Visiones de un presente distópico: la hamburguesería robótica

La nueva hamburguesería abierta en Fort Worth (Texas) por McDonald’s parece, al menos desde fuera, simplemente un local más. Pero se diferencia por una cuestión fundamental: no verás a ningún ser humano trabajando en ella. Los únicos que lo hacen, el reducido equipo que atiende la cocina, están escondidos en el interior, concentrados en su labor, y nunca de cara al cliente. Son exclusivamente cocineros, no dependientes.

Cuando llegas, puedes decidir aparcar, entrar y hacer el pedido en una de las grandes pantallas táctiles que ya conocemos desde hace tiempo, y recoger tu pedido en cuando esté listo en el mostrador, al que llega mediante una cinta transportadora. No te plantees quedarte a comer tu comida en el restaurante: es exclusivamente take away, no tiene ni sillas ni mesas para que te quedes ahí. También puedes recoger tu pedido sin levantarte del asiento de tu coche mediante otra pantalla táctil, y recogerlo en la ventanilla unos metros más adelante, a la que llega también mediante una cinta transportadora vertical. O incluso puedes evitar la espera haciendo el pedido a través de la app, indicar tu hora aproximada de llegada, y dirigirte directamente a otra ventanilla, la de la Order Ahead lane, en la que te limitas a una sola parada. Detienes el coche, bajas la ventanilla, alargas el brazo un poco, y te vas. Proceso terminado.

Es el primer restaurante, y por el momento único, que la compañía ensaya mediante esta tecnología, que algunos creen que está destinada a convertirse en ubicua y que revolucionará el panorama de los restaurantes de comida rápida. Otros critican la idea, se lamentan por los empleos perdidos y plantean problemas como el qué hacer si el pedido es incorrecto, si falta algo o si simplemente desean alguna bolsita de ketchup más o unas servilletas adicionales.

Lo que parece claro es que, a medida que la tecnología va posibilitándolo, la automatización avanza a buen ritmo, y la idea de tener a un ser humano pagado a menos de $15/hora (o a $7.25 en el caso de Texas o de algunos otros estados) atendiendo a los clientes en un local de comida rápida empieza cada vez más a convertirse en anacrónica. Escenario post-pandémico con mayor tendencia a pedir comida a domicilio o a recogerla sin poner un pie en el restaurante, mayor inflación, menor disponibilidad de personas dispuestas a hacer ese trabajo, presiones alcistas en los salarios…

Primero fue el hacer los pedidos en pantalla, después el hacerlo en la app en nuestro propio smartphone (tú mismo pones la pantalla), y ahora ya, el no tener que interaccionar con ninguna persona en todo el proceso. Lo siguiente, obviamente, será automatizar completamente la preparación en cocina, que ya de por sí es una cadena de montaje muy optimizada, y hacer desaparecer los últimos vestigios humanos tanto de la vista, como de la manipulación, como por supuesto, de la cuenta de resultados. El restaurante que funciona completamente solo, con que simplemente alguna persona se acerque cada pocas horas a rellenar los necesarios suministros.

¿Quién dijo que dispensar comida a un cliente debiese ser una actividad humana? Qué valor aporta realmente el ser humano en una tarea como esa? Quien quiera atención humana, sentarse tranquilamente en un lugar agradable, que le hablen, le mimen o le cuenten los platos con un exquisito nivel de detalle, no va a un McDonald’s, va a otro tipo de restaurantes en los que puede encontrar esos procesos – si está dispuesto a pagar por ellos. Para los demás, una pantalla y una cinta transportadora es más que suficiente.