is rotten in the state of our links«