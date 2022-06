Arqueología de la web: eBay

Espléndido artículo en The Guardian, «‘Wallets and eyeballs’: how eBay turned the internet into a marketplace«, de muy recomendable lectura tanto para los viejos del lugar que recordamos la web en los inicios de su popularización, como para aquellos más jóvenes que no la vivieron. El artículo está adaptado de un libro de Ben Tarnoff, «Internet for the People: The fight for our digital future«, que rápidamente paso a incorporar a mi pila de libros para leer este verano (sale el próximo día 24 de este mes).

La interesante historia de un Pierre Omidyar que buscaba una solución para la compraventa de objetos de cualquier tipo, con un primer debut como AuctionWeb – en la época en la que la web era aún cosa de unos pocos usuarios espabilados – y que pasó a llamarse eBay tras un primer éxito, que en aquella época, 1996, era facturar unos diez mil dólares mensuales, contada de una manera que la aleja de los tópicos que hemos contado toda la vida sobre el coleccionismo de dispensadores de caramelitos Pez, y la lleva más a un análisis sosegado y estratégico de las cosas que hizo bien y mal.

Una crónica que permite entender las ideas fundacionales de muchas compañías en la web temprana: la filosofía que había tras la idea de que cualquiera pudiera no solo adquirir algo, sino también venderlo, ser a la vez productor y comprador, y que fue desarrollándose hasta convertirse en una de las primeras compañías dignas de ser llamadas big tech, que posibilitó la aparición y desarrollo de PayPal, y que en su momento la adquirió para dar lugar a la llamada PayPal Mafia.

eBay fue una de las primeras compañías que conocí y que visité de manera habitual en mi exploración de la web a medida que iban apareciendo servicios, y también la primera o una de las primeras, junto con Yahoo!, que me defraudaron tras su salida a bolsa y tras comenzar a convertirse en algo completamente diferente a lo que eran.

Una buena crónica para entender la web de entonces, y sin duda, también para entender la de hoy.