El bitcoin y la realidad

Isabella Roiz, de The Washington Post, se puso en contacto conmigo por correo electrónico para hablar sobre la adopción de bitcoin como moneda oficial en El Salvador, y sobre las posibles consecuencias para su economía del hecho de adoptar una criptomoneda que se encuentra aún en plena fase de determinación de valor. Hoy publica su artículo titulado «Central America hoped bitcoin would attract tourists. It hasn’t worked.« (pdf), en el que me cita extensamente.

La adopción de una criptomoneda a nivel de todo un país tiene un problema, que es el de cómo integrar en la actividad económica un activo que mantiene aún un valor extremadamente inestable. En el caso del bitcoin, con un riesgo relativamente bajo debido a su ya elevado nivel de emisión y a su fuerte adopción a todos los niveles, el hecho de que el activo se encuentre como tal en fase de descubrimiento de valor hace que su uso, por el momento, solo sea adecuado como reserva de valor, y mucho menos como moneda transaccional, debido al nivel de incertidumbre que genera en el precio de cada transacción.

El efecto de esta limitación es aún más patente en economías en vías de desarrollo, debido, en primer lugar, a que la capacidad de utilización de activos como reserva de valor tiende a ser limitado debido a la escasa capacidad de ahorro de la población. En segundo lugar, surge el problema del acceso a internet y a las herramientas necesarias para llevar a cabo transacciones en una moneda exclusivamente electrónica, carente de representación física. Y en tercer lugar, existe el problema de cómo afrontar caídas de valor coyunturales, habituales en la fase de descubrimiento de valor, cuando se carece de un ahorro en forma de reserva que pueda cubrir esos decrementos temporalmente.

El problema, por tanto, es especialmente relevante para economías como las que por el momento han intentado aprovecharse del incentivo que supone el potencial de subida del bitcoin en su fase de descubrimiento de valor, El Salvador y la República Centroafricana: en caso de que, como ha ocurrido, el valor del activo entre en una fase decreciente debido a una situación coyuntural en el mercado, las inversiones realizadas en ese activo se deprecian temporalmente, y es preciso tener una base sólida en reserva para hacer frente a esa pérdida de valor temporal. Si esa reserva es muy escasa o inexistente en la población del país, se puede entrar en situaciones de importante desequilibrio.

Por otro lado, el efecto de «oficialización» que muchos usuarios están esperando para adoptar una criptomoneda y que podría tener lugar cuando un país hace oficial su uso, se ve claramente debilitado cuando los países que lo hacen son economías muy débiles, inestables o sometidas a fuertes tensiones, lo que tiende a dar a la criptomoneda una imagen de menor prestigio, y a transmitir la idea de que es utilizada como parte de un proceso eminentemente especulativo. En toda fase de descubrimiento de valor pueden generarse procesos especulativos, pero para capitalizarlos, es preciso poder hacer frente a eventuales momentos bajistas, algo que en esos países no está especialmente claro.

En países que intentan fomentar la actividad turística, el uso de una criptomoneda puede ser útil a la hora de blindar a los turistas de los eventuales vaivenes de una moneda local débil. Pero de nuevo, ello requeriría que la criptomoneda estuviese más avanzada en su fase de descubrimiento de valor, algo que en el caso del bitcoin no se da todavía.

Educar a la población de un país en el uso de una criptomoneda es, por otro lado, sumamente interesante, dado que estamos hablando de mecanismos, como la criptografía, el uso de un wallet o de un smart contract, que tendrán un uso muy habitual en el futuro en entornos como la llamada Web 3. Sin embargo, aunque ese tipo de conocimientos puedan llegar a ser muy deseables e incluso recomendables, su nivel de prioridad cuando hablamos de países en vías de desarrollo es más limitado con respecto al impacto que puede tener una pérdida de valor coyuntural de sus depósitos derivada de una eventual fase bajista.

Es muy importante entender el concepto de riesgo aplicado a una criptomoneda como el bitcoin, en la que la fase de creación del activo está cercano a su compleción y la adopción ha sido ya llevada a cabo por una gran cantidad de actores relevantes en la economía global: si bien la fase de descubrimiento de valor puede ofrecer todavía fases alcistas y bajistas, hablamos de un activo ya razonablemente consolidado que ofrece un elevado potencial como reserva de valor a todo aquel que pueda permitirse inmovilizarlo durante un tiempo potencialmente largo. Diferenciar este proceso de descubrimiento de valor derivado de la adopción de la mera especulación es importante, dado que condiciona en gran medida el riesgo al que un inversor está dispuesto a hacer frente en el tiempo. A largo plazo, tanto la adopción del bitcoin como la consolidación de su valor ofrecen escasas dudas, aunque temporalmente ese valor pueda reflejar todo tipo de fluctuaciones. Que apalancarse en esa evolución sea interesante o no, sea a nivel de un inversor o de la economía de todo un país, depende por tanto del nivel de reservas del que disponga para hacer frente a esas eventuales fases bajistas, algo que en el caso de países como El Salvador o la República Centroafricana sí puede llegar a representar un riesgo macroeconómico elevado, incluso inaceptable para muchos de sus habitantes, o responder a otro tipo de intereses.

A continuación, las preguntas y respuestas que intercambié con Isabella sobre el tema: